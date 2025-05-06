8-14 Mayıs Tarihlerine Dikkat: Kosmos 482 İsimli Uzay Aracı Türkiye’ye Düşebilir

Sovyetler Birliği tarafından 1972 yılında Venüs’e gitmesi için uzaya fırlatılan ancak Dünya yörüngesini geçemeyen Kosmos 482 isimli uzay aracının kalan parçalarının bu ay dünya yüzeyine düşmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Kosmos 482 uzay aracının Türkiye, Mısır, Suriye ve Azerbaycan gibi ülkelere düşeceğini iddia ediyor. Uzay aracının düşeceği tahmin edilen zaman ise 8 ile 14 Mayıs tarihleri arasında bir an.