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Köprülere Asma Kilit Takma Geleneği Tam Olarak Nereden Geliyor?

Köprülere Asma Kilit Takma Geleneği Tam Olarak Nereden Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
11.09.2024 - 15:38

Hemen her köprüyü geçerken, yüzlerce hatta binlerce asma kilitle karşılaştığınız oldu mu? Eminiz ki pek çoğunuz gerçek hayatta görmeseniz bile sosyal medyada karşılaşmışsınızdır.

Dünya genelinde yaygınlaşan bu gelenek, aslında hiç de masum değil. İyi de nasıl?

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Köprülere takılan asma kilitler, genellikle romantik çiftlerin isimlerini üzerine yazdığı ve kilitledikten sonra anahtarını suya attıkları bir ritüel. Bu ritüel, çiftlerin birbirlerine olan kalıcı bağlılıklarını sembolize ediyor.

Köprülere takılan asma kilitler, genellikle romantik çiftlerin isimlerini üzerine yazdığı ve kilitledikten sonra anahtarını suya attıkları bir ritüel. Bu ritüel, çiftlerin birbirlerine olan kalıcı bağlılıklarını sembolize ediyor.

Ancak bu geleneğin ne zaman başladığı konusunda kesin bir bilgi yok.

En eski raporlardan biri, Sırbistan’ın Vrnjačka Banja kasabasındaki Aşk Köprüsü'ne (Most Ljubavi) takılan kilitlerin Birinci Dünya Savaşı'na kadar uzandığını söylüyor.

En eski raporlardan biri, Sırbistan’ın Vrnjačka Banja kasabasındaki Aşk Köprüsü'ne (Most Ljubavi) takılan kilitlerin Birinci Dünya Savaşı'na kadar uzandığını söylüyor.

Uygulama 2000'li yıllarda İtalya’da Federico Moccia'nın bir romanında yer almasıyla küresel bir fenomen haline geldi. 

Romanda, karakterlerin Roma'daki Ponte Milvio köprüsüne asma kilit takması, bu geleneğin yayılmasına öncülük etti.

Çiftler, tatil veya özel günlerde bu kilitleri takarak kendilerini köprüye sembolik olarak "kilitlemiş" oluyorlar. Örneğin, bazı çiftler bu ritüeli evlilik yıldönümleri, nişan ya da doğum günü gibi özel günlerle eşleştiriyor.

Çiftler, tatil veya özel günlerde bu kilitleri takarak kendilerini köprüye sembolik olarak "kilitlemiş" oluyorlar. Örneğin, bazı çiftler bu ritüeli evlilik yıldönümleri, nişan ya da doğum günü gibi özel günlerle eşleştiriyor.

Her ne kadar romantik bir uygulama gibi görünse de köprülere asma kilit takma geleneği bazı yerlerde büyük güvenlik sorunlarına yol açtı.

Her ne kadar romantik bir uygulama gibi görünse de köprülere asma kilit takma geleneği bazı yerlerde büyük güvenlik sorunlarına yol açtı.

Kilitlerin aşırı birikmesi, özellikle Paris ve Melbourne gibi şehirlerde köprülerin çitlerinin zarar görmesine ve hatta çökme riski yaratmasına neden oldu. Bu yüzden pek çok belediye kilitleri köprülerden kaldırmak zorunda kaldı.

Kilitlerin aşırı birikmesi, özellikle Paris ve Melbourne gibi şehirlerde köprülerin çitlerinin zarar görmesine ve hatta çökme riski yaratmasına neden oldu. Bu yüzden pek çok belediye kilitleri köprülerden kaldırmak zorunda kaldı.
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Bu romantik sembolizm ne kadar çekici olsa da zaman zaman ilişkiler gibi kilitler de kalıcı olmayabiliyor. Örneğin, bir kadın aşkını sonlandırmak için Los Angeles’tan Seul’e kadar 9.580 kilometre yol gidip asma kilidi yerinden çıkarmak zorunda kaldı.

Bu romantik sembolizm ne kadar çekici olsa da zaman zaman ilişkiler gibi kilitler de kalıcı olmayabiliyor. Örneğin, bir kadın aşkını sonlandırmak için Los Angeles’tan Seul’e kadar 9.580 kilometre yol gidip asma kilidi yerinden çıkarmak zorunda kaldı.

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