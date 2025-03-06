Yüze Soğuk Su Gibi Çarpan ama Bir O kadar da Gerçekçi Olan Cümleler
Yüze Soğuk Su Gibi Çarpan ama Bir O kadar da Gerçekçi Olan Cümleler
Hayata dair fark ettiğiniz neler var? Şüphesiz ki her yeni yaşınız, yaşadığınız her yeni olay size hayata dair bazı farkındalıklar kazandırıyordur. Bazı cümleler var ki onların bünyemizde bıraktığı etki de yaşadıklarımız kadar var neredeyse. Bir sosyal medya kullanıcısı, 'Okuduğunuz en sert ama en gerçekçi şekilde sarsan cümle neydi?' sorusunu yöneltti.
Bu soruya 'Hayatımın en mutlu günüymüş. Bilmiyordum.' cümlesi başta olmak üzere birçok etkileyici örnek geldi.
Bakalım, siz de kendinizden bir şeyler bulacak mısınız?
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Hayatın bazı gerçekleri var.
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Bir sosyal medya kullanıcısı "Okuduğunuz en sert ama en gerçekçi şekilde sarsan cümle neydi?" sorusunu yöneltti.
"Otuz sene dünyayı seyrettim lokma yiyemeden."
Üzerine düşünmelik bir cümle daha.
Bunca acıyı unutmadan nasıl yaşardı insan?
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Sevilmek üzerine;
Orhan Pamuk - Masumiyet Müzesi
Bunu biliyor muydunuz?
Yoksa oksijen ortalama 70 yılda bizi zehirleyen bir gaz mı? :)
Maalesef her kadın cinayetinde aklımıza gelen o cümle.
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Kendi potansiyelinizi kendiniz düşürüyor olabilir misiniz?
Söz konusu "evin" yalnızca ev olmadığını biliyoruz.
Sevdiklerinize söyleyebileceğiniz güzel bir sözle kapatalım :)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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