İnsanlık Tarihinde Büyük Bir Gerileme Olarak Görülen Birbirinden Farklı Durumlar
İnsanlık Tarihinde Büyük Bir Gerileme Olarak Görülen Birbirinden Farklı Durumlar
İnsanlık, oldukça farklı zamanlardan geçti. Teknolojinin son derece ilerlediği günümüze gelmek pek de kolay olmadı. Ayrıca sürekli olarak ilerlemeye devam edemedik. Yeri geldi onlarca yıl geriye gittik, yeri geldi yıllarca olduğumuz yerde saydık. İnsanlık tarihini düşündüğümüzde, sizce bizleri geriye düşüren en büyük şey neydi?
Gelin, sosyal medya kullanıcılarının bu soruya verdiği cevaba bakalım.
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"Tüm zamanların en büyük gerilemesi neydi?" sorusu bir kullanıcı tarafından yöneltildi.
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Gelen cevaplar da oldukça çeşitliydi! Bakınız, 2023 ve 2024 yıllarının kişileri;
Ne gerek vardı değil mi?
"Zihinsel sağlığım"
Neden bütün markalar dümdüz tasarımlara geçer ki?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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