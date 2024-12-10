Burcuna Göre 11 Aralık Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; bugünden itibaren ilişkilerinizde yeni bir dönem başlıyor. Artık ilişkinizin tamamen oturduğunu ve çok fazla sorunla karşılaşmayacağınızı görüyorum. Sizin adınıza çok mutluyum!

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; Aralık ayı bitmeden aşk sizi bulacak mı dersiniz? Benim cevabım evet! Bugü gireceğiniz yeni bir ortam, yeni bir insanla karşılaşmanız anlamına gelebilir.