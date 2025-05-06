Türkiye'nin Vize Sorunu AP Raporunda: "Türkiye İçin Kaynakları Artırın"
Avrupa Parlamentosu’nun, AB’ye üyelik talebini sürdüren Türkiye için hazırladığı “İlerleme raporunda” vize sorunu da yer aldı.
Raporda Türk vatandaşlarının Schengen vizesi almakta zorlandığı belirtildi ve AB üyesi ülkelere vize için kaynaklarını artırması tavsiye edildi.
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Türk vatandaşlarının değil Schengen vizesi konsolosluklardan randevu bile alması artık çok zor.
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Avrupa Parlamentosu'nun raporsunda Türkiye’nin vize sorunu da yer aldı.
"Türkiye için kaynakları artırın"
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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