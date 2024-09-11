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Hayatta Kalmak İçin Yamyamlık Yapmak Zorunda Kalan 1972 And Dağları Uçak Kazası: Filmi Bile Çekildi!

Hayatta Kalmak İçin Yamyamlık Yapmak Zorunda Kalan 1972 And Dağları Uçak Kazası: Filmi Bile Çekildi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
11.09.2024 - 13:53

13 Ekim 1972'de Uruguay Hava Kuvvetleri'ne ait 571 sefer sayılı uçak And Dağları'na düştü. Uçaktaki 45 kişiden sadece 16'sı kurtulabildi. Peki, kurtulmaları için ne kadar ileri gitmeleri gerektiğini duyduğunuzda neler hissedeceksiniz?

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13 Ekim 1972'de Uruguay Hava Kuvvetleri'ne ait 571 sefer sayılı uçak, Şili'ye doğru yola çıktı. Uçakta Montevideo'dan amatör bir ragbi takımı olan Old Christians Club'ın oyuncuları ve onların yakınları da vardı.

13 Ekim 1972'de Uruguay Hava Kuvvetleri'ne ait 571 sefer sayılı uçak, Şili'ye doğru yola çıktı. Uçakta Montevideo'dan amatör bir ragbi takımı olan Old Christians Club'ın oyuncuları ve onların yakınları da vardı.

Uçak kötü hava koşulları nedeniyle And Dağları üzerinde yol almak zorunda kaldı ve maalesef dağların arasından geçerken bir tepeye çarptı.

Uçak, iki kanadını ve gövdesini kaybederek karla kaplı dağlara çakıldı. 45 yolcudan 12'si anında hayatını kaybetti. Geride kalanlar ise ölümcül yaralarla ve korkunç bir çaresizlikle baş başa kaldılar.

Uçak, iki kanadını ve gövdesini kaybederek karla kaplı dağlara çakıldı. 45 yolcudan 12'si anında hayatını kaybetti. Geride kalanlar ise ölümcül yaralarla ve korkunç bir çaresizlikle baş başa kaldılar.

Kazadan sonra kurtulanlar, yiyecek ve içecek bulma umuduyla çevreyi keşfetmeye çalıştılar ancak karla kaplı dağlarda bir çözüm bulamadılar.

Sahip oldukları az miktarda şarap ve birkaç şeker çubuğu kısa sürede tükendi. Üstelik yanlış bildirilen konumları nedeniyle arama kurtarma ekipleri, 10 gün süren arama çalışmalarından sonra pes etmek zorunda kaldı.

Sahip oldukları az miktarda şarap ve birkaç şeker çubuğu kısa sürede tükendi. Üstelik yanlış bildirilen konumları nedeniyle arama kurtarma ekipleri, 10 gün süren arama çalışmalarından sonra pes etmek zorunda kaldı.

Kazadan kurtulanlar, açlık ve soğukla geçen haftaların ardından, acı verici bir karar verdiler: Ölen arkadaşlarının bedenlerini yemek zorundaydılar. Başka bir seçenekleri yoktu.

Kazadan kurtulanlar, açlık ve soğukla geçen haftaların ardından, acı verici bir karar verdiler: Ölen arkadaşlarının bedenlerini yemek zorundaydılar. Başka bir seçenekleri yoktu.

“Eğer ben ölürsem, bedenimi kullan. En azından sen buradan çıkabilirsin ve aileme onları ne kadar sevdiğimi söylersin.” diyerek birbirlerine veda ettiler.

“Eğer ben ölürsem, bedenimi kullan. En azından sen buradan çıkabilirsin ve aileme onları ne kadar sevdiğimi söylersin.” diyerek birbirlerine veda ettiler.
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Hayatta kalmak için yamyamlığa başvuran grup, bir süre daha dayanmayı başardı. Sonunda, 12 Aralık’ta üç kişi, Nando Parrado, Roberto Canessa ve Antonio Vizintín, yardım bulmak için dağlardan aşağı inmeye karar verdi.

Hayatta kalmak için yamyamlığa başvuran grup, bir süre daha dayanmayı başardı. Sonunda, 12 Aralık’ta üç kişi, Nando Parrado, Roberto Canessa ve Antonio Vizintín, yardım bulmak için dağlardan aşağı inmeye karar verdi.

Bu yolculuk sekiz gün sürdü ve sonunda bir nehir kenarında Şilili bir çiftçiyle karşılaştılar.

Nando Parrado’nun yazdığı notta şunlar yazılıydı: “Dağlarda kaza geçiren bir uçaktan geliyorum. Biz Uruguaylıyız. 10 gündür yürüyoruz. Kazada 14 yaralı arkadaşım daha var. Yardıma ihtiyacımız var. Yiyeceğimiz yok. Lütfen bizi kurtarın.”

Nando Parrado’nun yazdığı notta şunlar yazılıydı: “Dağlarda kaza geçiren bir uçaktan geliyorum. Biz Uruguaylıyız. 10 gündür yürüyoruz. Kazada 14 yaralı arkadaşım daha var. Yardıma ihtiyacımız var. Yiyeceğimiz yok. Lütfen bizi kurtarın.”

Bu çağrı, yetkililere ulaştı ve 16 kazazede helikopterle dağlardan çıkarıldı. Ancak bu inanılmaz kurtuluş hikayesi tüm dünyayı şok eden bir gerçeği de beraberinde getirdi: Hayatta kalmak için yamyamlık yapmışlardı.

Bu çağrı, yetkililere ulaştı ve 16 kazazede helikopterle dağlardan çıkarıldı. Ancak bu inanılmaz kurtuluş hikayesi tüm dünyayı şok eden bir gerçeği de beraberinde getirdi: Hayatta kalmak için yamyamlık yapmışlardı.

İçeriği okumak size yetmediyse filmine göz atabilirsiniz. Society of the Snow (Kar Kardeşliği) adıyla bilinen film, büyük ses getirmişti.

İçeriği okumak size yetmediyse filmine göz atabilirsiniz. Society of the Snow (Kar Kardeşliği) adıyla bilinen film, büyük ses getirmişti.

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