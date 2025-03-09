onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Şifa Bulmak İçin Kendini İnek Gübresine Gömen Heraklitos'un Trajik Ölüm Hikayesi

Şifa Bulmak İçin Kendini İnek Gübresine Gömen Heraklitos'un Trajik Ölüm Hikayesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.03.2025 - 15:18

Hayata dair düşünceleriyle bugün bile aklımızı karıştırmayı başaran birçok ünlü filozof var. Platon, Aristoteles, Sokrates, Heraklitos...Her ne kadar Heraklitos, değişim ve akış hakkındaki düşünceleriyle Platon ve Aristoteles gibi büyük isimleri etkilemiş olsa da bugün fikirlerinden ziyade garip ölüm hikayesiyle hatırlanıyor. 

Dünyanın en garip ölümlerinden birine sahip olan Heraklitos, hastalığından kurtulmak için çareyi inek gübresinde bulmuştu. Fakat bu pek de iyi bir karar değildi. Heraklitos inek gübresi yüzünden, vücudu gübre içerisindeyken öldü.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Heraklitos (Herakleitos) "Karanlık Filozof" olarak anılırdı.

Heraklitos (Herakleitos) "Karanlık Filozof" olarak anılırdı.

MÖ 535-475 yılları arasında yaşayan Heraklitos, Efes'te yaşamış Yunan bir filozoftur. Batı felsefesinin erken dönem düşünürlerinden biri olarak tarihe geçen ünlü isim, Platon, Aristoteles, Hegel ve Heidegger'i düşünceleriyle etkilemiştir. Genellikle 'Karanlık Filozof' olarak anılan Heraklitos, yazılarında ve düşüncelerinde yoğun bir şekilde metafora yer vermiştir. Ona göre hayat, belirsizliklerden ibarettir. Bugün kendisinin heykellerinde, çizimlerinde de o bakışlarını görebilmeniz mümkündür.

Heraklitos'a göre evren sürekli bir akış içerisindedir. Ona göre değişim, hayatın olmazsa olmazıdır. Heraklitos'un felsefesi en güzel şekilde 'Aynı nehirde iki kez yıkanamazsınız' sözüyle özetlenebilir.

Fakat Heraklitos, akıllarımızda felsefesiyle değil trajik ölüm hikayesiyle kalmıştır.

Heraklitos'un hastalığı

Heraklitos'un hastalığı

Herakleitos zaman içinde insanlardan nefret eder hale geldi. Artık onların içinde yaşamak istemiyor, tek bir insan dahi görmek istemiyordu. Bir gün canına tak eden Heraklitos, dağlarda dolaşmaya ve bitkilerle beslenmeye başladı. Ancak yetersiz beslenme onun bünyesinin zayıflamasına ve hastalanmasına neden oldu. 

Bazı kaynaklara göre Heraklitos, damla hastalığına yakalandı. Damla hastalığı, bugün gut hastalığına verilen başka bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Fakat gut hastalığı daha çok 'kralların, zenginlerin' hastalığı olarak biliniyor. Bu hastalığın sebebi ise vücudun ürik asit üretiminin fazla olması olarak gösteriliyor. Bazı kaynaklar ise Heraklitos'un hastalığının tam olarak bilinmediğini aktarıyor.

Mecburen insanların arasına dönen Heraklitos, doktorlara danıştı. Fakat ünlü bir filozofun hastalığını da 'böğrüm ağrıyor' diyerek tarif etmesini bekleyemezdiniz. Bazı kaynaklara göre Heraklitos, doktorlara “yağışlı havalardan sonra kuraklık yaratıp yaratamayacaklarını” sormuştu. Doktorlar ise Heraklitos'un ne şikayetini anlayabildi ne de hastalığının teşhisini koyabildi. 

Bizim ünlü filozof ipleri aldı eline...

Şifa bulmak için inek gübresinin içine daldı.

Şifa bulmak için inek gübresinin içine daldı.

Kendisini tedavi etmek isteyen ünlü filozof, gidip bir inek gübresinin içine girdi. Herakleitos, tezekten gelen sıcaklığın vücudundaki sıvının buharlaşmasını sağlayacağını düşünüyordu. Kimi kaynaklar ise o zamanlarda inek gübresinin kötü ruhları emdiğine inanıldığını belirtiyor.

Heraklitos, bir ihtimale göre bataklık gibi bir tezeğin içinde sıkışıp kaldı ve sonunda köpekler tarafından yenildi. Bir ihtimale göre tezek ıslaktı ve filozof tezeğin içinde boğuldu. Sonuncu ihtimale göre ise tezek kuruydu ve filozof güneşin altında tezeğin içinde pişerek öldü.

Bu, antik Yunan için bile oldukça tatsız bir ölümdü. Fakat Herakleitos'un bu ölüm hikayesi, aslında onun felsefi fikirlerine de dayanıyordu. Yani bu hikayelerin gerçek olmadığını yalnızca birer metafordan ibaret olduğunu düşünen kaynaklar da var.

'Ruhlar için suya dönüşmek ölümdür'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın