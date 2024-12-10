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İstanbullu İstanbulluyu Akbilinden Tanır! Görelim Bakalım En İstanbullu Kim?

İstanbullu İstanbulluyu Akbilinden Tanır! Görelim Bakalım En İstanbullu Kim?

İstanbulkart
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 11:10

Tarihi dokusu, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan konumu ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan İstanbul, ülkemizde en çok göç alan şehir. Bu yüzden sık sık 'Gerçek İstanbullu kim?' tartışması gündeme geliyor. Megakentin kalabalığında şikayet edenler bu kez İstanbulkart üzerinden yarıştılar. Adeta eski akbilliler, yeni akbillilere meydan okudu! 

İşte, detaylar...

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UNFPA verilerine göre Avrupa’nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçtiğimiz yıl 131 ülkeyi nüfus olarak geride bıraktı.

UNFPA verilerine göre Avrupa’nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçtiğimiz yıl 131 ülkeyi nüfus olarak geride bıraktı.

İstanbul'un nüfus açısından geride bıraktığı ülkeler arasında; Tunus, Bolivya, Belçika, Ürdün, Küba, İsveç, Azerbaycan, Yunanistan, Macaristan, Portekiz, Avusturya ve İsviçre de vardı.

Milyonlara ev sahipliği yapan İstanbul'da uzun yıllardır toplu taşımada kullandıkları İstanbulkart ve akbiller, bir İstanbulluluk göstergesine dönüştü.

Milyonlara ev sahipliği yapan İstanbul'da uzun yıllardır toplu taşımada kullandıkları İstanbulkart ve akbiller, bir İstanbulluluk göstergesine dönüştü.

İşte, her şey 2014 yılından beri kullanımda olan bu İstanbulkart ile başladı!

İşte, her şey 2014 yılından beri kullanımda olan bu İstanbulkart ile başladı!
twitter.com

Sosyal medya kullanıcıları ise ellerindeki toplu taşıma akbilleri ve biletlerle adeta bir yarışa başladı. Gelin, yorumlara birlikte bakalım en İstanbullu kim 👇

Meğer bu koca şehirde ne büyük korkular yaşanıyormuş... 👇

Meğer bu koca şehirde ne büyük korkular yaşanıyormuş... 👇
twitter.com

Eskiler bilir! 👇

Eskiler bilir! 👇
twitter.com
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Derken adım adım geçmişe yolculuk da başladı 👇

Derken adım adım geçmişe yolculuk da başladı 👇
twitter.com

2004 ila 2017 yılları 👇

2004 ila 2017 yılları 👇
twitter.com

Var mı artıran? 👇

Var mı artıran? 👇
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Tabii jetonlar da karşımıza çıktı 👇

Tabii jetonlar da karşımıza çıktı 👇
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Sizinki antika değil, eskitme gibi 👇

Sizinki antika değil, eskitme gibi 👇
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Günümüz gençlerinin ise bunlardan hiç haberi tabii👇

Günümüz gençlerinin ise bunlardan hiç haberi tabii👇
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"İlk olamasak da son olmak", diyorsunuz yani 👇

"İlk olamasak da son olmak", diyorsunuz yani 👇
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Dile kolay 20 yıl... 👇

Dile kolay 20 yıl... 👇
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Peki, köye dönmeyi kim istemez ki?👇

Peki, köye dönmeyi kim istemez ki?👇
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Kabul ettik en İstanbullu sizsiniz! 👇

Kabul ettik en İstanbullu sizsiniz! 👇
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Yorumlarda buluşalım!👇

Yorumlarda buluşalım!👇
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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