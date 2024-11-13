2024’te En Fazla Milyarderin Yaşadığı 12 Ülke
2024’te En Fazla Milyarderin Yaşadığı 12 Ülke
Milyarderlerin en yoğun olarak yaşadığı ülkeler arasında gezintiye çıkmaya ne dersiniz? 2024 yılına girdiğimizde dünya genelinde bu zengin bireylerin sayısı hızla artmaya devam ediyor. Peki milyarderler hangi ülkelerde yaşıyor? Hadi gelin milyarderlerin en yoğun olduğu 12 ülkeye birlikte göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Amerika Birleşik Devletleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Çin
3. Hindistan
4. Almanya
5. Rusya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Birleşik Krallık
7. Brezilya
8. Suudi Arabistan
9. Japonya
10. Kanada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın