Geçtiği Şehirlere Altın Yağdıran Tüm Zamanların En Zengin Kişisi: Mansa Musa

Mansa Musa, inançlı bir Müslümandı. 1324 yılında Mekke'ye hacca gitmeye karar verdi. Dünyanın en zengin insanının tek başına hacca gideceğini düşünmediniz herhalde? Musa, yanında 60 bin kişiyle ve oldukça fazla miktarda altınla yollara düştü. Bu güçlü kervanda binden fazla yardımcı, 100 tane saf altın taşıyan deve, ülkenin üst düzey yöneticileri ve birçok müzisyen bulunuyordu. Musa, geçtiği şehirlerde halka resmen altın yağdırıyordu. İnançlı bir insan olan Musa, her Cuma günü de yeni bir cami inşa edilmesini emrediyordu.

Ani para akışı sağlayan Mansa Musa, farkında olmasa da 'hiper enflasyon' dalgasına neden oldu. Kahire ve Medine'de eşyaların fiyatlarında artış yaşandı. Öyle ki AJH Goodwin, Musa'dan başka kimsenin Akdeniz ekonomisi üstünde böyle bir etkisi olmadığını aktarıyor.

BBC'de yer alan bilgilere göre, Musa Kahire'de kaldığı üç ay boyunca o kadar altın dağıttı ki bu, Orta Doğu'da altın fiyatlarının çakılmasına neden oldu. Bolluk nedeniyle fiyatlarda yaşanan düşüşün ise Orta Doğu'ya maliyetinin bugün 1,5 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bazı kaynaklarda ise Musa'nın dönüş yolunda bazı altınları toplamaya çalıştığına yer veriliyor.