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Astrolog Dinçer Güner Uyardı, 3 Gün Süreniz Var! Yıl Bitmeden "Eski Defterleri Kapatın"

Astrolog Dinçer Güner Uyardı, 3 Gün Süreniz Var! Yıl Bitmeden "Eski Defterleri Kapatın"

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 18:51

Bol retrolu, iniş çıkışlı ve hoyrat geçen Aralık ayında güzel şeyler de oluyor. Merkür bu kez Venüs ile oluşturduğu sekstil açı ile 'eskilere veda vakti' diyor! Kalp kırıklarını iyileştirecek, küslükleri bitirecek ve sözlerin dudaklarınızdan birer birer dökülmesini sağlayacak enerji ortaya çıkıyor. Peki, Merkür ile Venüs arasındaki sekstil açının etkileri kaç gün sürecek? 

Gelin, ünlü astrolog Dinçer Güner'in yorumu ile olacaklara birlikte göz atalım! 

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2024 astrolojik anlamda zorlu bir yıl oldu diyebiliriz! Üstelik yılın son ayı Aralık da retrolarla dolu geçiyor. Duygularımızı ve hayatımızı etkileyen yorgunluklar üst üste gelirken, bu kez Merkür yüzümüzü güldürecek gibi görünüyor.

2024 astrolojik anlamda zorlu bir yıl oldu diyebiliriz! Üstelik yılın son ayı Aralık da retrolarla dolu geçiyor. Duygularımızı ve hayatımızı etkileyen yorgunluklar üst üste gelirken, bu kez Merkür yüzümüzü güldürecek gibi görünüyor.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, Merkür ile Venüs'ün arasındaki sekstil açının 3 gün sürecek etkilerini kaleme aldı. Bugünden itibaren güzel şeyler olacak. Hem maddi hem de manevi anlamda etkileneceğimiz bu dönemin sonunda üzerimizdeki derin yükler de kalkacak!

Peki, Merkür ile Venüs arasındaki sekstil açı hayatımıza nasıl etki edecek?

Peki, Merkür ile Venüs arasındaki sekstil açı hayatımıza nasıl etki edecek?

Öncelikle bu dönemde 'keşkeleri' geride bırakmaya odaklanmalısınız. Eski kırgınlıkları ve kalp yaralarını tedavi etmenin yolu konuşmaktan geçiyor. Bir özür, affetme büyüklüğü, doğru iletişim ve kendinizi açıkça ifade etmek size şifa olabilir.

Ağzınızdan çıkan her söz hayır olacak!

Güner'e göre bu dönemde barışma konuşmaları yapılacak. Ayrıca iltifatlar, hediyeler ve güzel haberler de etrafımızı saracak. Tatlı jestler unutulmaz mutluluklara dönüşecek. Geçmişi telafi etmek, bir daha keşfe dememek için 'söyleyin!'

Romantik bir organizasyonda ilanı aşk etmeye ne dersiniz?

Romantik bir organizasyonda ilanı aşk etmeye ne dersiniz?

Yapıcı ve şefkat dolu konuşmalara sanatsak dokunuşlar da olacak. Hatta romantizm hayatlarımızı bir hayli etkileyecek ve romantik ortamlarda unutulmaz itiraflar da gelecek. Sevdiğinizle yuvanız için heyecanlı alışverişe çıkabilir ya da romantik bir tatile gidebilirsiniz.

Merkür retro hâlâ iş başında: Eski sevgiliden haber alabilirsiniz!

Merkür retro hâlâ iş başında: Eski sevgiliden haber alabilirsiniz!

Retro geçmişin romantik izlerini de canlandırabilir. Eski aşıklar kavuşabilir. Tesadüfler yaşanabilir ya da özel olarak görüşme planlanabilir. Aşk mutluluk getirecek belli ki ama eski aşk mı, yoksa yeni bir heyecan mı? İşte orasını zamanla göreceğiz!

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Tabii bir gündemimiz daha var: Para para para...

Tabii bir gündemimiz daha var: Para para para...

Eski yeni olurken, geçmiş borçlar ve unutulmuş ödemeler de su yüzüne çıkabilir. Dikkatli bir bütçe planlaması ile geçmişi telafi etmenizin zamanı gelmiş olabilir. Borç denilince hemen korkmayın canım, belki de artık beklemekten vazgeçtiğiniz bir ödeme elinize ulaşabilir. 

Bu dönemde finansal hataları düzeltmek mümkün olabilir. Finansal planlamaları destekleyen, maddi anlamda olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir döneme giriyoruz. Bu aralar yarım kalmış projeleri de yeniden ele alabilirsiniz. Sanıyoruz bu dönemde doğru yolu belirlerseniz bir şekilde para kazanacaksınız!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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