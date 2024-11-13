2024’te En Fazla Milyarderin Yaşadığı 12 Ülke

Hindistan, 2024’te milyarder sayısında dikkat çekici bir artış göstermeye devam ediyor. Teknoloji ve ilaç sektörlerindeki büyümeler Hindistan'ı yatırımcılar için cazip hale getiriyor. Özellikle Bangalore gibi şehirler teknoloji girişimcileri için bir merkez haline gelmiş durumda. Ülkenin genç nüfusu yenilikçi fikirler ve start-up kültürü ile desteklenince milyarder sayısının artmasına zemin hazırlıyor.