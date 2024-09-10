1930 Yılında Aniden Ortadan Kaybolan Kanada'nın Anjikuni Gölü Sakinlerine Ne Olmuş Olabilir?
1930 Yılında Aniden Ortadan Kaybolan Kanada'nın Anjikuni Gölü Sakinlerine Ne Olmuş Olabilir?
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1930 yılının soğuk bir Kasım gününde Kanadalı bir kürk avcısı olan Joe Labelle, Anjikuni Gölü yakınlarındaki Inuit yerleşim bölgesine sığınmak istedi. Ancak köye vardığında büyük bir sessizlikle karşılaştı.
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Köyde daha ürpertici bir keşif yapan Labelle, yedi köpek cesedi buldu. Köpekler, köy sakinlerinin hayatta kalmak için vazgeçilmez olan kızak köpekleriydi ve bu hayvanların açlıktan ölmüş olması, köylülerin aceleyle köyü terk ettiklerini gösteriyordu.
Olayı araştırmak için devreye giren Kraliyet Kanada Atlı Polisi (RCMP) ekipleri, köyün en az sekiz haftadır terk edilmiş olduğunu tespit ettiler. Ancak köylülerin nereye gittikleri asla bulunamadı.
Bu garip ışıkların, köylülerin kaybolmasıyla ilgili olup olmadığı hiçbir zaman netleşmedi.
Skeptikler ise olayın çok daha sıradan bir açıklaması olduğunu düşünüyorlar. Joe Labelle’nin köy ve bölge hakkında bilgisi olmadığı, gazeteci Emmett Kelleher’in ise hikayeyi abartarak sunmuş olabileceği düşünülüyor.
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Ancak tüm bu çelişkiler ve eksik deliller, köylülerin gerçekten kaybolmadığını kanıtlamıyor. Kelleher’in haberini abartmış olması bile köylülerin sırra kadem basmasını açıklamıyor.
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