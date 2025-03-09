Ultra Zengin İnsanların Genlerini Değiştirmek İçin Gittikleri Gizli Ada
Ultra Zengin İnsanların Genlerini Değiştirmek İçin Gittikleri Gizli Ada
Ultra zengin insanların sahip oldukları ayrıcalıkları konuş konuş bitiremeyiz. Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in arabayla gidilebilecek yerlere bile trafiğe takılmamak için özel jetiyle gitmesi, bu ayrıcalıklardan yalnızca biri. Peki size, ultra zengin insanların 'sonsuza kadar yaşamak' için özel bir adada gen tedavisi aldıklarını söyleseydik?
Karayipler'deki az bilinen bir adada, ABD'nin yasakladığı gen terapileri uygulanıyor. Henüz deneysel olan bu terapilerde zengin insanlara gen değişimi ile sonsuz bir yaşam vadediliyor.
Gelin detaylara geçelim!
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Burası Karayipler'de bulunan Roatan adası.
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25 bin dolara gençlik genleri aktarılıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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