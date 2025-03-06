Geçtiği Şehirlere Altın Yağdıran Tüm Zamanların En Zengin Kişisi: Mansa Musa
Geçtiği Şehirlere Altın Yağdıran Tüm Zamanların En Zengin Kişisi: Mansa Musa
Dünyanın en zengin insanlarını sürekli konuşur dururuz. 2025 yılı Şubat ayı verilerine göre, dünyanın en zengin 10 insanının toplam servetleri şu anda 2 trilyon dolardan fazla! Dünyanın en zengin insanı ise 421.6 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk. İkinci sırada ise 250.1 milyar dolar servetiyle Jeff Bezos yer alıyor. Bu iki isim, yıllardır listenin başında yer alsalar da henüz 'tüm zamanların en zengin' insanı olmayı başaramadılar.
Bu ünvan ise hala 14.yüzyılda yaşayan Mansa Musa'ya ait.
Peki Mansa Musa kimdir, serveti nereden geliyor?
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Karşınızda, dünyanın en zengin isimleri.
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Fakat ne Musk ne de Bezos "tüm zamanların" en zengin insanı. Bu kez karşınızda Mansa Musa var.
Musa'nın altın yağdırdığı yolculuğu
Mansa Musa serveti ne kadar?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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