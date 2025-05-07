Dünyanın En Zengin 45 Yaş Altı 7 Türk Milyoneri: İşte İsimleri ve Servetleri!

Listede 45 yaş altı 7 milyoner Türk bulunuyor. Bunların üçü Koç Ailesi'nden oldu. İpek Kıraç, Aylin Elif Koç ve Esra Çiğdem Koç 45 yaş altı milyoner olurken Yıldız Holding ailesi üyesi Ahmet Özokur, Esas Holding ailesi üyesi Kazım Köseoğlu da listede yer aldı.

İpek Kıraç 45 yaş altı en zengin listesinde ilk sırada yer aldı. 40 yaşındaki Kıraç'ın serveti 2.7 milyar dolar. Selçuk Bayraktar da listeye giriş yaptı. 45 yaşındaki Selçuk Bayraktar bilinen serveti 1.8 milyar dolar.

44 yaşındaki Yıldız Holding’den Ahmet Özokur'un serveti 850 milyon dolar. 24 yaşındaki Aylin Elif Koç, 650 milyon dolar servete sahipken 28 yaşındaki Esra Çiğdem Koç'un 650 milyon dolar serveti bulunuyor. 42 yaşındaki Erden Timur'un ise 550 milyon dolar serveti mevcut. 42 yaşındaki Kazım Köseoğlu da listeye girdi. var. Esas Holding’den Köseoğlu’nun bilinen serveti 500 milyon dolar.

Listeye dört isim ilk kez girdi: Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, bu yılın ilk ayında halka arz edilen Gülermak’ın büyük hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç’ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahmet Ahlatçı.