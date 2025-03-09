Şifa Bulmak İçin Kendini İnek Gübresine Gömen Heraklitos'un Trajik Ölüm Hikayesi
Şifa Bulmak İçin Kendini İnek Gübresine Gömen Heraklitos'un Trajik Ölüm Hikayesi
Hayata dair düşünceleriyle bugün bile aklımızı karıştırmayı başaran birçok ünlü filozof var. Platon, Aristoteles, Sokrates, Heraklitos...Her ne kadar Heraklitos, değişim ve akış hakkındaki düşünceleriyle Platon ve Aristoteles gibi büyük isimleri etkilemiş olsa da bugün fikirlerinden ziyade garip ölüm hikayesiyle hatırlanıyor.
Dünyanın en garip ölümlerinden birine sahip olan Heraklitos, hastalığından kurtulmak için çareyi inek gübresinde bulmuştu. Fakat bu pek de iyi bir karar değildi. Heraklitos inek gübresi yüzünden, vücudu gübre içerisindeyken öldü.
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Heraklitos (Herakleitos) "Karanlık Filozof" olarak anılırdı.
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Heraklitos'un hastalığı
Şifa bulmak için inek gübresinin içine daldı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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