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Kafanızı Nereye Çevirseniz İkiz Kardeşler Göreceğiniz Hindistan'ın Kodinhi Köyü

Kafanızı Nereye Çevirseniz İkiz Kardeşler Göreceğiniz Hindistan'ın Kodinhi Köyü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
11.09.2024 - 12:48

Hindistan’ın Kerala eyaletinde sıradan gibi görünen bir köy olan Kodinhi, dünya çapında ilgi çekici bir fenomen barındırıyor.

İkiz doğumların olağanüstü bir şekilde yüksek olduğu bu köyde, bilim insanları hala bu gizemi çözmeye çalışıyor.

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Kodinhi’de yaklaşık 2.000 aile yaşıyor ve köyde 450'den fazla ikiz çifti bulunuyor. Hindistan genelindeki ikiz doğum oranlarına kıyasla oldukça şaşırtıcı olan bu sayı, her geçen yıl artmaya devam ediyor.

Kodinhi’de yaklaşık 2.000 aile yaşıyor ve köyde 450'den fazla ikiz çifti bulunuyor. Hindistan genelindeki ikiz doğum oranlarına kıyasla oldukça şaşırtıcı olan bu sayı, her geçen yıl artmaya devam ediyor.

İkiz doğum oranındaki bu yükseliş, bilim insanlarının ve genetik uzmanlarının ilgisini üzerine çekmiş durumda.

Kodinhi halkı, ikiz doğumlarının yüksek olmasına alışmış olsa da bu duruma ilişkin kendi inanç ve efsanelerini sürdürüyor. Bazıları bu olayı köydeki bir tanrının lütfuna veya köyün suyunun mistik güçlerine bağlıyor.

Kodinhi halkı, ikiz doğumlarının yüksek olmasına alışmış olsa da bu duruma ilişkin kendi inanç ve efsanelerini sürdürüyor. Bazıları bu olayı köydeki bir tanrının lütfuna veya köyün suyunun mistik güçlerine bağlıyor.

Bilim insanları yıllardır bu gizemi çözmek için Kodinhi’de araştırmalar yapıyor. İlk teoriler, ikiz doğumlarını köyün diyetine, iklimine veya özel bir kimyasal etkene bağlamaya çalıştı.

Bilim insanları yıllardır bu gizemi çözmek için Kodinhi’de araştırmalar yapıyor. İlk teoriler, ikiz doğumlarını köyün diyetine, iklimine veya özel bir kimyasal etkene bağlamaya çalıştı.

Ancak yapılan detaylı incelemeler herhangi bir belirgin çevresel veya besinsel faktörü bu duruma bağlayamadı.

Ancak yapılan detaylı incelemeler herhangi bir belirgin çevresel veya besinsel faktörü bu duruma bağlayamadı.

Genetik ise bu gizemin anahtarı olabilir ancak köyde ikiz doğumlar, çoğu zaman aile geçmişinde hiç ikiz olmayan ailelerde bile gerçekleşiyor. Bu da gizemi daha da derinleştiriyor.

Genetik ise bu gizemin anahtarı olabilir ancak köyde ikiz doğumlar, çoğu zaman aile geçmişinde hiç ikiz olmayan ailelerde bile gerçekleşiyor. Bu da gizemi daha da derinleştiriyor.
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Kodinhi’nin ikiz fenomeni, sosyal açıdan da derin etkiler yaratmış durumda. Köy, her yıl düzenlenen bir ikiz festivali ile bu eşsiz kimliğini kutluyor ve toplumsal bağlarını güçlendiriyor

Kodinhi’nin ikiz fenomeni, sosyal açıdan da derin etkiler yaratmış durumda. Köy, her yıl düzenlenen bir ikiz festivali ile bu eşsiz kimliğini kutluyor ve toplumsal bağlarını güçlendiriyor

2008 yılında kurulan İkizler ve Akrabalar Derneği, bu çoklu doğumların eğitsel ve sağlık sorunlarına dikkat çekmek için çalışmalarda bulunuyor.

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