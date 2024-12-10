Sınıflarında Karşılaştıkları En İlginç Öğrenci İsimlerini Paylaşan Öğretmenler
Sınıflarında Karşılaştıkları En İlginç Öğrenci İsimlerini Paylaşan Öğretmenler
Hayatımızda birçoğumuz garip isimlerle karşılaşmış olsa da bazı isimler var ki gerçekten akıllara durgunluk veriyor ve hafızamıza kazınıyor. Twitter’da da @Merthocamm adlı bir kullanıcının paylaştığı ''Öğretmen arkadaşlar sınıfınızda çok garip isimli öğrenci var mı? Varsa ne paylaşır mısınız?'' sorusu birbirinden ilginç isimlerin gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Bazı kişiler sınıflarında ya da çevrelerinde karşılaştıkları ilginç isimleri paylaştı. İşte bu isimlerden bazıları...
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Birçok kişi çevresindeki ilginç isimler karşısında şaşkına uğramıştır. Ancak bazı isimler gerçek anlamda unutulmayacak kadar şaşırtıcı olabiliyor.
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Twitter’da @Merthocamm isimli bir kullanıcı "Sınıfınızda ya da çevrenizde garip isimler var mı?" sorusunu paylaşınca birçok kişi karşılaştığı enteresan isimleri sıraladı.
1. Erken büyümüş.
2. Ebeveynler isim koyarken bu çocukların zorbalanabileceğini hiç tahmin etmiyor mu?
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11. Bir nebze alışılmış isimler.
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13. Daha neler.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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