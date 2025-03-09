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Ultra Zengin İnsanların Genlerini Değiştirmek İçin Gittikleri Gizli Ada

Ultra Zengin İnsanların Genlerini Değiştirmek İçin Gittikleri Gizli Ada

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.03.2025 - 11:33

Ultra zengin insanların sahip oldukları ayrıcalıkları konuş konuş bitiremeyiz. Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in arabayla gidilebilecek yerlere bile trafiğe takılmamak için özel jetiyle gitmesi, bu ayrıcalıklardan yalnızca biri. Peki size, ultra zengin insanların 'sonsuza kadar yaşamak' için özel bir adada gen tedavisi aldıklarını söyleseydik?

Karayipler'deki az bilinen bir adada, ABD'nin yasakladığı gen terapileri uygulanıyor. Henüz deneysel olan bu terapilerde zengin insanlara gen değişimi ile sonsuz bir yaşam vadediliyor. 

Gelin detaylara geçelim!

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Burası Karayipler'de bulunan Roatan adası.

Burası Karayipler'de bulunan Roatan adası.

Karayipler'de bulunan bu ada, Honduras'ın kuzey kıyısının açıklarında yer alıyor. Roatan Adası'nı diğer adalardan ayıran en önemli özelliği ise sağlık turizmi üzerine kurulan şehri Prospera. Bu şehirde ABD'nin yasaklamış olduğu bazı deneysel gen terapileri yapılıyor. Resmi parası Bitcoin olan bu şehre ultra zengin insanlar akın ediyor. 

Girişimci Erick Brimen 2017 yılında Roatan Adası'nda Prospera şehrini kurmak için çalışmalara başladı. 2024 yılına gelindiğinde şehirde sayısı 200'ü bulan şirket vardı. Bunun en büyük sebebi ise ABD'deki işletmelerin brüt gelirleri üzerinden yüzde 21 vergi alınırken Prospera'da bu oranın yalnızca yüzde 1 olması oldu. Haliyle Prospera, ultra zenginlerin vergi ödemekten kaçabildiği bir cennet haline geldi, şirketler de gün geçtikçe arttı.

25 bin dolara gençlik genleri aktarılıyor.

25 bin dolara gençlik genleri aktarılıyor.

Roatan Adası'nda yer alan kliniklerden biri olan Minicircle'da 'follistatin gen terapisi' adı verilen bir terapi uygulanıyor. ABD'de yasadışı kabul edilen bu tedavide, bireylere vücutlarının kendi kendini onarmasını teşvik edecek DNA molekülleri enjekte ediliyor. Bu terapinin etkisinin bir-iki yıl olduğu iddia ediliyor ve terapi 25 bin dolara mal oluyor. 

Follistatin, metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olan, kas büyümesi ve gelişimini, kemik sağlığını düzenleyen ve üreme sistemi de dahil olmak üzere çeşitli vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde rol oynayan bir proteindir. Söz konusu terapinin ise 'yağsız kütleyi artırdığı, yağı azalttığı, iltihabı azalttığı, telomerleri uzattığı ve epigenetik yaşlanmayı önemli ölçüde tersine çevirdiği' iddia ediliyor. Terapinin etkili olup olmadığı ise yine aynı şirket tarafından geliştirilen 'yaşlanma testi' ile kontrol ediliyor. 

2024 yılında bu tedaviyi alan bir kişinin yaşlanması hızının 0.64'e düştüğü, yani 12 ayda bir yaşan alan kişiyle kıyaslandığında 19 ayda bir yaş alacağı iddia ediliyor.

Fakat bu terapinin yalnızca Faz I klinik çalışmalarının tamamlanmış olduğunu, yani yasal kabul edilebilmesi için gerekli çalışmaların eksik olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Yatırımlar gittikçe artıyor.

Yatırımlar gittikçe artıyor.

Brimen'in yatırım planında şehrin 2030 yılına kadar 38.000 sakini olacağı tahmin ediliyordu. 2025 yılına kadar ise yabancı yatırımların 500 milyon doları aşacağı öngörülüyordu. Prospera adasının cazibesi ise gün geçtikçe artıyor. Lüks sağlık turizmi uygulamaları, dünyanın dört bir yanından dikkatleri üzerine çekiyor. 

Adada hayatını sürdüren yerel halk ise bu uygulamalardan son derece rahatsız. Şehirlerine gelen zenginlerin kaynaklarından yararlandıklarını fakat kapalı bir topluluk oldukları için ada ekonomisine katkı sağlamadıklarını söylüyorlar.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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