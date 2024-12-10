Sınıflarında Karşılaştıkları En İlginç Öğrenci İsimlerini Paylaşan Öğretmenler

Hayatımızda birçoğumuz garip isimlerle karşılaşmış olsa da bazı isimler var ki gerçekten akıllara durgunluk veriyor ve hafızamıza kazınıyor. Twitter’da da @Merthocamm adlı bir kullanıcının paylaştığı ''Öğretmen arkadaşlar sınıfınızda çok garip isimli öğrenci var mı? Varsa ne paylaşır mısınız?'' sorusu birbirinden ilginç isimlerin gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Bazı kişiler sınıflarında ya da çevrelerinde karşılaştıkları ilginç isimleri paylaştı. İşte bu isimlerden bazıları...