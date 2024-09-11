Kafanızı Nereye Çevirseniz İkiz Kardeşler Göreceğiniz Hindistan'ın Kodinhi Köyü
Kafanızı Nereye Çevirseniz İkiz Kardeşler Göreceğiniz Hindistan'ın Kodinhi Köyü
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Kodinhi’de yaklaşık 2.000 aile yaşıyor ve köyde 450'den fazla ikiz çifti bulunuyor. Hindistan genelindeki ikiz doğum oranlarına kıyasla oldukça şaşırtıcı olan bu sayı, her geçen yıl artmaya devam ediyor.
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Kodinhi halkı, ikiz doğumlarının yüksek olmasına alışmış olsa da bu duruma ilişkin kendi inanç ve efsanelerini sürdürüyor. Bazıları bu olayı köydeki bir tanrının lütfuna veya köyün suyunun mistik güçlerine bağlıyor.
Bilim insanları yıllardır bu gizemi çözmek için Kodinhi’de araştırmalar yapıyor. İlk teoriler, ikiz doğumlarını köyün diyetine, iklimine veya özel bir kimyasal etkene bağlamaya çalıştı.
Ancak yapılan detaylı incelemeler herhangi bir belirgin çevresel veya besinsel faktörü bu duruma bağlayamadı.
Genetik ise bu gizemin anahtarı olabilir ancak köyde ikiz doğumlar, çoğu zaman aile geçmişinde hiç ikiz olmayan ailelerde bile gerçekleşiyor. Bu da gizemi daha da derinleştiriyor.
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Kodinhi’nin ikiz fenomeni, sosyal açıdan da derin etkiler yaratmış durumda. Köy, her yıl düzenlenen bir ikiz festivali ile bu eşsiz kimliğini kutluyor ve toplumsal bağlarını güçlendiriyor
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