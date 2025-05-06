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Türkiye'nin Vize Sorunu AP Raporunda: "Türkiye İçin Kaynakları Artırın"

Türkiye'nin Vize Sorunu AP Raporunda: "Türkiye İçin Kaynakları Artırın"

Avrupa Birliği
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.05.2025 - 20:32

Avrupa Parlamentosu’nun, AB’ye üyelik talebini sürdüren Türkiye için hazırladığı “İlerleme raporunda” vize sorunu da yer aldı.

Raporda Türk vatandaşlarının Schengen vizesi almakta zorlandığı belirtildi ve AB üyesi ülkelere vize için kaynaklarını artırması tavsiye edildi.

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Türk vatandaşlarının değil Schengen vizesi konsolosluklardan randevu bile alması artık çok zor.

Türk vatandaşlarının değil Schengen vizesi konsolosluklardan randevu bile alması artık çok zor.

İş insanları, sanatçılar, öğrencilerin yanı sıra turistik amaçla Schengen vizesi almak isteyen vatandaşlar randevu bile bulamıyor. Zar zor randevuyu bulanlar ise yüksek oranda ret ile karşı karşıya geliyor.

Avrupa Parlamentosu'nun raporsunda Türkiye’nin vize sorunu da yer aldı.

Avrupa Parlamentosu'nun raporsunda Türkiye’nin vize sorunu da yer aldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, AP raporunda, Türk vatandaşlarının Schengen başvurularında 'talepteki belirgin artış ve sistemin kötüye kullanılması korkusu' nedeniyle sorunlarla karşılaştığı, bundan 'üzüntü duyulduğu' belirtildi.

Kaynak

"Türkiye için kaynakları artırın"

"Türkiye için kaynakları artırın"

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alınan belgede, vizelere erişimin iyileştirilmesi konusundaki siyasi kararlılığa dikkat çekiliyor.

Belgede 'kalan teknik ve idari engellerin ele alınması için her iki tarafa da yoğun çaba göstermeleri' çağrısında bulunuluyor.

Raporda, AB ülkelerine yönelik çağrı ise 'AP, üye devletleri bu konuya ayrılan kaynakları artırmaya çağırır' şeklinde ifade ediliyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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