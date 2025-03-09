Bir Aselsan Mühendisi ve Üç ODTÜ Mühendislik Öğrencisinin Çözemediği 7. Sınıf Matematik Sorusu!

Okullarda öğrendiğimiz bilgilerin yıllar içinde unutulması oldukça normal bir durum. Genellikle sınavlara hazırlanmak için ezberlediğimiz çoğu bilgi, daha sonra kullanmadığımız için beynimizden silinip gidiyor. Tarih, coğrafya, dil bilgisi hatta matematik. Matematik problemlerini çözmenin elbette pratik bir yolu var. Fakat bu pratik yolları, formülleri, hesaplamaları yıllar içerisinde unutmuş olabilirsiniz.

Bu kez bir 7. sınıf matematik sorusu ortalığı karıştırdı. Aselsan'da mühendis olan bir ODTÜ mezunu, bir ODTÜ Kimya mühendisliği öğrencisi, bir ODTÜ jeoloji mühendisliği öğrencisi ve bir ODTÜ siyaset mezunu soruyu çözemedi!