Meslek Sahibi Kızını Evlendirirken ''2 Yıllık Maaşı Bizim'' Diyen Baba Tepki Çekti

Bir Twitter (X) kullanıcısı bir babanın kızının evliliği sırasında 'Kızımızın 2 yıllık maaşı bizim olacak, biz okuttuk, emek verdik' şeklinde bir açıklama yaptığına tanık olduğunu belirtti. Kullanıcı babanın bu yaklaşımını 'çok ayıp' olarak nitelendirirken birçok takipçisi de benzer görüşlerini paylaştı. Evliliğe dair bu tür düşüncelerin doğru olup olmadığı tartışma konusu olurken bazı kullanıcılar ise babanın kızını yetiştirmekteki emek ve masrafları dikkate alarak haklı olduğunu savundu.