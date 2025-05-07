Nisan Ayında YouTube'un Reyting Rekoru Kıran Gazetecileri Belli Oldu: Fatih Altaylı Listeye Ambargo Koydu!

YouTube’da Nisan ayında reyting rekoru kıran gazeteciler listesinde ilk sırada Fatih Altaylı yer aldı.

Fatih Altaylı’nın izlenme sayıları 35 milyonu aştı. İzlenmesi 4.5 milyon artan Altaylı, 70 bin yeni abone kazandı.

Altaylı’nın ayın en çok izlenen videosu

Ayın en çok izlenen videosu Murat Ağırel ve Timur Soykan ile birlikte gerçekleştirdiği “Savcı ifademizi bile almadı” başlıklı videosu oldu. Üçüncü video ise Prof. Dr. Celal Şengör ile yaptığı “İstanbul’daki depremin anlamı ne?” videosuydu.

Altaylı’nın Nisan ayında toplam izlenme oranı 35 milyon 277 bin olarak kayıtlara geçti.