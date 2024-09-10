1930 Yılında Aniden Ortadan Kaybolan Kanada'nın Anjikuni Gölü Sakinlerine Ne Olmuş Olabilir?

Kanada'nın sert ve dondurucu kuzeyinde, Anjikuni Gölü kıyısında bir köy vardı. 1930 yılında köy sakinlerinin gizemli şekilde ortadan kaybolması hâlâ çözülememiş bir sır olarak kalıyor. Peki, bu esrarengiz olayın ardında ne var?

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