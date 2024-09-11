Köprülere Asma Kilit Takma Geleneği Tam Olarak Nereden Geliyor?

Hemen her köprüyü geçerken, yüzlerce hatta binlerce asma kilitle karşılaştığınız oldu mu? Eminiz ki pek çoğunuz gerçek hayatta görmeseniz bile sosyal medyada karşılaşmışsınızdır.

Dünya genelinde yaygınlaşan bu gelenek, aslında hiç de masum değil. İyi de nasıl?

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