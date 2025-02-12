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Ocak Ayında YouTube'da En Çok Reyting Alan Gazeteciler Belli Oldu: Zirvede Kimler Var, Kimler Düşüşte?

Ocak Ayında YouTube'da En Çok Reyting Alan Gazeteciler Belli Oldu: Zirvede Kimler Var, Kimler Düşüşte?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.02.2025 - 18:41

Yeni medya düzeninde gazetecilik, artık yalnızca televizyon ekranlarıyla sınırlı değil; YouTube gibi dijital platformlar, haberciliğin yeni arenası haline geldi.  Marketing Türkiye ve MTM – Medya Takip Merkezi iş birliğiyle hazırlanan YouTube Rating Report’un Ocak ayı sonuçları, zirvede yer alan isimleri ortaya koydu.

Kaynak: Marketing Türkiye

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Ekim 2024’ten bu yana her ay zirvede yer almayı başaran Fatih Altaylı, 2025’in ilk ayında da tahtını kimseye kaptırmadı.

Ekim 2024’ten bu yana her ay zirvede yer almayı başaran Fatih Altaylı, 2025’in ilk ayında da tahtını kimseye kaptırmadı.

Listenin ikinci sırasında, hızlı yükselişiyle dikkat çeken Nevşin Mengü yer alırken, üçüncülük koltuğu ise Cüneyt Özdemir'in oldu.

Listenin ikinci sırasında, hızlı yükselişiyle dikkat çeken Nevşin Mengü yer alırken, üçüncülük koltuğu ise Cüneyt Özdemir'in oldu.

Yılmaz Özdil’in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre yayınlarına ara vermiş olması, sıralamasını etkiledi.

İlk beşi tamamlayan isimlerse Özlem Gürses ve Yılmaz Özdil.

İlk beşi tamamlayan isimlerse Özlem Gürses ve Yılmaz Özdil.

Abonelerde Kimler Kazandı, Kimler Kaybetti?

Abonelerde Kimler Kazandı, Kimler Kaybetti?

Ocak ayında abone sayısını en çok artıran isim Fatih Altaylı oldu. 20 bin yeni aboneyle listenin zirvesine oturan Altaylı’yı, 18 bin yeni aboneyle Yılmaz Özdil ve 16 bin yeni aboneyle Özlem Gürses takip etti.

Öte yandan Fatih Portakal ise zor bir dönemden geçti.

Öte yandan Fatih Portakal ise zor bir dönemden geçti.

Gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan’a getirdiği eleştiriler sonrası hem sosyal medyada hem de meslektaşları tarafından yoğun eleştirilere maruz kalan Portakal, YouTube kanalında yayınlarını durduracağını açıkladı. Bu süreçte, 4 bin abone kaybederek abone düşüşünde zirvede yer aldı.

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İşte listenin tamamı:

İşte listenin tamamı:

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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