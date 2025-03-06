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Yüze Soğuk Su Gibi Çarpan ama Bir O kadar da Gerçekçi Olan Cümleler

Yüze Soğuk Su Gibi Çarpan ama Bir O kadar da Gerçekçi Olan Cümleler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.03.2025 - 14:58

Hayata dair fark ettiğiniz neler var? Şüphesiz ki her yeni yaşınız, yaşadığınız her yeni olay size hayata dair bazı farkındalıklar kazandırıyordur. Bazı cümleler var ki onların bünyemizde bıraktığı etki de yaşadıklarımız kadar var neredeyse. Bir sosyal medya kullanıcısı, 'Okuduğunuz en sert ama en gerçekçi şekilde sarsan cümle neydi?' sorusunu yöneltti.

Bu soruya 'Hayatımın en mutlu günüymüş. Bilmiyordum.' cümlesi başta olmak üzere birçok etkileyici örnek geldi.

Bakalım, siz de kendinizden bir şeyler bulacak mısınız?

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Hayatın bazı gerçekleri var.

Hayatın bazı gerçekleri var.

Maalesef içinde yaşadığımız dünya tozpembe değil. Dünyanın gerçek renklerini ise bu hayatı yaşamaya başladıkça fark ediyorsunuz. Sevginin ne demek olduğunu, insanların aslında nasıl varlıklar olduğunu, güvenin, sadakatin ne olduğunu bazen iyi bazen kötü yollardan öğreniyorsunuz. 

Yavaş yavaş tecrübe ettiğimiz bu hayatı çok güzel bir şekilde özetleyen cümleler var. Bu cümleleri okuduğunuz anda yüzünüze soğuk bir su çarpmış gibi hissedebilirsiniz.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Okuduğunuz en sert ama en gerçekçi şekilde sarsan cümle neydi?" sorusunu yöneltti.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Okuduğunuz en sert ama en gerçekçi şekilde sarsan cümle neydi?" sorusunu yöneltti.
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Eğer cesaretiniz varsa, gelin bu cümleler neymiş beraber bakalım.

"Otuz sene dünyayı seyrettim lokma yiyemeden."

"Otuz sene dünyayı seyrettim lokma yiyemeden."
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İşin kötü tarafı, bunu ancak 30 yaşına geldiğinizde fark etmiş olmanız. Gençken her şey ne kadar güzel değil mi? Güneş yerinde, kuşlar uçuyor...

Üzerine düşünmelik bir cümle daha.

Üzerine düşünmelik bir cümle daha.
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Fotoğraf anımsamaz. Peki ya biz? Biz gerçekten geçmişimizde neler olduğunu anımsıyor muyuz, yoksa hatalarımızdan hiç ders çıkarmadan yolumuza devam mı ediyoruz? Hayatımıza fotoğraflar için 'sahte' gülücükler ekleyerek hem de!

Bunca acıyı unutmadan nasıl yaşardı insan?

Bunca acıyı unutmadan nasıl yaşardı insan?
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Sevilmek üzerine;

Sevilmek üzerine;
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Sevgi karın doyurmaz belki, peki ya ruhumuz? Sevilmeyen bir kişi doyasıya yaşadım diyebilir mi?

Orhan Pamuk - Masumiyet Müzesi

Orhan Pamuk - Masumiyet Müzesi
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“Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum. Bilseydim, bu mutluluğu koruyabilir, her şey de bambaşka gelişebilir miydi? Evet, bunun hayatımın en mutlu anı olduğunu anlayabilseydim, asla kaçırmazdım o mutluluğu. Derin bir huzurla her yerimi saran o harika altın an belki birkaç saniye sürmüştü, ama mutluluk bana saatlerce, yıllarca gibi gelmişti.”

Bunu biliyor muydunuz?

Bunu biliyor muydunuz?
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Konumuz elbette davalar değil yalnızca. Affeden bir kişi, geriye dönüp de pişman olduğunu söylese ne fark eder ki?

Yoksa oksijen ortalama 70 yılda bizi zehirleyen bir gaz mı? :)

Yoksa oksijen ortalama 70 yılda bizi zehirleyen bir gaz mı? :)
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Maalesef her kadın cinayetinde aklımıza gelen o cümle.

Maalesef her kadın cinayetinde aklımıza gelen o cümle.
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'Bir toplumu tanımak istiyorsan çocuklarına nasıl davrandıklarına bak yeter.'

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Kendi potansiyelinizi kendiniz düşürüyor olabilir misiniz?

Kendi potansiyelinizi kendiniz düşürüyor olabilir misiniz?
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Söz konusu "evin" yalnızca ev olmadığını biliyoruz.

Söz konusu "evin" yalnızca ev olmadığını biliyoruz.
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Sevdiklerinize söyleyebileceğiniz güzel bir sözle kapatalım :)

Sevdiklerinize söyleyebileceğiniz güzel bir sözle kapatalım :)
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'Aşkı anlatabilmek, yeryüzünde var olan dillerden başka bir dil ister.' Eugene De Lacroix

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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