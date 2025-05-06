8-14 Mayıs Tarihlerine Dikkat: Kosmos 482 İsimli Uzay Aracı Türkiye’ye Düşebilir
Sovyetler Birliği tarafından 1972 yılında Venüs’e gitmesi için uzaya fırlatılan ancak Dünya yörüngesini geçemeyen Kosmos 482 isimli uzay aracının kalan parçalarının bu ay dünya yüzeyine düşmesi bekleniyor.
Uzmanlar, Kosmos 482 uzay aracının Türkiye, Mısır, Suriye ve Azerbaycan gibi ülkelere düşeceğini iddia ediyor. Uzay aracının düşeceği tahmin edilen zaman ise 8 ile 14 Mayıs tarihleri arasında bir an.
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Sovyetler Birliği, Kosmos 482 isimli uzay aracını Venüs araştırmaları için 1972 yılında uzaya fırlattı.
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Gazete Oksijen’de yer alan habere göre, uzay aracının kalan yarım tonluk parçalarının yakın zamanda düşmesi bekleniyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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