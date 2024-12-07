İneklerin Midesine Delik Açılmasının Ardındaki Sebep Nedir?

Belki sosyal medyada ineklerin midesine açılan kocaman deliklerle ilgili bir video görmüşsünüzdür. İlk bakışta tuhaf ve hatta rahatsız edici gelen bu görüntülerin ardında, bilimsel bir amaç yatıyor. Peki, bu kanüller neden yerleştiriliyor ve gerçekten hayvanlar için zararsız mı? Gelin, bu ilginç uygulamanın detaylarına birlikte bakalım. Sizi aşağı alabiliriz. 👇🏻