onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İnsanlık Tarihinde Büyük Bir Gerileme Olarak Görülen Birbirinden Farklı Durumlar

İnsanlık Tarihinde Büyük Bir Gerileme Olarak Görülen Birbirinden Farklı Durumlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 23:38

İnsanlık, oldukça farklı zamanlardan geçti. Teknolojinin son derece ilerlediği günümüze gelmek pek de kolay olmadı. Ayrıca sürekli olarak ilerlemeye devam edemedik. Yeri geldi onlarca yıl geriye gittik, yeri geldi yıllarca olduğumuz yerde saydık. İnsanlık tarihini düşündüğümüzde, sizce bizleri geriye düşüren en büyük şey neydi?

Gelin, sosyal medya kullanıcılarının bu soruya verdiği cevaba bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Tüm zamanların en büyük gerilemesi neydi?" sorusu bir kullanıcı tarafından yöneltildi.

"Tüm zamanların en büyük gerilemesi neydi?" sorusu bir kullanıcı tarafından yöneltildi.
twitter.com

Gelen cevaplar da oldukça çeşitliydi! Bakınız, 2023 ve 2024 yıllarının kişileri;

Gelen cevaplar da oldukça çeşitliydi! Bakınız, 2023 ve 2024 yıllarının kişileri;
twitter.com

Ne gerek vardı değil mi?

Ne gerek vardı değil mi?
twitter.com

"Zihinsel sağlığım"

"Zihinsel sağlığım"
twitter.com

Neden bütün markalar dümdüz tasarımlara geçer ki?

Neden bütün markalar dümdüz tasarımlara geçer ki?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Rachel Green'in Ross'a olan aşkına ne demeli?

Rachel Green'in Ross'a olan aşkına ne demeli?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Oldların gözü yaşlı!

Oldların gözü yaşlı!
twitter.com

Tam olarak bu.

Tam olarak bu.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz!

Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın