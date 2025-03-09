Bir Aselsan Mühendisi ve Üç ODTÜ Mühendislik Öğrencisinin Çözemediği 7. Sınıf Matematik Sorusu!
Bir Aselsan Mühendisi ve Üç ODTÜ Mühendislik Öğrencisinin Çözemediği 7. Sınıf Matematik Sorusu!
Okullarda öğrendiğimiz bilgilerin yıllar içinde unutulması oldukça normal bir durum. Genellikle sınavlara hazırlanmak için ezberlediğimiz çoğu bilgi, daha sonra kullanmadığımız için beynimizden silinip gidiyor. Tarih, coğrafya, dil bilgisi hatta matematik. Matematik problemlerini çözmenin elbette pratik bir yolu var. Fakat bu pratik yolları, formülleri, hesaplamaları yıllar içerisinde unutmuş olabilirsiniz.
Bu kez bir 7. sınıf matematik sorusu ortalığı karıştırdı. Aselsan'da mühendis olan bir ODTÜ mezunu, bir ODTÜ Kimya mühendisliği öğrencisi, bir ODTÜ jeoloji mühendisliği öğrencisi ve bir ODTÜ siyaset mezunu soruyu çözemedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Matematik becerileriniz ne durumda?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tam da öyle bir an oldu ve Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde, en iyi bölümlerinde eğitim alan öğrenciler 7. sınıf matematik sorusunu çözemedi.
Öncelikle soruyu buraya bırakalım;
Başarılı ekip sonunda soru şıklarının hatalı olduğuna kanaat getirdi. Sorunun cevap anahtarındaki yanıtı ise A seçeneğiydi.
Ortaokul matematik sorularının zor olduğuna hemfikir miyiz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki ya lise sorularının?
Matematik öğretmenleri bile çözemiyormuş!
"Net bir şekilde soru yanlıştır."
Neyse kendimizi bir şekilde rahatlatalım :)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın