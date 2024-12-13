İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Bazı görsellere ilk bakışta anlam vermeniz imkansız. Öyle bir açı yakalanarak çekiliyor ki bazı fotoğraflar, nasıl bir an yakalandığını anlamak için birkaç kez bakmanız gerekiyor. Birazdan göreceğiniz görsellerdeki yanlış anlaşılmalardan, bizler sorumlu değiliz!
Dikkat, beyniniz yanabilir. Şimdiden uyaralım.
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1. Sizce bu hangi yapı?
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2. Abi, kafana bi' şey olmuş!
3. Hangisi hangisinin bacağı acaba?
4. Bu kimin aklına geldi?
5. Bu fotoğraf günlerce sosyal medyada konuşulmuştu hatırlarsanız.
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6. Tıpkı onun gibi bir fotoğraf daha.
7. Bebeğin kafasını ilk bakışta görebilen cindir.
8. Uçtuğuna yemin edebilirim!
9. Bu abimizin de.
10. Nasıl yani?
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11. "Yandaki sürücü durmadan bana bakıyor"
12. Bisikletin bir tekerini çalmışlar mı dersiniz?
13. Bebek, annesi ve köpekleri
14. Cuk oturdu!
15. Kuşun yüzünü görebilen? Hayır, yanlış yere bakıyorsunuz!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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