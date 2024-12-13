"Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz" Akımı Burçlara Uyarlanınca Bakın Ortaya Neler Çıktı
"Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz" Akımı Burçlara Uyarlanınca Bakın Ortaya Neler Çıktı
Sosyal medyada 'dinliyoruz ama yargılamıyoruz' akımı aldı başını gitti. Çiftlerin, yakın arkadaşların, ailelerin çektiği bu akımda söylenenleri yargılamamanız gerekiyor. Bir nevi günah çıkarma olan bu akımla aklınıza gelen bütün itirafları yapabilirsiniz, hem de yargılanma korkusu yaşamadan.
Peki bu akım, burçlara uygulansa ortaya neler çıkardı?
Sosyal medyada bir kullanıcı 'dinliyoruz ama yargılamıyoruz' akımını burçlara uyarladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada alıp başını giden "dinliyoruz ama yargılamıyoruz" akımına bugüne kadar pek çok itiraf geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Oğlak: Kadınları çok sadakatli görünür ama değildir.
2. Koç: Kadınları komplekslidir ama öncelik olmak istediği için. Erkekleri mahalle abisi gibi görünür ama sadece bela çeker.
3. Kova: Kadınları umursamaz görünür ama her detayınıza kadar bilir. Erkekleri duygusuz gibi görünür ama vicdan yapar.
4. Aslan: Kadınları da erkekleri de liderlik yapmayı sever. Fakat gösterişi ve hava atmayı da bir o kadar sever.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5. Başak: Kadınları cilve yapamam der ama bu tamamen bir yalandır.
6. Akrep: Kadınları umrumda değil der ama bir bakmışsın araban çizilmiş!
7. Yengeç: Erkekleri duygusaldır. Fakat manipüle etmek için.
8. Yay: Erkekleri çok cömerttir ama seni kandırır. Kalbini herkese vermek ister.
9. Terazi: Oldukça zariftir fakat başkasının onayını almadan harekete geçemez.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10. Balık: Erkekleri kaybetmekten korkar ama ilk tekmeyi de atar.
11. Boğa: Erkekleri korumacıdır. Eşlerine, çocuklarına sadıktır. Fakat biraz sıkıcı olabilir.
12. İkizler: Kadınları çok konuşkandır, iletişime açıktır. Fakat hoşuna gitmeyen bir şey yaptığınızda ağzını bıçak açmaz. Zor bir karakterdir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın