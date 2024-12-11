Astrolog Dinçer Güner Uyardı, 3 Gün Süreniz Var! Yıl Bitmeden "Eski Defterleri Kapatın"
Astrolog Dinçer Güner Uyardı, 3 Gün Süreniz Var! Yıl Bitmeden "Eski Defterleri Kapatın"
Bol retrolu, iniş çıkışlı ve hoyrat geçen Aralık ayında güzel şeyler de oluyor. Merkür bu kez Venüs ile oluşturduğu sekstil açı ile 'eskilere veda vakti' diyor! Kalp kırıklarını iyileştirecek, küslükleri bitirecek ve sözlerin dudaklarınızdan birer birer dökülmesini sağlayacak enerji ortaya çıkıyor. Peki, Merkür ile Venüs arasındaki sekstil açının etkileri kaç gün sürecek?
Gelin, ünlü astrolog Dinçer Güner'in yorumu ile olacaklara birlikte göz atalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024 astrolojik anlamda zorlu bir yıl oldu diyebiliriz! Üstelik yılın son ayı Aralık da retrolarla dolu geçiyor. Duygularımızı ve hayatımızı etkileyen yorgunluklar üst üste gelirken, bu kez Merkür yüzümüzü güldürecek gibi görünüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki, Merkür ile Venüs arasındaki sekstil açı hayatımıza nasıl etki edecek?
Ağzınızdan çıkan her söz hayır olacak!
Romantik bir organizasyonda ilanı aşk etmeye ne dersiniz?
Merkür retro hâlâ iş başında: Eski sevgiliden haber alabilirsiniz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii bir gündemimiz daha var: Para para para...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın