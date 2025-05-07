Dünyanın En Zengin 45 Yaş Altı 7 Türk Milyoneri: İşte İsimleri ve Servetleri!

50- Mustafa Latif Topbaş - Bim - 890 milyon dolar
51- Ahmet Afif Topbaş - Bim - 850 milyon dolar
51- Ahmet Özokur - Yıldız Holding - 850 milyon dolar
51- Hasan Çolakoğlu - Çolakoğlu Metalurji - 850 milyon dolar
51- Vildan Gülçelik - Enka Inşaat - 850 milyon dolar
56- Ahmet Cengiz - Cengiz Holding - 800 milyon dolar
56- Ali Ülker - Yıldız Holding - 800 milyon dolar
56- Ekrem Cengiz - Cengiz Holding - 800 milyon dolar
56- Hanzade Doğan Boyner - Doğan Holding - 800 milyon dolar
56- Mehmet Cengiz - Cengiz Holding - 800 milyon dolar
56- Şeref Cengiz - Cengiz Holding - 800 milyon dolar
61- Hakan Safi - Safi Holding - 750 milyon dolar
62- Kemal Tahir Güleryüz - Gülermak Ağır Sanayi - 740 milyon dolar
63- Aziz Torun - Torunlar Gıda - 720 milyon dolar
63- Mehmet Torun - Torunlar Gıda - 720 milyon dolar
65- Çiğdem Sabancı - Sabancı Holding - 700 milyon dolar
65- Erhan Kurdoğlu - Ata Holding - 700 milyon dolar
65- Korhan Kurdoğlu - Ata Holding - 700 milyon dolar
65- Serra Sabancı - Sabancı Holding - 700 milyon dolar
65- Sevda Gülçelik - Enka Inşaat - 700 milyon dolar
65- Suzan Sabancı - Sabancı Holding - 700 milyon dolar
71- Abidin Gülmüş - Gen llaç - 675 milyon dolar
72- Aylin Elif Koç - Koç Holding - 650 milyon dolar
72- Bernard Arkas - Arkas Holding - 650 milyon dolar
72- Esra Çiğdem Koç - Koç Holding - 650 milyon dolar
72- Olgun Zorlu - Zorlu Holding - 650 milyon dolar
76- Hakkı Yıldız - Yıldızlar Yatırım Holding - 630 milyon dolar
76- Hasan Yıldız - Yıldızlar Yatırım Holding - 630 milyon dolar
78- Ahmet Ahlatçı - Ahlatçı Holding - 600 milyon dolar
78- Claire Arcas - Arkas Holding - 600 milyon dolar
78- Diane Arcas Göçmez - Arkas Holding - 600 milyon dolar
78- Zafer Kurşun - Orjin Group - 600 milyon dolar
78- Zafer Yıldırım - Orjin Group - 600 milyon dolar
83- Figen Çarmıklı - Nurol Holding - 575 milyon dolar
83- Mehmet Oğuz Çarmıklı - Nurol Holding - 575 milyon dolar
83- Nurettin Çarmıklı - Nurol Holding - 575 milyon dolar
86- Nezih Barut - Abdi Ibrahim İlaç - 570 milyon dolar
87- Bayram Yusuf Aslan - Içdaş Demir Çelik - 560 milyon dolar
87- Taceettin Aslan - Içdaş Demir Çelik - 560 milyon dolar
89- Arzuhan Doğan Yalçındağ - Doğan Holding - 550 milyon dolar
89- Ayşe Verda Gülçelik - Enka Inşaat - 550 milyon dolar
89- Begümhan Doğan Faralyalı - Doğan Holding - 550 milyon dolar
89- Erden Timur - Timur Gayrimenkul - 550 milyon dolar
89-Vuslat Doğan Sabancı - Doğan Holding - 550 milyon dolar
94- Ahmet Kibar - Kibar Holding - 525 milyon dolar
94- Ali Kibar - Kibar Holding - 525 milyon dolar
94- Aysun Kibar - Kibar Holding - 525 milyon dolar
94- Dilek Sabancı - Sabancı Holding - 525 milyon dolar
94- Emine Sabancı Kamışlı - Esas Holding - 525 milyon dolar
94- Sevil Sabancı - Sabancı Holding - 525 milyon dolar
100- Ali Gülçelik - Enka Inşaat - 500 milyon dolar
100- Can Köseoğlu - Esas Holding - 500 milyon dolar
100- Inan Kıraç - Kıraça Holding - 500 milyon dolar
100- Işıl Doğan - Doğan Holding - 500 milyon dolar
100- Kamil Yazıcı - Anadolu Grubu Holding - 500 milyon dolar
100- Kazım Köseoğlu - Esas Holding - 500 milyon dolar
100- Tülay Aksoy - Anadolu Grubu Holding - 500 milyon dolar
100- Tuncay Özilhan - Anadolu Grubu Holding - 500 milyon dolar
100- Ziya Yılmaz - Dap Holding - 500 milyon dolar
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