Sokak Ortasında Zorbalanan ve Şiddet Gören Çocuğa Yardım Eli Uzatıldı

Geçtiğimiz günlerde TikTok'tan bir şiddet görüntüsü yayılmıştı. Küçük bir çocuğa sokak ortasında tokat atan şahsın bu videosu çok izlenmiş buradan aldığı destekle birkaç video daha çekmişti. Mağdur çocuğa Twitter'da yardım çağrısında bulunuldu. Çorum Belediyesi ise üç kardeşiyle yaşama tutunmaya çalışan ve maddi zorluklar yaşayan o çocuğa ulaştı.