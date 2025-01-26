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Düve Memesi, Balık Yumurta: Vedat Milor 2024'te "Damağına Şölen Yaşatan" 10 Lezzeti Açıkladı

Düve Memesi, Balık Yumurta: Vedat Milor 2024'te "Damağına Şölen Yaşatan" 10 Lezzeti Açıkladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.01.2025 - 16:13

Ünlü gurme Vedat Milor geçtiğimiz haftalarda yaptığı çıkışla manşetlerdeki yerini almıştı. İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok noktasında yemekleri tatmaya devam eden ünlü isim, son olarak İBB'nin açtığı Kent Lokantası'nı ziyaret etmişti. Peki 2024'te birçok lezzet deneyen Vedat Milor'un favorileri hangi tatlar oldu?

Vedat Milor, kaleme aldığı '2024’te Denediğim 10 Favori Yemek' yazısında en sevdiği 10 yemeğe yer verdi. 'Bu kadar iyi yemekler arasından 10 tane seçmek kolay değil.' diyen Milor'un favorileri neler olmuş, gelin beraber bakalım!

Kaynak

Vedat Milor, Türkiye'de gastronomi denince akla gelen ilk isimlerden biri.

Vedat Milor, Türkiye'de gastronomi denince akla gelen ilk isimlerden biri.

Ünlü gurmenin son zamanlarda ismini sık sık manşetlerde görmeye başladık. Denediği yemekleri yorumlayan, özellikle de esnaf lokantalarına gitmeye başlayan Vedat Milor bu sene yaptığı yorumlarla tartışmalara neden oldu.

"Geçen sene hem Türkiye’de hem de yurt dışında olağanüstü yemekleri deneme şansım oldu." diyen Vedat Milor, 2024'te denediği ve en sevdiği 10 yemeği sıraladı.

"Geçen sene hem Türkiye’de hem de yurt dışında olağanüstü yemekleri deneme şansım oldu." diyen Vedat Milor, 2024'te denediği ve en sevdiği 10 yemeği sıraladı.
twitter.com

1. Fauna - Su Böreği

1. Fauna - Su Böreği

Vedat Milor'un listesinin sadece tarihe göre sıralandığını belirtelim. Burada gördüğünüz mekanların, yemeklerin herhangi bir üstünlük sıralaması bulunmuyormuş.

Fauna'nın su böreğini farklı kılan nokta ise sahibinin margarin yerine gömlek yağı, un yerine irmik kullanılmasıymış!

'Diyebilirim ki bu yemek yurt dışında Michelin 3 yıldızlı bir lokantada sunulsa herkes uzun süre bu yemek üzerinde konuşur.'

2. Basta Neo Bistro - Sakatat Yahnisi

2. Basta Neo Bistro - Sakatat Yahnisi

Kökeni İspanya'ya uzanan bu yemeğin Türk versiyonunda kuzu işkembe, paça ve gerdan kısmı bulunuyor. Ayrıca chorizo yerine de sucuk kullanıldığı aktarılıyor. 

Milor'un bu lezzet karşısında yorumu ise şu şekilde;

Bence sakatat kas etlere göre daha lezzetli çünkü daha çok katmanlı bir lezzet. Bu yemeği yerken arada doku farklarını anlıyorsunuz.

3. The Salaş - Yağlı Kara

3. The Salaş - Yağlı Kara

'Ataşehir’deki The Salaş, bence İstanbul’un en iyi lokantalarından biri.' diyen Vedat Milor, bu lokantanın özellikle Yağlı Kara yemeğini ve kısa bel yemeğini övüyor. 

Ayrıca künefesinin de oldukça iddialı olduğunu belirtmeden geçmiyor!

4. Nazende - Oğlak Sarma

4. Nazende - Oğlak Sarma

Nazende restoranda 2 ay öncesinden rezervasyon yaptırmakta bir sorun görmediğini belirten Vedat Milor, ne zaman giderseniz gidin güzel yemekler olduğunu belirtiyor. Mevsimine özel çıkartılan ürünler arasında Milor'un favorisi ise oğlak sarma;

'Olağanüstü bir oğlak kol yapıyor fırında. Üzeri çıtır çıtır ve yanında da muazzam bir pilavla sunuluyor. Fakat benim bir favorim de oğlak sarma. Gerçekten bu oğlak sarma ya da kokoreç başka hiçbir yerde bulamayacağınız kadar iyi.'

5. Kahraman Balıkçı - Salatalar, Mısır Ekmeği, Lakerda

5. Kahraman Balıkçı - Salatalar, Mısır Ekmeği, Lakerda

Vedat Milor, Kahraman Balıkçı'nın hem salatalarını hem mısır ekmeğini hem de lakerdasını övmeden geçmiyor. Bu restoranı pahalı bulanlara ise bir çift lafı var;

 ...birçok insan Kahraman Balıkçı’yı pahalı olduğu için eleştiriyor. Bence bu çok hatalı bir tutum ve bunu sadece bizim ülkemizde görüyorsunuz. Çünkü bu düzeyde bir lokanta başka ülkelerde olduğu zaman insanlar onu el üstünde tutuyor. Ve hiçbir zaman fiyat politikasından dolayı acımasızca eleştirmiyorlar.

6. Şişçi Volkan Antalya - Sahanda Yumurta

6. Şişçi Volkan Antalya - Sahanda Yumurta

Şişçi Volkan Antalya'nın sahanda yumurtasını Vedat Milor bu sözlerle anlatıyor: '...deyimi affedin, benim için “orgazmik” dediğim bir lezzetti...Bazen basit olan en zordur. Sahanda yumurta da böyle. Çok kolay gözüküyor ama iyi bir sahanda yumurta yapmak dünyanın en zor işi. '

7. 7 Mehmet Antalya - Düve Memesi

7. 7 Mehmet Antalya - Düve Memesi

'Burada hayatımda ilk kez düve memesi yedim. Düve memesini mangalda yapmış. Önce biraz çekinerek yaklaştım. Fakat ilk lokmadan sonra tam anlamıyla nirvanaya çıktım. Çünkü jelatin açısından çok zengin.' diyen Vedat Milor, iyi bir sakatat yendiği zaman kas etlerini insanın canının çekmeyeceğini belirtiyor.

8. Seraf Vadi İstanbul - Soğan Dolması

8. Seraf Vadi İstanbul - Soğan Dolması

Vedat Milor'un 'Türk yemeklerini, Türk mutfağını son derece iyi bir şekilde temsil ediyor.' dediği restoranın en favori lezzeti ise soğan dolması.

'Odun ateşli taş fırında ve zarı alınarak pişmiş tatlımsı soğan dolması. İnşallah ileride de bu yemek bu lokantada hep var olur.'

9. Ata'nın Yeri Karaburun - Balık Yumurta

9. Ata'nın Yeri Karaburun - Balık Yumurta

'Bana göre taze balık yumurtası, dünyanın en özel deniz ürünlerinden biri. ' diyen Vedat Milor balık yumurtasının nasıl yeneceğini de şu sözlerle açıklıyor;

'Alın güzel bir ekşi maya ekmeğini ince dilimleyin, kızartın. Üzerine mümkünse katıksız bir tereyağı, hele hele yayık tereyağı sürün. Daha sonra da ince dilimlenmiş balık yumurtasını ekmeğe yayın...'

10. Zeytinbağı Otel Kazdağı - Sübye Yahni

10. Zeytinbağı Otel Kazdağı - Sübye Yahni

Balık suyunda pişen sübye yahnisi, Vedat Milor'un favorisi olmuş. Yemekte ayrıca Şevketi Bostan kullanılması, farklı bir lezzet katmış.'Harika sonuç vermiş' diyen Vedat Milo'r, bu lezzetin çok daha fazla yerde olması gerektiğinin de altını çiziyor.

*Kullanılan bazı görseller temsilidir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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