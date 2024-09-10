Sokak Ortasında Zorbalanan ve Şiddet Gören Çocuğa Yardım Eli Uzatıldı
Sokak Ortasında Zorbalanan ve Şiddet Gören Çocuğa Yardım Eli Uzatıldı
Geçtiğimiz günlerde TikTok'tan bir şiddet görüntüsü yayılmıştı. Küçük bir çocuğa sokak ortasında tokat atan şahsın bu videosu çok izlenmiş buradan aldığı destekle birkaç video daha çekmişti. Mağdur çocuğa Twitter'da yardım çağrısında bulunuldu. Çorum Belediyesi ise üç kardeşiyle yaşama tutunmaya çalışan ve maddi zorluklar yaşayan o çocuğa ulaştı.
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Sosyal medyayı ayağa kaldıran video şuydu.
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Şiddet içeren görüntüler şöyleydi...
Aynı çocuğa şiddet içerikli videolar devam etti.
Bu da pek çok kişinin sabrını taşırdı.
Ardından çocukla ilgili bilgiler geldi.
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Hukukçu Feyza Altun da olayı takibe aldı.
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Ardından belediye hesabı şu yorumu paylaştı.
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