Şifa Bulmak İçin Kendini İnek Gübresine Gömen Heraklitos'un Trajik Ölüm Hikayesi

Hayata dair düşünceleriyle bugün bile aklımızı karıştırmayı başaran birçok ünlü filozof var. Platon, Aristoteles, Sokrates, Heraklitos...Her ne kadar Heraklitos, değişim ve akış hakkındaki düşünceleriyle Platon ve Aristoteles gibi büyük isimleri etkilemiş olsa da bugün fikirlerinden ziyade garip ölüm hikayesiyle hatırlanıyor.

Dünyanın en garip ölümlerinden birine sahip olan Heraklitos, hastalığından kurtulmak için çareyi inek gübresinde bulmuştu. Fakat bu pek de iyi bir karar değildi. Heraklitos inek gübresi yüzünden, vücudu gübre içerisindeyken öldü.

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