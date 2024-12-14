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Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.12.2024 - 15:22

Koca bir haftayı daha geride bıraktık. Yeri geldi güldük, yeri geldi hüzünlendik. Neyse ki sosyal medyayı açtığımızda yüzümüzü güldüren paylaşımlar bir hayli çoktu. Her hafta derlediğimiz 'haftanın en komik yemek tweetleri' serisine bir yenisi daha eklendi. 

Gelin bakalım, bu hafta mizaha doyuran tweetlerde neler var? 👇🏻

Yoksa siz hala yılbaşı ağacınızı yapmadınız mı?

Yoksa siz hala yılbaşı ağacınızı yapmadınız mı?
twitter.com

Umarım bir gün bu meyvenin ikram edildiği eve misafirliğe gidersiniz.

Umarım bir gün bu meyvenin ikram edildiği eve misafirliğe gidersiniz.
twitter.com

Dikkatli olalım.

Dikkatli olalım.
twitter.com

İngiliz kahvaltısı

İngiliz kahvaltısı
twitter.com

Erkek olduklarına yemin edebiliriz.

Erkek olduklarına yemin edebiliriz.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bi' hayal edin sadece.

Bi' hayal edin sadece.
twitter.com

Uzun süredir böyle güzel betimleme duymamıştım.

Uzun süredir böyle güzel betimleme duymamıştım.
twitter.com

O yüzden kışlık domates yapıyoruz ya

O yüzden kışlık domates yapıyoruz ya
twitter.com

Bağırtma..

Bağırtma..
twitter.com

Kışın geldiğimiz güncel durum.

Kışın geldiğimiz güncel durum.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Kimse çay sevgimizi sorgulamasın.

Kimse çay sevgimizi sorgulamasın.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Zamanında bir liraya yenen dönerler.

Zamanında bir liraya yenen dönerler.
twitter.com

Bir süre sonra normale dönüyorlar merak etmeyin.

Bir süre sonra normale dönüyorlar merak etmeyin.
twitter.com

Yalan yok ben de öyle sandım.

Yalan yok ben de öyle sandım.
twitter.com

Ne? Yeşillik bol mu olsun?

Ne? Yeşillik bol mu olsun?
twitter.com

Haftaya görüşürüz!

Haftaya görüşürüz!
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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