Ocak Ayında YouTube'da En Çok Reyting Alan Gazeteciler Belli Oldu: Zirvede Kimler Var, Kimler Düşüşte?
Ocak Ayında YouTube'da En Çok Reyting Alan Gazeteciler Belli Oldu: Zirvede Kimler Var, Kimler Düşüşte?
Yeni medya düzeninde gazetecilik, artık yalnızca televizyon ekranlarıyla sınırlı değil; YouTube gibi dijital platformlar, haberciliğin yeni arenası haline geldi. Marketing Türkiye ve MTM – Medya Takip Merkezi iş birliğiyle hazırlanan YouTube Rating Report’un Ocak ayı sonuçları, zirvede yer alan isimleri ortaya koydu.
Kaynak: Marketing Türkiye
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Ekim 2024’ten bu yana her ay zirvede yer almayı başaran Fatih Altaylı, 2025’in ilk ayında da tahtını kimseye kaptırmadı.
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Listenin ikinci sırasında, hızlı yükselişiyle dikkat çeken Nevşin Mengü yer alırken, üçüncülük koltuğu ise Cüneyt Özdemir'in oldu.
İlk beşi tamamlayan isimlerse Özlem Gürses ve Yılmaz Özdil.
Abonelerde Kimler Kazandı, Kimler Kaybetti?
Öte yandan Fatih Portakal ise zor bir dönemden geçti.
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İşte listenin tamamı:
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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