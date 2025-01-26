Düve Memesi, Balık Yumurta: Vedat Milor 2024'te "Damağına Şölen Yaşatan" 10 Lezzeti Açıkladı

Ünlü gurme Vedat Milor geçtiğimiz haftalarda yaptığı çıkışla manşetlerdeki yerini almıştı. İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok noktasında yemekleri tatmaya devam eden ünlü isim, son olarak İBB'nin açtığı Kent Lokantası'nı ziyaret etmişti. Peki 2024'te birçok lezzet deneyen Vedat Milor'un favorileri hangi tatlar oldu?

Vedat Milor, kaleme aldığı '2024’te Denediğim 10 Favori Yemek' yazısında en sevdiği 10 yemeğe yer verdi. 'Bu kadar iyi yemekler arasından 10 tane seçmek kolay değil.' diyen Milor'un favorileri neler olmuş, gelin beraber bakalım!

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