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1930 Yılında Aniden Ortadan Kaybolan Kanada'nın Anjikuni Gölü Sakinlerine Ne Olmuş Olabilir?

1930 Yılında Aniden Ortadan Kaybolan Kanada'nın Anjikuni Gölü Sakinlerine Ne Olmuş Olabilir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
10.09.2024 - 22:13

Kanada'nın sert ve dondurucu kuzeyinde, Anjikuni Gölü kıyısında bir köy vardı. 1930 yılında köy sakinlerinin gizemli şekilde ortadan kaybolması hâlâ çözülememiş bir sır olarak kalıyor. Peki, bu esrarengiz olayın ardında ne var?

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1930 yılının soğuk bir Kasım gününde Kanadalı bir kürk avcısı olan Joe Labelle, Anjikuni Gölü yakınlarındaki Inuit yerleşim bölgesine sığınmak istedi. Ancak köye vardığında büyük bir sessizlikle karşılaştı.

1930 yılının soğuk bir Kasım gününde Kanadalı bir kürk avcısı olan Joe Labelle, Anjikuni Gölü yakınlarındaki Inuit yerleşim bölgesine sığınmak istedi. Ancak köye vardığında büyük bir sessizlikle karşılaştı.

Köyde daha ürpertici bir keşif yapan Labelle, yedi köpek cesedi buldu. Köpekler, köy sakinlerinin hayatta kalmak için vazgeçilmez olan kızak köpekleriydi ve bu hayvanların açlıktan ölmüş olması, köylülerin aceleyle köyü terk ettiklerini gösteriyordu.

Köyde daha ürpertici bir keşif yapan Labelle, yedi köpek cesedi buldu. Köpekler, köy sakinlerinin hayatta kalmak için vazgeçilmez olan kızak köpekleriydi ve bu hayvanların açlıktan ölmüş olması, köylülerin aceleyle köyü terk ettiklerini gösteriyordu.

Labelle’nin bulduğu en korkutucu şey ise taze bir mezarın kazılmış olmasıydı.

Mezarın etrafındaki taşlar bozulmamıştı, bu da bir insan tarafından mezarın açıldığını gösteriyordu.

Olayı araştırmak için devreye giren Kraliyet Kanada Atlı Polisi (RCMP) ekipleri, köyün en az sekiz haftadır terk edilmiş olduğunu tespit ettiler. Ancak köylülerin nereye gittikleri asla bulunamadı.

Olayı araştırmak için devreye giren Kraliyet Kanada Atlı Polisi (RCMP) ekipleri, köyün en az sekiz haftadır terk edilmiş olduğunu tespit ettiler. Ancak köylülerin nereye gittikleri asla bulunamadı.

Araştırma sırasında gökyüzünde mavi ve titreşen ışıklar görüldü. Normalde kuzey ışıkları bu bölgede sıkça görülürdü ancak bu ışıklar onların güzelliğinden çok farklıydı.

Bu garip ışıkların, köylülerin kaybolmasıyla ilgili olup olmadığı hiçbir zaman netleşmedi.

Bu garip ışıkların, köylülerin kaybolmasıyla ilgili olup olmadığı hiçbir zaman netleşmedi.

Skeptikler ise olayın çok daha sıradan bir açıklaması olduğunu düşünüyorlar. Joe Labelle’nin köy ve bölge hakkında bilgisi olmadığı, gazeteci Emmett Kelleher’in ise hikayeyi abartarak sunmuş olabileceği düşünülüyor.

Skeptikler ise olayın çok daha sıradan bir açıklaması olduğunu düşünüyorlar. Joe Labelle’nin köy ve bölge hakkında bilgisi olmadığı, gazeteci Emmett Kelleher’in ise hikayeyi abartarak sunmuş olabileceği düşünülüyor.

1931 yılında RCMP, köylülerin kaybolma hikayesini “uydurma” olarak değerlendirip dosyayı kapatmıştı.

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Ancak tüm bu çelişkiler ve eksik deliller, köylülerin gerçekten kaybolmadığını kanıtlamıyor. Kelleher’in haberini abartmış olması bile köylülerin sırra kadem basmasını açıklamıyor.

Ancak tüm bu çelişkiler ve eksik deliller, köylülerin gerçekten kaybolmadığını kanıtlamıyor. Kelleher’in haberini abartmış olması bile köylülerin sırra kadem basmasını açıklamıyor.

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