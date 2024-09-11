Bilmediğim Bir Şey Söyle Akımına Verdiği Katkılarla Gurme Bilgiye Doyuran Kişiler
Bilmediğim Bir Şey Söyle Akımına Verdiği Katkılarla Gurme Bilgiye Doyuran Kişiler
Twitter'ın en uzun soluklu akımı 'Bana bilmediğim bir şey söyle' hız kesmeden devam ediyor. Çünkü paylaşılacak fotoğraf da çok verilecek bilgi de... Bakalım en taze ilginç bilgiler hangileri?
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Adettendir diye ilk paylaşımı atalım.
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Şimdi de gelsin bilgiler...
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