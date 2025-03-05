Büyüdük ve Soldu Dünya: Dünya Neden Renk Kaybediyor Gibi Geliyor?
Yaş aldıkça fark ettiğiniz bazı durumlar vardır. Bunlardan bir tanesi de çocukken her şeyin nasıl da toz pembe göründüğüdür. Büyüdükçe hayatın aslında pembelerden ibaret olmadığını daha çok siyahın, grinin, beyazın baskın olduğunu fark edersiniz. Bu anlattıklarımızın mecazi anlamda olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat size aslında gerçek bir durumdan bahsediyoruz!
Çocukluk fotoğraflarınıza baktığınızda, hayatın o zamanlarda 'gerçek anlamda' daha fazla renk barındırdığını fark ettiğiniz oldu mu? Şimdilerde ise binalar gri, arabalar beyaz, kıyafetlerimiz desensiz, evlerimizi ise sormayın! Bu durumun sadece büyümenizle beraber gelen bir 'algı' sorunu olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat hayatın renklerinin azalmasının bilimsel bir gerçeği olabilir.
Uyanın a dostlar, renklerimizi çalmışlar!
Hazırlanın, 90'lı yıllara gidiyoruz.
Biraz da 2000'lere, 2010'lara uğrayalım.
"Biz büyüdük ve soldu dünya"
Eski yapımların daha canlı görünmesinin sebebi de elbette bu olabilir.
Peki bütün bunlar, hayatın git gide neden soluklaştığını açıklamak için yeterli mi?
Nerede o parlak kırmızı, turuncu, mor arabalar?
Bakın, nesnelerin rengi zaman içerisinde nasıl da değişmiş!
Renk değişiminin asıl sebebi ise kullanılan malzeme.
"Basic" renklerde giyinmeyenleri toplumdan dışlar olduk.
Kaderimiz büyük şirketlere bağlı.
"Minimalist" değilseniz "modern" de değilsiniz.
Renklerin psikoloji üzerindeki etkisini es geçmemek gerek!
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