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Nisan Ayında YouTube'un Reyting Rekoru Kıran Gazetecileri Belli Oldu: Fatih Altaylı Listeye Ambargo Koydu!

Nisan Ayında YouTube'un Reyting Rekoru Kıran Gazetecileri Belli Oldu: Fatih Altaylı Listeye Ambargo Koydu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2025 - 13:59

Gazeteciler artık YouTube’a akın ediyor. Gündeme dair yorumlar, tartışma programları YouTube’da taşındı. Marketing Türkiye ve MTM-Medya Takip Merkezi “YouTube Rating Report” Nisan ayı sonuçlarını paylaştı. Peki Nisan ayının YouTube reyting şampiyonu kim oldu?

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Fatih Altaylı zirveye ambargo koydu!

Fatih Altaylı zirveye ambargo koydu!

YouTube’da Nisan ayında reyting rekoru kıran gazeteciler listesinde ilk sırada Fatih Altaylı yer aldı. 

Fatih Altaylı’nın izlenme sayıları 35 milyonu aştı. İzlenmesi 4.5 milyon artan Altaylı, 70 bin yeni abone kazandı. 

Altaylı’nın ayın en çok izlenen videosu

Ayın en çok izlenen videosu Murat Ağırel ve Timur Soykan ile birlikte gerçekleştirdiği “Savcı ifademizi bile almadı” başlıklı videosu oldu. Üçüncü video ise Prof. Dr. Celal Şengör ile yaptığı “İstanbul’daki depremin anlamı ne?” videosuydu.

Altaylı’nın Nisan ayında toplam izlenme oranı 35 milyon 277 bin olarak kayıtlara geçti.

Özlem Gürses, Nisan ayında en çok izlenen ikinci gazeteci oldu.

Özlem Gürses, Nisan ayında en çok izlenen ikinci gazeteci oldu.

Özlem Gürses, Mart ayına kıyasla Nisan ayında izlenme sayısını 4 milyon artırdı. Nisanda en çok izlenen ikinci gazeteci olan Özlem Gürses’i, Nevşin Mengü, Cüneyt Özdemir ve Can Ataklı izledi.

Nisan ayından en çok izlenen 10 gazeteci şöyle 👇

Nisan ayından en çok izlenen 10 gazeteci şöyle 👇

1. Fatih Altaylı – 35.277.393

2. Özlem Gürses – 15.300.860

3. Nevşin Mengü – 10.089.981

4. Cüneyt Özdemir – 9.333.495

5. Can Ataklı – 9.267.896

6. Cansu Canan Özgen – 7.374.172

7. Yılmaz Özdil – 6.617.578

8. Levent Gültekin – 6.042.829

9. Mirgün Cabas – 5.551.712

10. Enver Aysever – 4.809.954

Abone sayısını en çok arttıran gazeteciler kim?

Abone sayısını en çok arttıran gazeteciler kim?

İlk sırada Fatih Altaylı bulunurken, Şule Aydın ikinci sırada yer aldı. Yılmaz Özdil üçüncü sırada; Özlem Gürses dördüncü sırada yer aldı. 

Beşinci sırada Cansu Canan Özgen yer alırken diğer isimler sırasıyla şöyle: Nevşin Mengü, Can Ataklı, Memduh Bayraktaroğlu, Mirgün Cabas, Murat Yetkin.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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