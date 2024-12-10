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Burcuna Göre 11 Aralık Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 11 Aralık Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 20:01

Geldik 2024'ün son ayına! Kimileri bu yılı kalbindeki insanla bitirecek, kimileri de yepyeni bir isimle, yepyeni bir duyguyla başlangıç yapacak yeni yıla. Maalesef bunların hiçbirini yapamayacak olan şanssız bir kesim de var.

Peki sen hangi gruptasın? Bugün aşkı bulabilecek misin?

Haydi gel, 11 Aralık Çarşamba günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; bugünden itibaren ilişkilerinizde yeni bir dönem başlıyor. Artık ilişkinizin tamamen oturduğunu ve çok fazla sorunla karşılaşmayacağınızı görüyorum. Sizin adınıza çok mutluyum!

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; Aralık ayı bitmeden aşk sizi bulacak mı dersiniz? Benim cevabım evet! Bugü gireceğiniz yeni bir ortam, yeni bir insanla karşılaşmanız anlamına gelebilir.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; bugünlerde içinizde bazı şüpheler olabilir. Bazı düşüncelerinizde haklı olduğunuzu görsem de çoğunda kafanızda kurduğunuzu da görüyorum. Partnerinizle konuşup orta yolu bulmalısınız.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; yaşanmamış bazı ihtimaller üzerinde çok düşünüyorsunuz. Bence bu ihtimallerin bir şansı daha olabilir. Bugünlerde aklınızdan çıkmayan o kişiye mesaj atmaya ne dersiniz?

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; her şeyin gayet yolunda gittiğini görüyorum! Fakat bu sözlerime güvenip de ciddi bir karar almanızı önermem. Biraz daha zamanınız var. 

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; siz insanlara maalesef çok kolay güveniyorsunuz. Oldukça duygusal yapınız nedeniyle de hayır diyemiyorsunuz. Bugünlerde yeni yeni tanışmaya başladığınız bir kişi, kalbinizi kırabilir :(

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; başlarda bu ilişkiye pek sıcak bakmamışsınız ama her şeyin yolunda gitmesi sizi de şaşırtmış diyebilirim. Gelecekte çok daha güzel günlerin sizi beklediğini görüyorum :)

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; belli bir yaştan sonra her şeyin zor geldiğini düşünüyorsunuz değil mi? Yeni bir insanla tanışmak, kendinizi anlatmak falan...Bugünlerde karşınıza öyle bir insan çıkacak ki emin olun gözünüze hiçbir şey zor görünmeyecek!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; zor dönemlerden geçmişsiniz. Bu dönemlerde ise yanınızda olan tek bir kişi var. Size saf bir sevgiyle bağlı. Siz de ona 'hastalıkta, sağlıkta' sözü vermeye ne dersiniz? Evet, evet, evet!!! :)

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; seviyorum ama kimi, en tatlı birisini...Evet, kendinize bile itiraf edemediğiniz bir aşkın içine düşmüşsünüz. Ben size yardımcı olayım da bu güzel duygularla barışın artık :)

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; ah bir dinleseniz her şeyin açıklaması var aslında. Fakat sizin için dinlemek pek kolay değil. Biraz da tez canlı olduğunuz için size hak veriyorum. Fakat neredeyse bütün sorunlarınız, iletişim eksikliğinden kaynaklanıyor.

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; bugünlerde kendinizi kariyere, okula vermişsiniz. Başınızı kaşıyacak vakit bulamazken bir deli gönül gelip sizi bulacak benden söylemesi. Artık kütüphane mi olur, ofis mi olur, toplantı mı olur orasını bilemem!

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; ilişkilerde sınır koymak son derece önemlidir. Önceliklerinizi belirleyin ve onu hayatınızın birinci sırasına koyun. Aileniz mi, eşiniz veya sevgiliniz mi?

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; bir ilişkiden beklentiniz nedir? Yeni bir ilişkiye başlamadan önce bunu belirleseniz iyi edersiniz. Böylece kendinizi çok daha net ifade edecek, karşınızdaki insanı da çok daha iyi tanıyacaksınız.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; kendinizden biraz fazla taviz veriyor olabilir misiniz? Bence evet. Gün sonunda üzülen taraf olmamak için bugünden biraz ipleri elinize almakta fayda var.

İlişkisi olmayan aslanlar; aklınızda olan bir insan olduğunu görüyorum. Fakat nedense adım atmaktan çekiniyorsunuz. Aslan auranıza güvenin ve o ilk adımı artık bugün atın!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; bireysel olarak bir dönüşüm sürecinden geçiyorsun. Bu süreçte kendince bazı kararlar alman gerekiyor. Bu kararlardan en önemlisi de yoluna kimlerle devam edeceğin!

İlişkisi olmayan Başaklar; neden olduğunu bilmediğim bir şekilde, uzun süredir yalnızsın. Birileri olsa da hayatında, kendini hep yalnız hissetmişsin. Sanırım gerçek aşkı daha deneyimleme fırsatın olmamış. O halde sıkı dur, Aralık ayı bitmeden saa müjdelerle geleceğim :)

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; ilişkinizde aldığınız karşılıklı kararlar var. Fakat sen bu kararlara uysan da partnerinin uymadığını söylemek isterim. Kara kedi gibi olmak istemem ama ben senin tarafını tutuyorum sevgili okurum. Her koşulda senin iyiliğini isterim.

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; biraz kafa dağıtmaya ve eğlenmeye ihtiyacın var. Arkadaşlarınla gireceğin bir ortamda, tıpkı senin gibi düşünen birisiyle karşılaşabilirsin. Biraz eğlenceden kimseye zarar gelmez :)

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; sevdiğiniz kişiyle aranızda sebepsiz bir soğukluk var. Sanırım fiziksel olarak uzak kalmanız neden olmuş bu duruma. Neyse ki yakında kavuşuyorsunuz :)

İlişkisi olmayan Akrepler; bugünlerde yalnızlığın tadını çıkartmak istiyorsunuz ve bu en doğal hakkınız. Zaten ciddi bir ilişkiye de ayıracak vaktiniz yok. Her şey zamanı gelince olsun lütfen!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; kimsenin sizin moralinizi bozamayacağını düşünüyorsunuz. Yay neşesi diye bir şey var sonuçta. Gelin görün ki kalpten sevdiğiniz kişi söz konusu olunca, bütün kurallar yerle bir oluyor :(

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; en sevdiğiniz kitabı, filmi, müziği kimseyle paylaşmak istemediğinizi biliyorum. Bugünlerde karşınıza öyle bir insan çıkacak ki bu gizli hazinelerinizi onunla paylaşmak için sabırsızlanacaksınız!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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