İzlandalılar Neden Bebek Martıları Uçurumdan Aşağı Atıyor? Emin Olun Bu Gelenek Size de Mantıklı Gelecek!
İzlandalılar Neden Bebek Martıları Uçurumdan Aşağı Atıyor? Emin Olun Bu Gelenek Size de Mantıklı Gelecek!
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Martılar büyük koloniler halinde İzlanda'nın Vestmannaeyjar adasında yuvalanıyorlar. Bu kuşların yavruları, yetişkinlik dönemine geçerken denize doğru uçmaları gerekiyor. Fakat sorun şu ki şehir ışıkları onların kafasını karıştırıyor.
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Normalde yavrular Ay ışığını takip ederek denize yönelirler ancak elektrikli aydınlatmalar devreye girince işler karışıyor.
İzlandalılar martılara büyük bir sevgi besliyor ve bu dönem geldiğinde adeta bir festival havası yaşanıyor. Aileler ve gönüllüler, sokakları gece boyunca dolaşıp yardıma ihtiyacı olan yavruları topluyorlar.
Kurtarılan bebek kuşlar, bir gece kutular içinde bekletiliyor ve ertesi gün uçurumun güney tarafındaki 'Beautiful Puffin and Shore View' olarak bilinen noktaya götürülüyorlar.
Yüzlerce yetişkin, martıların uçuşta olduğu bu bölgede bebek kuşları tek tek doğaya salıyor.
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Martıları uçurumdan fırlatmak kulağa dramatik gelebilir ancak bu yöntem onlara havalanmak için ihtiyaç duydukları son enerjiyi veriyor. Yorgun düşmüş kuşlar, denize ulaşmaları için gereken ivmeyi bu sayede kazanıyorlar.
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