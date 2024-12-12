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Komik Lise Anılarını Anlatarak Maziye Götüren Kullanıcılar

Komik Lise Anılarını Anlatarak Maziye Götüren Kullanıcılar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 12:07

Kaç yaşına gelirseniz gelin lise anılarınız hala tazedir. İlk gençlik yıllarının verdiği heyecanla yaşadığınız o duygular, yıllar geçse de sizin için hala tanıdıktır. Sosyal medyada bu kez kullanıcılar, lise anılarını anlatmaya başladı. Birbirinden komik bru anılar içerisinde sizler de kendinize yakın hissedeceğiniz anılar bulacaksınız eminiz ki. 

Gelin, duygulanarak hatırlanan lise anılarına beraber bakalım.

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Lise yıllarınız genel olarak iyi veya kötü geçmiş olabilir. Her iki durumda da bu anıları yıllar sonra gülerek hatırladığınıza eminiz.

Lise yıllarınız genel olarak iyi veya kötü geçmiş olabilir. Her iki durumda da bu anıları yıllar sonra gülerek hatırladığınıza eminiz.

O yüzdendir ki nerede bir liseli görseniz, liseli gençlerin anılarını dinleseniz hemen maziye gidersiniz. Bu kez de sosyal medyada unutamadığı lise anılarını anlatan kişiler vardı.

Her şey bu paylaşımla başladı, birbirinden farklı alıntılar geldi.

Her şey bu paylaşımla başladı, birbirinden farklı alıntılar geldi.
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Lisede uyumayan da ne bileyim :)

Lisede uyumayan da ne bileyim :)
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İşte bu efsane!

İşte bu efsane!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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