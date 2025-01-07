Kent Lokantası Yorumları Gündem Olan Vedat Milor'un Sabrı Taştı: "Hukuki Yollara Başvuracağım"
Kent Lokantası Yorumları Gündem Olan Vedat Milor'un Sabrı Taştı: "Hukuki Yollara Başvuracağım"
Gastronomi dünyasının en tanınmış isimlerinden Vedat Milor, son günlerde gündemimizden düşmüyor. Sosyal medya hesaplarında aktif olan isim son olarak İBB'nin İstanbul'un çeşitli noktalarında hizmete açtığı Kent Lokantası'nın yemeklerini denedi.
Milor, hem yemekleri beğendiğini hem de fiyatların uygun olduğunu aktardı. Sosyal medyada ise 'Vedat Milor Kent Lokantası ziyaretini kendi isteğiyle mi yaptı, ödeme aldı mı?' soruları yükseldi.
Ünlü gurme Vedat Milor, bu sorular karşısında arıtk hukuki yollara başvuracağını belirtti.
Türkiye'nin gastronomi denilince akla gelen ilk isimlerinden biri Vedat Milor, son olarak İBB'nin İstanbul'un farklı noktalarında hizmete açtığı Kent Lokantası'nın Üsküdar şubesini ziyaret etti.
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Milor ilk olarak yemeklerin ucuzluğuna dikkat çekti. " "Evde 40 liraya karnını doyuran varsa lütfen bize de bildirin." diyen Milor, daha sonra yemekleri tek tek değerlendirdi.
Vedat Milor, videosunda Kent Lokantası çalışanlarının kendisinin geleceğinden haberi olmadığını da belirtti. Fakat bu yorumların ardından sosyal medyada Milor'un reklam yapıp yapmadığını dair yorumlar yapılmaya başladı.
Vedat Milor, bu yorumlara sert çıkarak herhangi bir ödeme almadığını, bu yorumlar karşısında hukuki yollara başvuracağını açıkladı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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İnsanlar çıldırdı artık, hükümet sıktıkça, nereye nasıl saldıracaklarını şaşırdılar. Herkes herseye nefret dolu, çok zor bir yıl bizi bekliyor.
sen onları boşver vedat amcam onlar ulaşamadığı her ciğere mundar der