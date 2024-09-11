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Bilmediğim Bir Şey Söyle Akımına Verdiği Katkılarla Gurme Bilgiye Doyuran Kişiler

Bilmediğim Bir Şey Söyle Akımına Verdiği Katkılarla Gurme Bilgiye Doyuran Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.09.2024 - 15:47

Twitter'ın en uzun soluklu akımı 'Bana bilmediğim bir şey söyle' hız kesmeden devam ediyor. Çünkü paylaşılacak fotoğraf da çok verilecek bilgi de... Bakalım en taze ilginç bilgiler hangileri?

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Adettendir diye ilk paylaşımı atalım.

Adettendir diye ilk paylaşımı atalım.
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Şimdi de gelsin bilgiler...

Şimdi de gelsin bilgiler...
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