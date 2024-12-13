"Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz" Akımı Burçlara Uyarlanınca Bakın Ortaya Neler Çıktı

Öncelikle çiftlerin kendi aralarında çekmeye başladığı bu akım, zamanla yayıldı. Bu sayede pek çok kişi de yargılanırım korkusuyla söyleyemediği şeyleri söylemeye başladı.

Tarotizm7 isimli bir sosyal medya kullanıcısı da bu akımı burçlara uyarladı.

Gelin bakalım neler çıkmış ortaya.