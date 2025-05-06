Türkiye'nin Vize Sorunu AP Raporunda: "Türkiye İçin Kaynakları Artırın"

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alınan belgede, vizelere erişimin iyileştirilmesi konusundaki siyasi kararlılığa dikkat çekiliyor.

Belgede 'kalan teknik ve idari engellerin ele alınması için her iki tarafa da yoğun çaba göstermeleri' çağrısında bulunuluyor.

Raporda, AB ülkelerine yönelik çağrı ise 'AP, üye devletleri bu konuya ayrılan kaynakları artırmaya çağırır' şeklinde ifade ediliyor.