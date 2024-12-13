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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 20:16

Bazı görsellere ilk bakışta anlam vermeniz imkansız. Öyle bir açı yakalanarak çekiliyor ki bazı fotoğraflar, nasıl bir an yakalandığını anlamak için birkaç kez bakmanız gerekiyor. Birazdan göreceğiniz görsellerdeki yanlış anlaşılmalardan, bizler sorumlu değiliz!

Dikkat, beyniniz yanabilir. Şimdiden uyaralım.

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1. Sizce bu hangi yapı?

1. Sizce bu hangi yapı?

2. Abi, kafana bi' şey olmuş!

2. Abi, kafana bi' şey olmuş!

3. Hangisi hangisinin bacağı acaba?

3. Hangisi hangisinin bacağı acaba?

4. Bu kimin aklına geldi?

4. Bu kimin aklına geldi?

5. Bu fotoğraf günlerce sosyal medyada konuşulmuştu hatırlarsanız.

5. Bu fotoğraf günlerce sosyal medyada konuşulmuştu hatırlarsanız.
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6. Tıpkı onun gibi bir fotoğraf daha.

6. Tıpkı onun gibi bir fotoğraf daha.

7. Bebeğin kafasını ilk bakışta görebilen cindir.

7. Bebeğin kafasını ilk bakışta görebilen cindir.

8. Uçtuğuna yemin edebilirim!

8. Uçtuğuna yemin edebilirim!

9. Bu abimizin de.

9. Bu abimizin de.

10. Nasıl yani?

10. Nasıl yani?
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11. "Yandaki sürücü durmadan bana bakıyor"

11. "Yandaki sürücü durmadan bana bakıyor"

12. Bisikletin bir tekerini çalmışlar mı dersiniz?

12. Bisikletin bir tekerini çalmışlar mı dersiniz?

13. Bebek, annesi ve köpekleri

13. Bebek, annesi ve köpekleri

14. Cuk oturdu!

14. Cuk oturdu!

15. Kuşun yüzünü görebilen? Hayır, yanlış yere bakıyorsunuz!

15. Kuşun yüzünü görebilen? Hayır, yanlış yere bakıyorsunuz!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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