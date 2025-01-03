İtalyanların Favori Lezzetlerinden Biri Olan Pizza Amerika'da Nasıl Bu Kadar Popüler Oldu?

Dünyanın en popüler yiyecekleri listesi yapsak, pizza kesinlikle üst sıralarda yer alır. Kökeni çok daha eskiye dayandığı söylense de bilindiği kadarıyla İtalya'dan çıkan bu lezzet, dünyanın birçok ülkesinde sıkça tüketiliyor.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde en popüler yiyecekler arasında zirveye oynuyor. Peki ama pizza neden Amerika'da bu kadar popüler oldu? Gelin, bu sorunun cevabını öğrenmek için pizzanın ABD'ye geliş hikayesine yakından bakalım!

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