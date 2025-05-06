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Hastalıktan Sonra İlk Kez: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi Evinde Ziyaret Etti

Hastalıktan Sonra İlk Kez: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi Evinde Ziyaret Etti

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.05.2025 - 18:51

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şubat ayında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında kameraların karşısına ender olarak geçiyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ocak’tan sonra ilk kez Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşılarken, görüşmeden fotoğraflar da yayınlandı.

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Ankara’da bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

Ankara’da bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti. 

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında kameraların karşısına ender olarak çıkan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tespih çekerek kapıda bekledi.

O anlar 👇

İkili uzun süre sonra bir araya geldi.

İkili uzun süre sonra bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli en son 9 Ocak’ta bir araya gelmişti. İkilinin görüşmesi, Devlet Bahçeli’nin geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında ilk kez yaşandı.

İkilinin görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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