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Sokak Ortasında Zorbalanan ve Şiddet Gören Çocuğa Yardım Eli Uzatıldı

Sokak Ortasında Zorbalanan ve Şiddet Gören Çocuğa Yardım Eli Uzatıldı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.09.2024 - 14:33

Geçtiğimiz günlerde TikTok'tan bir şiddet görüntüsü yayılmıştı. Küçük bir çocuğa sokak ortasında tokat atan şahsın bu videosu çok izlenmiş buradan aldığı destekle birkaç video daha çekmişti. Mağdur çocuğa Twitter'da yardım çağrısında bulunuldu. Çorum Belediyesi ise üç kardeşiyle yaşama tutunmaya çalışan ve maddi zorluklar yaşayan o çocuğa ulaştı.

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Sosyal medyayı ayağa kaldıran video şuydu.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran video şuydu.

Şiddet içeren görüntüler şöyleydi...

Aynı çocuğa şiddet içerikli videolar devam etti.

Bu da pek çok kişinin sabrını taşırdı.

Bu da pek çok kişinin sabrını taşırdı.

Ardından çocukla ilgili bilgiler geldi.

Ardından çocukla ilgili bilgiler geldi.
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Hukukçu Feyza Altun da olayı takibe aldı.

Hukukçu Feyza Altun da olayı takibe aldı.
twitter.com

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👇
twitter.com

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twitter.com

Çorum Belediyesi ise 13 yaşındaki Rami için harekete geçti.

Ardından belediye hesabı şu yorumu paylaştı.

Ardından belediye hesabı şu yorumu paylaştı.
twitter.com

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