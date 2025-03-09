Ultra Zengin İnsanların Genlerini Değiştirmek İçin Gittikleri Gizli Ada

Roatan Adası'nda yer alan kliniklerden biri olan Minicircle'da 'follistatin gen terapisi' adı verilen bir terapi uygulanıyor. ABD'de yasadışı kabul edilen bu tedavide, bireylere vücutlarının kendi kendini onarmasını teşvik edecek DNA molekülleri enjekte ediliyor. Bu terapinin etkisinin bir-iki yıl olduğu iddia ediliyor ve terapi 25 bin dolara mal oluyor.

Follistatin, metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olan, kas büyümesi ve gelişimini, kemik sağlığını düzenleyen ve üreme sistemi de dahil olmak üzere çeşitli vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde rol oynayan bir proteindir. Söz konusu terapinin ise 'yağsız kütleyi artırdığı, yağı azalttığı, iltihabı azalttığı, telomerleri uzattığı ve epigenetik yaşlanmayı önemli ölçüde tersine çevirdiği' iddia ediliyor. Terapinin etkili olup olmadığı ise yine aynı şirket tarafından geliştirilen 'yaşlanma testi' ile kontrol ediliyor.

2024 yılında bu tedaviyi alan bir kişinin yaşlanması hızının 0.64'e düştüğü, yani 12 ayda bir yaşan alan kişiyle kıyaslandığında 19 ayda bir yaş alacağı iddia ediliyor.

Fakat bu terapinin yalnızca Faz I klinik çalışmalarının tamamlanmış olduğunu, yani yasal kabul edilebilmesi için gerekli çalışmaların eksik olduğunu hatırlatmakta fayda var.