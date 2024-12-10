İstanbullu İstanbulluyu Akbilinden Tanır! Görelim Bakalım En İstanbullu Kim?
İstanbullu İstanbulluyu Akbilinden Tanır! Görelim Bakalım En İstanbullu Kim?
Tarihi dokusu, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan konumu ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan İstanbul, ülkemizde en çok göç alan şehir. Bu yüzden sık sık 'Gerçek İstanbullu kim?' tartışması gündeme geliyor. Megakentin kalabalığında şikayet edenler bu kez İstanbulkart üzerinden yarıştılar. Adeta eski akbilliler, yeni akbillilere meydan okudu!
İşte, detaylar...
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UNFPA verilerine göre Avrupa’nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçtiğimiz yıl 131 ülkeyi nüfus olarak geride bıraktı.
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Milyonlara ev sahipliği yapan İstanbul'da uzun yıllardır toplu taşımada kullandıkları İstanbulkart ve akbiller, bir İstanbulluluk göstergesine dönüştü.
İşte, her şey 2014 yılından beri kullanımda olan bu İstanbulkart ile başladı!
Meğer bu koca şehirde ne büyük korkular yaşanıyormuş... 👇
Eskiler bilir! 👇
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Derken adım adım geçmişe yolculuk da başladı 👇
2004 ila 2017 yılları 👇
Var mı artıran? 👇
Tabii jetonlar da karşımıza çıktı 👇
Sizinki antika değil, eskitme gibi 👇
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Günümüz gençlerinin ise bunlardan hiç haberi tabii👇
"İlk olamasak da son olmak", diyorsunuz yani 👇
Dile kolay 20 yıl... 👇
Peki, köye dönmeyi kim istemez ki?👇
Kabul ettik en İstanbullu sizsiniz! 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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