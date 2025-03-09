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Bir Aselsan Mühendisi ve Üç ODTÜ Mühendislik Öğrencisinin Çözemediği 7. Sınıf Matematik Sorusu!

Bir Aselsan Mühendisi ve Üç ODTÜ Mühendislik Öğrencisinin Çözemediği 7. Sınıf Matematik Sorusu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.03.2025 - 13:25

Okullarda öğrendiğimiz bilgilerin yıllar içinde unutulması oldukça normal bir durum. Genellikle sınavlara hazırlanmak için ezberlediğimiz çoğu bilgi, daha sonra kullanmadığımız için beynimizden silinip gidiyor. Tarih, coğrafya, dil bilgisi hatta matematik. Matematik problemlerini çözmenin elbette pratik bir yolu var. Fakat bu pratik yolları, formülleri, hesaplamaları yıllar içerisinde unutmuş olabilirsiniz. 

Bu kez bir 7. sınıf matematik sorusu ortalığı karıştırdı. Aselsan'da mühendis olan bir ODTÜ mezunu, bir ODTÜ Kimya mühendisliği öğrencisi, bir ODTÜ jeoloji mühendisliği öğrencisi ve bir ODTÜ siyaset mezunu soruyu çözemedi!

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Matematik becerileriniz ne durumda?

Matematik becerileriniz ne durumda?

İsterseniz okul yıllarında matematikten hep iyi puanlar almış olun, yıllar içerisinde matematik becerilerinizi kaybedeceğiniz bir gerçek. Elbette matematik sorularını yine çözebilirsiniz, fakat bir öğrenci aynı sonuca sizden çok daha kısa sürede ulaşacaktır. 

Hatta soruları çözemediğiniz anlar bile olabilir...

Tam da öyle bir an oldu ve Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde, en iyi bölümlerinde eğitim alan öğrenciler 7. sınıf matematik sorusunu çözemedi.

Tam da öyle bir an oldu ve Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde, en iyi bölümlerinde eğitim alan öğrenciler 7. sınıf matematik sorusunu çözemedi.
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Aselsan'da mühendis olan bir ODTÜ mezunu, bir ODTÜ Kimya mühendisliği öğrencisi, bir ODTÜ jeoloji mühendisliği öğrencisi ve bir ODTÜ siyaset mezunu...

Öncelikle soruyu buraya bırakalım;

Öncelikle soruyu buraya bırakalım;

Soruyu çözmek için biraz zamana ne dersiniz? Merak etmeyin sorunun cevap anahtarı elimizde :)

Başarılı ekip sonunda soru şıklarının hatalı olduğuna kanaat getirdi. Sorunun cevap anahtarındaki yanıtı ise A seçeneğiydi.

Başarılı ekip sonunda soru şıklarının hatalı olduğuna kanaat getirdi. Sorunun cevap anahtarındaki yanıtı ise A seçeneğiydi.
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Siz bu soruyu çözebildiniz mi?

Ortaokul matematik sorularının zor olduğuna hemfikir miyiz?

Ortaokul matematik sorularının zor olduğuna hemfikir miyiz?
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Peki ya lise sorularının?

Peki ya lise sorularının?
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Matematik öğretmenleri bile çözemiyormuş!

Matematik öğretmenleri bile çözemiyormuş!
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"Net bir şekilde soru yanlıştır."

"Net bir şekilde soru yanlıştır."
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Neyse kendimizi bir şekilde rahatlatalım :)

Neyse kendimizi bir şekilde rahatlatalım :)
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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