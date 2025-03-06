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Geçtiği Şehirlere Altın Yağdıran Tüm Zamanların En Zengin Kişisi: Mansa Musa

Geçtiği Şehirlere Altın Yağdıran Tüm Zamanların En Zengin Kişisi: Mansa Musa

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.03.2025 - 16:11

Dünyanın en zengin insanlarını sürekli konuşur dururuz. 2025 yılı Şubat ayı verilerine göre, dünyanın en zengin 10 insanının toplam servetleri şu anda 2 trilyon dolardan fazla! Dünyanın en zengin insanı ise 421.6 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk. İkinci sırada ise 250.1 milyar dolar servetiyle Jeff Bezos yer alıyor. Bu iki isim, yıllardır listenin başında yer alsalar da henüz 'tüm zamanların en zengin' insanı olmayı başaramadılar.

Bu ünvan ise hala 14.yüzyılda yaşayan Mansa Musa'ya ait.

Peki Mansa Musa kimdir, serveti nereden geliyor?

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Karşınızda, dünyanın en zengin isimleri.

Karşınızda, dünyanın en zengin isimleri.

Forbes'in 2025 yılı Şubat ayı verilerine göre Elon Musk 421.6 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin ismi oldu. Musk'ı 250.1 milyar dolar servetle Jeff Bezos, daha sonra 237.9 milyar dolar servetle Mark Zuckerberg izledi. Teknoloji liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni için yan yana gelince ortaya böyle bir an çıktı. 

Elon Musk, özellikle ABD seçimlerinin ardından servetine servet katmış, yalnızca bir günde 62.8 milyar doların daha sahibi olmuştu. 400 milyar doları gören Musk, böylece güncel olarak bu sayıya ulaşabilen tek isim oldu.

Öyle ki 400 milyar doları hayal etmekte bile zorlandık;

Fakat ne Musk ne de Bezos "tüm zamanların" en zengin insanı. Bu kez karşınızda Mansa Musa var.

Fakat ne Musk ne de Bezos "tüm zamanların" en zengin insanı. Bu kez karşınızda Mansa Musa var.

'Mansa Musa kimdir?' sorusunu soracak olursanız bu ismin dünya tarihinin gelmiş geçmiş en zengin ismi olduğunu söyleyelim. 

1280 yılında doğan Mansa Musa, Mali İmparatorluğu'nun kralıydı. Servetinin birçoğunu ise dünyanın 'tuz' ve 'altın' ihtiyacının yarısından fazlasının üretimini ve ticaretini yaparak kazanmıştı. Tabii o zamanlar uzay şirketleri, sosyal medya platformları yoktu. Altından başka satabileceğiniz en değerli şeylerden birisi, tuzdu.

Musa, İmparatorluğu yönettiği süre boyunca 24 şehri fethetmişti. Bugün düşündüğümüzde, Senagal, Mali, Burkina Faso, Nijer, Gine ve Fildişi Sahili'ni içine alacak bir büyüklüğe ulaşmıştı. Mansa Musa'nın zenginliği ise ele geçirdiği toprakların çok zengin yeraltı kaynaklarından geliyordu. Musa, zaman içerisinde dünyanın en büyük altın üreticisi ve dağıtıcısı oldu. Elbette o zamanlar altın, şimdilerde de olduğu gibi en çok talep edilen madendi. Zenginliğin, statünün en büyük göstergesiydi. British Museum, Musa döneminde Eski Dünya'da işlem gören altının yarısının Mali Krallığı'ndan geldiğini belirtiyor.

Musa'nın altın yağdırdığı yolculuğu

Musa'nın altın yağdırdığı yolculuğu

Mansa Musa, inançlı bir Müslümandı. 1324 yılında Mekke'ye hacca gitmeye karar verdi. Dünyanın en zengin insanının tek başına hacca gideceğini düşünmediniz herhalde? Musa, yanında 60 bin kişiyle ve oldukça fazla miktarda altınla yollara düştü. Bu güçlü kervanda binden fazla yardımcı, 100 tane saf altın taşıyan deve, ülkenin üst düzey yöneticileri ve birçok müzisyen bulunuyordu. Musa, geçtiği şehirlerde halka resmen altın yağdırıyordu. İnançlı bir insan olan Musa, her Cuma günü de yeni bir cami inşa edilmesini emrediyordu. 

Ani para akışı sağlayan Mansa Musa, farkında olmasa da 'hiper enflasyon' dalgasına neden oldu. Kahire ve Medine'de eşyaların fiyatlarında artış yaşandı. Öyle ki AJH Goodwin, Musa'dan başka kimsenin Akdeniz ekonomisi üstünde böyle bir etkisi olmadığını aktarıyor. 

BBC'de yer alan bilgilere göre, Musa Kahire'de kaldığı üç ay boyunca o kadar altın dağıttı ki bu, Orta Doğu'da altın fiyatlarının çakılmasına neden oldu. Bolluk nedeniyle fiyatlarda yaşanan düşüşün ise Orta Doğu'ya maliyetinin bugün 1,5 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bazı kaynaklarda ise Musa'nın dönüş yolunda bazı altınları toplamaya çalıştığına yer veriliyor.

Mansa Musa serveti ne kadar?

Mansa Musa serveti ne kadar?

Mansa Musa'nın servetinin değeri tam olarak bilinmiyor. ABD kaynaklı Celebrity Net Worth, Musa'nın servetinin 400 milyar dolar civarında olduğunu belirtiyor. Yani bugünün değeriyle, Elon Musk'ın sahibi olduğu için rekor kırdığı miktar. 

Ancak tarihçilerin birçoğu, Musa'nın servetinin rakamlarla ifade edilemeyecek kadar çok olduğunu belirtiyor. Öyle ki bu servet, kayıt altına alınamamıştı. University of California Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Rudolph Butch Ware, 'Musa'nın servetiyle ilgili son yıllarda elde ettiğimiz bilgiler o kadar nefes kesici ki, ne kadar zengin ve güçlü olduğunu tam olarak tahayyül etmemizin imkanı yok' diyerek 400 milyar doların bile bu servetin yanında az kalacağını söylüyor. 

'Mansa Musa'nın serveti nerede?' diye soracak olursanız üzücü haberi verelim. Mansa Musa, 1331 yılında vefat etti ve kendisinin mirasçıları bu serveti koruyamadı. Servetin çoğu iç savaş sırasında ve işgal ordularının etkisiyle yok olup gitti.

Neyse ki Musa, geride sadece altın bırakmamıştı. Sahip olduğu servetle birçok cami, medrese ve anıt yaptırmıştı. Başarılı bir devlet adamı olan Musa, hac yolculuğu sırasında zeki insanları yanına alarak halkının bu insanlardan eğitim almasını sağlamıştı. Ayrıca Sankoré Üniversitesi'ni kurmuş ve burada sayısı bir milyonu aşan el yazması kitapla dünyanın en büyük kütüphanesini açmıştı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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