Ablasının Sevgilisini Elinden Alan Kız Sosyal Medyayı İkiye Böldü "Bu Kadarı da Olur mu, Yoksa Kurgu mu?"

Son dönemlerde X üzerinden paylaşılan aldatılma floodlarına denk gelmişsinizdir mutlaka! Aynı anda birden fazla kadını idare etmeye çalışan erkekten manipülatör sevgiliye neler gördük neler... Ama bu kez gündeme gelen aldatma hikayesi, 'ablasının erkek arkadaşına göz koyan kardeşi' anlatıyor. Bu senaryo bize bir yerden tanıdık geldi. Bakalım ifşa olan ya da kurgulanan bu WhatsApp konuşmaları size ne hissettirecek...

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