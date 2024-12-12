Ablasının Sevgilisini Elinden Alan Kız Sosyal Medyayı İkiye Böldü "Bu Kadarı da Olur mu, Yoksa Kurgu mu?"
Ablasının Sevgilisini Elinden Alan Kız Sosyal Medyayı İkiye Böldü "Bu Kadarı da Olur mu, Yoksa Kurgu mu?"
Son dönemlerde X üzerinden paylaşılan aldatılma floodlarına denk gelmişsinizdir mutlaka! Aynı anda birden fazla kadını idare etmeye çalışan erkekten manipülatör sevgiliye neler gördük neler... Ama bu kez gündeme gelen aldatma hikayesi, 'ablasının erkek arkadaşına göz koyan kardeşi' anlatıyor. Bu senaryo bize bir yerden tanıdık geldi. Bakalım ifşa olan ya da kurgulanan bu WhatsApp konuşmaları size ne hissettirecek...
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Abla ile kardeş arasına giren sevgili diyince herkesin aklına Yaprak Dökümü'nün felaketi, Oğuz gelmiş olmalı! Fakat bu kez sahnede Oğuz değil, Kerem var. Tabii siz ona Semih de diyebilirsiniz.
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İşte, X gündemine bomba gibi düşen "ablasının sevgilisini elinden alan kızın" floodu! 👇
"Kerem abiyi gördüm" 👇
"Spor çıkışı Kerem abiyle..." 👇
Semih kim, Kerem olmasın sakın? 👇
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Anla artık: "Neden bu kadar geç kaldın?🤬" 👇
"Ben Kerem'in bekçisi miyim ya?" 👇
Bir de üste çıkıyor: "Yanlış görmüşsün git gözlerini kontrol ettir" 👇
Tabii sosyal medya kullanıcısının da yaşananlara söyleyecek iki çift lafı vardı! 👇
Çocuklarınıza dizi karakterlerinin adını vermeyin, dememiş miydik? 👇
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Olur öyle diyorsunuz yani...👇
Bozulmuş bir kere... 👇
Biz yine de Allah korusun diyelim! 👇
Tarafınızı seçin: Kerem mi, Oğuz mu? 👇
Tabii bazı detaylar, hikayenin gerçekliğini sorgulatıyor. 👇
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O zaman bir de oylama yapalım: Kurgu mu, gerçek mi? 👇
Floodlar bir kere tutunca gerisi de geldi! Peki ne dersiniz; bu flood kurgu mu, yoksa gerçek mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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