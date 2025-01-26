Düve Memesi, Balık Yumurta: Vedat Milor 2024'te "Damağına Şölen Yaşatan" 10 Lezzeti Açıkladı
Düve Memesi, Balık Yumurta: Vedat Milor 2024'te "Damağına Şölen Yaşatan" 10 Lezzeti Açıkladı
Ünlü gurme Vedat Milor geçtiğimiz haftalarda yaptığı çıkışla manşetlerdeki yerini almıştı. İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok noktasında yemekleri tatmaya devam eden ünlü isim, son olarak İBB'nin açtığı Kent Lokantası'nı ziyaret etmişti. Peki 2024'te birçok lezzet deneyen Vedat Milor'un favorileri hangi tatlar oldu?
Vedat Milor, kaleme aldığı '2024’te Denediğim 10 Favori Yemek' yazısında en sevdiği 10 yemeğe yer verdi. 'Bu kadar iyi yemekler arasından 10 tane seçmek kolay değil.' diyen Milor'un favorileri neler olmuş, gelin beraber bakalım!
Vedat Milor, Türkiye'de gastronomi denince akla gelen ilk isimlerden biri.
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"Geçen sene hem Türkiye’de hem de yurt dışında olağanüstü yemekleri deneme şansım oldu." diyen Vedat Milor, 2024'te denediği ve en sevdiği 10 yemeği sıraladı.
1. Fauna - Su Böreği
2. Basta Neo Bistro - Sakatat Yahnisi
3. The Salaş - Yağlı Kara
4. Nazende - Oğlak Sarma
5. Kahraman Balıkçı - Salatalar, Mısır Ekmeği, Lakerda
6. Şişçi Volkan Antalya - Sahanda Yumurta
7. 7 Mehmet Antalya - Düve Memesi
8. Seraf Vadi İstanbul - Soğan Dolması
9. Ata'nın Yeri Karaburun - Balık Yumurta
10. Zeytinbağı Otel Kazdağı - Sübye Yahni
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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