10 Gün Önce Tanışan Çiftin Nişanlanması Twitter Kullanıcıları Arasında Tartışma Yarattı

Yeni evlenen ya da yüzük takan çiftlerin ''Bir anda oluyormuş'' sözüne hepimiz aşinayızdır. Ama sadece 10 gündür tanışık olan bu çiftin nişanlanması Twitter (X) kullanıcıları arasında tabiki tartışma konusu oldu. @sadecesavurr isimli bir kullanıcı nişanından bir fotoğraf paylaşarak, ''Ben bugün 10 gündür tanıdığım adamla nişanlandım (Gerçekten bir anda oluyormuş) notunu düştü. Akabinde bir kıyafeti alırken bile 10 kere düşünen kullanıcıların yorumları gecikmedi tabii.