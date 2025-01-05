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Kent Lokantası'ndaki Yemeklerin Lezzeti Nasıl? Ünlü Gurme Vedat Milor Yorumladı!

Kent Lokantası'ndaki Yemeklerin Lezzeti Nasıl? Ünlü Gurme Vedat Milor Yorumladı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.01.2025 - 11:50

Vedat Milor, gastronomi dünyasının en tanınmış isimlerinden. Sosyal medyada aktif olan ünlü isim, özellikle İstanbul'daki esnaf lokantalarını yorumlamaya devam ediyor. Son olarak bir lahmacun üzerinden yaptığı yorumla gündeme gelen isim, tartışmalara neden olmuştu.

Milor, İBB'nin İstanbul'un farklı noktalarında hayata geçirdiği Kent Lokantaları'nın Üsküdar şubesini ziyaret etti.

Peki Kent Lokantası'nda yemeklerin tadı nasıl? Vedat Milor yorumladı!

Ünlü gurme Vedat Milor, geçtiğimiz aylarda yayınladığı videoyla bir tartışmanın da fitilini ateşlemişti.

Ünlü gurme Vedat Milor, geçtiğimiz aylarda yayınladığı videoyla bir tartışmanın da fitilini ateşlemişti.

İstanbul'da ziyaret ettiği bir esnaf lokantasının yemeklerini beğenen Milor, restoran sahibini ise sert sözlerle eleştirmişti. 

Milor, fotoğraflarının izinsiz bir şekilde çekildiğini söylemiş ve 'ben maymun değilim' demişti.

Milor'dan tartışma yaratan bu çıkış sonrası açıklama gelmişti;

Milor bu kez İBB'nin İstanbul'un farklı noktalarında açmış olduğu Kent Lokantası'nın Üsküdar şubesini ziyaret etti.

Milor bu kez İBB'nin İstanbul'un farklı noktalarında açmış olduğu Kent Lokantası'nın Üsküdar şubesini ziyaret etti.

Milor ilk olarak Kent Lokantası'nın ucuzluğuna dikkat çekti. 'Tabldot burada 40 lira. Evde 40 liraya karnını doyuran varsa lütfen bize de bildirin.'

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Sıra geldi yemeklere. Menüde mercimek çorbası, patatesli et yemeği, makarna ve tatlı bulunuyor. Peki Milor'un yemeklere olan yorumu nasıl?

Sıra geldi yemeklere. Menüde mercimek çorbası, patatesli et yemeği, makarna ve tatlı bulunuyor. Peki Milor'un yemeklere olan yorumu nasıl?

'Mercimek çorbasını denedim. Gerçekten yoğun ve lezzetli...Kıvamı çok iyi. Mercimek tadı güzel geliyor.'

"Eti yerken çok şaşırdım. Ben dana çok sevmem kuru olur diye. Yavaş yavaş pişirmişler. Suyu da çok lezzetli..."

"Eti yerken çok şaşırdım. Ben dana çok sevmem kuru olur diye. Yavaş yavaş pişirmişler. Suyu da çok lezzetli..."

'Tadı çok lezzetli sadece biraz karabiberi eksik.' diyen Milor, makarnanın ise yemeğin sosuyla birlikte yenmesini tavsiye ediyor.

"Bazen Michelin restoranlarında kötü yemekler yiyoruz. Bazen şefin egosu yemeğin önüne geçiyor. Burada ise alışık olduğumuz ev yemeği var."

"Bazen Michelin restoranlarında kötü yemekler yiyoruz. Bazen şefin egosu yemeğin önüne geçiyor. Burada ise alışık olduğumuz ev yemeği var."

Kent Lokantası çalışanlarının Milor'un geleceğinden haberi olmadığı da belirtiliyor. Milor, ayrıca lokantanın temizliğine de dikkat çekiyor.

Vedat Milor'un videosunun tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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