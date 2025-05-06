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8-14 Mayıs Tarihlerine Dikkat: Kosmos 482 İsimli Uzay Aracı Türkiye’ye Düşebilir

8-14 Mayıs Tarihlerine Dikkat: Kosmos 482 İsimli Uzay Aracı Türkiye’ye Düşebilir

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.05.2025 - 23:12

Sovyetler Birliği tarafından 1972 yılında Venüs’e gitmesi için uzaya fırlatılan ancak Dünya yörüngesini geçemeyen Kosmos 482 isimli uzay aracının kalan parçalarının bu ay dünya yüzeyine düşmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Kosmos 482 uzay aracının Türkiye, Mısır, Suriye ve Azerbaycan gibi ülkelere düşeceğini iddia ediyor. Uzay aracının düşeceği tahmin edilen zaman ise 8 ile 14 Mayıs tarihleri arasında bir an.

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Sovyetler Birliği, Kosmos 482 isimli uzay aracını Venüs araştırmaları için 1972 yılında uzaya fırlattı.

Sovyetler Birliği, Kosmos 482 isimli uzay aracını Venüs araştırmaları için 1972 yılında uzaya fırlattı.

Ancak Rus uzmanların teknik hatası sebebiyle Kosmos 482, Dünya yörüngesinden çıkamadı. 

Kosmos 482’yi uzaya fırlatan Sovyetler Birliği devleti ortadan kaldı ancak uzay aracı yıllardı yörüngede dönmeye devam etti.

Gazete Oksijen’de yer alan habere göre, uzay aracının kalan yarım tonluk parçalarının yakın zamanda düşmesi bekleniyor.

Gazete Oksijen’de yer alan habere göre, uzay aracının kalan yarım tonluk parçalarının yakın zamanda düşmesi bekleniyor.

Kosmos 482'nin yerleşim yerlerine düşmesi bekleniyor. Rus yetkililer Kosmos 482'nin Mısır, Suriye, Türkiye ve Azerbaycan bölgelerine düşeceğini ön görüyor.

Yapılan hesaplamalara göre 8 ila 14 Mayıs arasında düşmesi beklenen modülün saatte 242 kilometre hızla yere düşmesi ve birkaç yüz gram TNT patlaması kadar bir enerji patlaması yapacağı düşünülüyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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