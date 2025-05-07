Nisan Ayında YouTube'un Reyting Rekoru Kıran Gazetecileri Belli Oldu: Fatih Altaylı Listeye Ambargo Koydu!
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Fatih Altaylı zirveye ambargo koydu!
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Özlem Gürses, Nisan ayında en çok izlenen ikinci gazeteci oldu.
Nisan ayından en çok izlenen 10 gazeteci şöyle 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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