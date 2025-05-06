Hastalıktan Sonra İlk Kez: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi Evinde Ziyaret Etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şubat ayında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında kameraların karşısına ender olarak geçiyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ocak’tan sonra ilk kez Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti.
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşılarken, görüşmeden fotoğraflar da yayınlandı.
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Ankara’da bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.
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İkili uzun süre sonra bir araya geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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