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Meslek Sahibi Kızını Evlendirirken ''2 Yıllık Maaşı Bizim'' Diyen Baba Tepki Çekti

Meslek Sahibi Kızını Evlendirirken ''2 Yıllık Maaşı Bizim'' Diyen Baba Tepki Çekti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.12.2024 - 23:45

Bir Twitter (X) kullanıcısı bir babanın kızının evliliği sırasında 'Kızımızın 2 yıllık maaşı bizim olacak, biz okuttuk, emek verdik' şeklinde bir açıklama yaptığına tanık olduğunu belirtti. Kullanıcı babanın bu yaklaşımını 'çok ayıp' olarak nitelendirirken birçok takipçisi de benzer görüşlerini paylaştı. Evliliğe dair bu tür düşüncelerin doğru olup olmadığı tartışma konusu olurken bazı kullanıcılar ise babanın kızını yetiştirmekteki emek ve masrafları dikkate alarak haklı olduğunu savundu.

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Twitter'da (X) @iislamasln isimli kullanıcı bir paylaşımıyla aile içindeki finansal ilişkiler üzerine geniş bir tartışma başlattı.

Twitter'da (X) @iislamasln isimli kullanıcı bir paylaşımıyla aile içindeki finansal ilişkiler üzerine geniş bir tartışma başlattı.
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Kullanıcı olayı anlattıktan sonra bu tür bir davranışın yanlış bulduğunu ifade ederken babanın bu yaklaşımına pek çok takipçi de katıldı.

Kullanıcı olayı anlattıktan sonra bu tür bir davranışın yanlış bulduğunu ifade ederken babanın bu yaklaşımına pek çok takipçi de katıldı.
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Ancak bazı yorumcular da babanın haklı olduğunu öne sürdü.

Ancak bazı yorumcular da babanın haklı olduğunu öne sürdü.
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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