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Kent Lokantası Yorumları Gündem Olan Vedat Milor'un Sabrı Taştı: "Hukuki Yollara Başvuracağım"

Kent Lokantası Yorumları Gündem Olan Vedat Milor'un Sabrı Taştı: "Hukuki Yollara Başvuracağım"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 18:02

Gastronomi dünyasının en tanınmış isimlerinden Vedat Milor, son günlerde gündemimizden düşmüyor. Sosyal medya hesaplarında aktif olan isim son olarak İBB'nin İstanbul'un çeşitli noktalarında hizmete açtığı Kent Lokantası'nın yemeklerini denedi.

Milor, hem yemekleri beğendiğini hem de fiyatların uygun olduğunu aktardı. Sosyal medyada ise 'Vedat Milor Kent Lokantası ziyaretini kendi isteğiyle mi yaptı, ödeme aldı mı?' soruları yükseldi.

Ünlü gurme Vedat Milor, bu sorular karşısında arıtk hukuki yollara başvuracağını belirtti.

Türkiye'nin gastronomi denilince akla gelen ilk isimlerinden biri Vedat Milor, son olarak İBB'nin İstanbul'un farklı noktalarında hizmete açtığı Kent Lokantası'nın Üsküdar şubesini ziyaret etti.

Türkiye'nin gastronomi denilince akla gelen ilk isimlerinden biri Vedat Milor, son olarak İBB'nin İstanbul'un farklı noktalarında hizmete açtığı Kent Lokantası'nın Üsküdar şubesini ziyaret etti.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ve İstanbul'un lokantalarını yorumlayan Milor'un son durağı, Kent Lokantası oldu. 

Milor, hem yediği yemekleri hem de lokantanın hizmetini, hijyenik kurallara uygunluğunu değerlendirdi.

Milor ilk olarak yemeklerin ucuzluğuna dikkat çekti. " "Evde 40 liraya karnını doyuran varsa lütfen bize de bildirin." diyen Milor, daha sonra yemekleri tek tek değerlendirdi.

Milor ilk olarak yemeklerin ucuzluğuna dikkat çekti. " "Evde 40 liraya karnını doyuran varsa lütfen bize de bildirin." diyen Milor, daha sonra yemekleri tek tek değerlendirdi.

Mercimek çorbası, patatesli et yemeği, makarna ve tatlı bulunan menü, Milor'dan geçer not aldı. 

Ünlü gurme 'Kıvamı çok iyi' diyerek çorbayı, 'yavaş yavaş pişirmişler, suyu da çok lezzetli' diyerek et yemeğini övdü.

Milor'un detaylı yorumları için;

Vedat Milor, videosunda Kent Lokantası çalışanlarının kendisinin geleceğinden haberi olmadığını da belirtti. Fakat bu yorumların ardından sosyal medyada Milor'un reklam yapıp yapmadığını dair yorumlar yapılmaya başladı.

Vedat Milor, videosunda Kent Lokantası çalışanlarının kendisinin geleceğinden haberi olmadığını da belirtti. Fakat bu yorumların ardından sosyal medyada Milor'un reklam yapıp yapmadığını dair yorumlar yapılmaya başladı.

Milor'un Kent Lokantası ziyareti, kimileri tarafından 'reklam' olarak nitelendirildi. Ünlü gurmenin bu ziyaretten ödeme aldığını iddia edenler de oldu.

Vedat Milor, bu yorumlara sert çıkarak herhangi bir ödeme almadığını, bu yorumlar karşısında hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Vedat Milor, bu yorumlara sert çıkarak herhangi bir ödeme almadığını, bu yorumlar karşısında hukuki yollara başvuracağını açıkladı.
twitter.com

Kent Lokantası ziyaretim tamamen kendi inisiyatifimle gerçekleşti ve Buğra Bey’e birlikte gitmeyi ben teklif ettim. Amacım, hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmekti. 40 TL’ye dört çeşit yemek sunan bir lokanta hem lezzet hem de toplumsal etkisi açısından dikkat çekici bir örnek.

Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Countess Rain

İnsanlar çıldırdı artık, hükümet sıktıkça, nereye nasıl saldıracaklarını şaşırdılar. Herkes herseye nefret dolu, çok zor bir yıl bizi bekliyor.

Sefa Seven

sen onları boşver vedat amcam onlar ulaşamadığı her ciğere mundar der