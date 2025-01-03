İtalyanların Favori Lezzetlerinden Biri Olan Pizza Amerika'da Nasıl Bu Kadar Popüler Oldu?
İtalyanların Favori Lezzetlerinden Biri Olan Pizza Amerika'da Nasıl Bu Kadar Popüler Oldu?
Dünyanın en popüler yiyecekleri listesi yapsak, pizza kesinlikle üst sıralarda yer alır. Kökeni çok daha eskiye dayandığı söylense de bilindiği kadarıyla İtalya'dan çıkan bu lezzet, dünyanın birçok ülkesinde sıkça tüketiliyor.
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde en popüler yiyecekler arasında zirveye oynuyor. Peki ama pizza neden Amerika'da bu kadar popüler oldu? Gelin, bu sorunun cevabını öğrenmek için pizzanın ABD'ye geliş hikayesine yakından bakalım!
Pizzanın ABD'de bu kadar popüler olmasında en önemli etken, 1880-1920 yılları arasında Amerika'ya göç eden İtalyanlardı.
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O yıllarda ABD'ye göçen neredeyse dört kişiden biri İtalyandı. Bu insanlar, geldikleri ülkeyi pizza ile tanıştırdı.
İtalyan göçmenler, önceleri pizzayı sadece evlerinde yapar ve keyifle tüketirlerdi. Daha sonra resmi izinleri olmasa da pizzayı çeşitli yerlerde satmaya başladılar.
Bu durum 1905 yılına kadar böyle devam etti. Peki, 1905'te ne oldu? ABD'nin ilk pizzacısı olarak tarihe geçen Lombardi's Pizza New York City'de açıldı.
Daha sonra ''dilim pizza'' satışları başladı. Bir bütün olarak almak yerine istediğiniz dilim sayısı kadar pizza alabiliyordunuz.
İşte, dilim pizza satışları da pizzanın ABD'de popüler olmasında çok büyük rol oynadı. Çünkü bu sayede ABD'de bulunan işçi sınıfı da pizzaya erişebilir oldu.
Normalde bir bütün pizzaya parası yetmeyen işçi sınıfı, dilim pizza alarak pratik bir şekilde atıştırabiliyor ve uygun fiyata lezzetli bir ürün tadabiliyordu.
O günden sonra pizza ABD'de o kadar popüler oldu ki Amerikalılar, bu güzel yiyeceği İtalyanlardan bile daha çok sevmeye başladı.
Nitekim istatistikler de bunu gösteriyor. Yapılan araştırmalara göre, ABD'de her yıl ortalama 3 milyar pizza tüketiliyor. Hatta dakikada 21 bin pizza satışı yapıldığı söyleniyor. İşte, İtalyan göçmenlerin getirdiği bu lezzet yıllar içinde bu derece popüler hale gelmiş.
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