Kent Lokantası'ndaki Yemeklerin Lezzeti Nasıl? Ünlü Gurme Vedat Milor Yorumladı!
Kent Lokantası'ndaki Yemeklerin Lezzeti Nasıl? Ünlü Gurme Vedat Milor Yorumladı!
Vedat Milor, gastronomi dünyasının en tanınmış isimlerinden. Sosyal medyada aktif olan ünlü isim, özellikle İstanbul'daki esnaf lokantalarını yorumlamaya devam ediyor. Son olarak bir lahmacun üzerinden yaptığı yorumla gündeme gelen isim, tartışmalara neden olmuştu.
Milor, İBB'nin İstanbul'un farklı noktalarında hayata geçirdiği Kent Lokantaları'nın Üsküdar şubesini ziyaret etti.
Peki Kent Lokantası'nda yemeklerin tadı nasıl? Vedat Milor yorumladı!
Ünlü gurme Vedat Milor, geçtiğimiz aylarda yayınladığı videoyla bir tartışmanın da fitilini ateşlemişti.
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Milor bu kez İBB'nin İstanbul'un farklı noktalarında açmış olduğu Kent Lokantası'nın Üsküdar şubesini ziyaret etti.
Sıra geldi yemeklere. Menüde mercimek çorbası, patatesli et yemeği, makarna ve tatlı bulunuyor. Peki Milor'un yemeklere olan yorumu nasıl?
"Eti yerken çok şaşırdım. Ben dana çok sevmem kuru olur diye. Yavaş yavaş pişirmişler. Suyu da çok lezzetli..."
"Bazen Michelin restoranlarında kötü yemekler yiyoruz. Bazen şefin egosu yemeğin önüne geçiyor. Burada ise alışık olduğumuz ev yemeği var."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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