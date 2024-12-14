Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Koca bir haftayı daha geride bıraktık. Yeri geldi güldük, yeri geldi hüzünlendik. Neyse ki sosyal medyayı açtığımızda yüzümüzü güldüren paylaşımlar bir hayli çoktu. Her hafta derlediğimiz 'haftanın en komik yemek tweetleri' serisine bir yenisi daha eklendi.
Gelin bakalım, bu hafta mizaha doyuran tweetlerde neler var? 👇🏻
Yoksa siz hala yılbaşı ağacınızı yapmadınız mı?
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Umarım bir gün bu meyvenin ikram edildiği eve misafirliğe gidersiniz.
Dikkatli olalım.
İngiliz kahvaltısı
Erkek olduklarına yemin edebiliriz.
👇🏻
Bi' hayal edin sadece.
Uzun süredir böyle güzel betimleme duymamıştım.
O yüzden kışlık domates yapıyoruz ya
Bağırtma..
Kışın geldiğimiz güncel durum.
👇🏻
Kimse çay sevgimizi sorgulamasın.
👇🏻
Zamanında bir liraya yenen dönerler.
Bir süre sonra normale dönüyorlar merak etmeyin.
Yalan yok ben de öyle sandım.
Ne? Yeşillik bol mu olsun?
Haftaya görüşürüz!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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