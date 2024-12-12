Yerli Malı Haftasının Gelmesiyle Koskoca Maziyi Gözünde Canlandıran Goygoyseverler
Yerli Malı Haftasının Gelmesiyle Koskoca Maziyi Gözünde Canlandıran Goygoyseverler
Yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. Evet, bu sözler muhtemelen birçoğumuzun hala aklında. Aralık ayının bugünlerine denk gelen Yerli Malı Haftası, okullarda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sosyal medyaya düşen çeşitli kutlama fotoğraflarının ardından birçok kullanıcı da geçmiş yıllarına gitti.
Gelin, Yerli Malı haftasından bile mizah çıkaran goygoyseverlerin paylaşımlarına bakalım.
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12-18 Aralık tarihlerine denk gelen Yerli Malı Haftası, her yıl okullarda büyük bir coşkuyla kutlanıyor.
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Sosyal medyadaki "Yerli Malı Haftası başladı" paylaşımları da birçok kullanıcıyı maziye götürdü.
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Aranan kişi bulundu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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