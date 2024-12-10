10 Gün Önce Tanışan Çiftin Nişanlanması Twitter Kullanıcıları Arasında Tartışma Yarattı
10 Gün Önce Tanışan Çiftin Nişanlanması Twitter Kullanıcıları Arasında Tartışma Yarattı
Yeni evlenen ya da yüzük takan çiftlerin ''Bir anda oluyormuş'' sözüne hepimiz aşinayızdır. Ama sadece 10 gündür tanışık olan bu çiftin nişanlanması Twitter (X) kullanıcıları arasında tabiki tartışma konusu oldu. @sadecesavurr isimli bir kullanıcı nişanından bir fotoğraf paylaşarak, ''Ben bugün 10 gündür tanıdığım adamla nişanlandım (Gerçekten bir anda oluyormuş) notunu düştü. Akabinde bir kıyafeti alırken bile 10 kere düşünen kullanıcıların yorumları gecikmedi tabii.
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Her şey bu tweetle başladı. Kullanıcının kısa bir süre önce tanıştığı erkek arkadaşıyla nişanlandığını duyurması tepkileri de beraberinde getirdi.
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Az bile😂
1 yıl öncesinden aramaya başlayanlar🖐️
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Benzer işler.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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