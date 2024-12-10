İstanbullu İstanbulluyu Akbilinden Tanır! Görelim Bakalım En İstanbullu Kim?

Tarihi dokusu, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan konumu ve güzelliğiyle kendine hayran bırakan İstanbul, ülkemizde en çok göç alan şehir. Bu yüzden sık sık 'Gerçek İstanbullu kim?' tartışması gündeme geliyor. Megakentin kalabalığında şikayet edenler bu kez İstanbulkart üzerinden yarıştılar. Adeta eski akbilliler, yeni akbillilere meydan okudu!

İşte, detaylar...