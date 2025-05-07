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Ümit Karan Kimdir, Kaç Yaşında? Eski Futbolcu Ümit Karan Tutuklandı mı

Ümit Karan Kimdir, Kaç Yaşında? Eski Futbolcu Ümit Karan Tutuklandı mı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.05.2025 - 15:17 Son Güncelleme: 07.05.2025 - 15:40

Berlin'de başlayan futbol kariyerine Gençlerbirliği'nde devam eden eski futbolcu Ümit Karan, 2001-2002 sezonundan itibaren Galatasaray'daki başarılarıyla adından söz ettirdi. Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan, futbol kariyerinin ardından Survivor ile de ekranlardaki yerini aldı. Peki, Ümit Karan kimdir? Ümit Karan evli mi? Ümit Karan tutuklandı mı?

İşte, detaylar...

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Ümit Karan Kimdir?

Ümit Karan Kimdir?

Ümit Karan, 1 Ekim 1976 tarihinde Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya geldi. Eski milli futbolcu ve teknik direktör Karan, Survivor adlı yarışma programı ile de ekranlardaki yerini aldı.

Ümit Karan Kaç Yaşında? 

Eski futbolcu ve ekranların tanınmış ismi Ümit Karan, 2025 yılı itibarıyla 49 yaşındadır. 

Ümit Karan Aslen Nereli?

Türkiye A Milli Takımın'a 16 kez çağırılan ve 10 kez forma giyen Ümit Karan, Almanya'da dünyaya gelmiş olsa da Türk'tür.

Ümit Karan'ın Futbol Kariyeri

Ümit Karan'ın Futbol Kariyeri

Ümit Karan, futbol kariyerine Almanya'nın Berlin takımı  Hertha Zehlendorf'da başladı. Ardından yine Berlin'de bulunan Türkiyemspor'da forma giydi. Kısa bir süre sonra ise Gençlerbirliği'ne geçiş yaparak Süper Lig'e geçiş yaptı. 

Karan, 2001 yılında Galatasaray'a transfer oldu ve bu dönem takımına şampiyonluğu getiren oyuncular arasında yer aldı. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı. Sezonun ikinci yarısında gerçekleşen transferin sebebi ise Galatasaray'ın o dönemki antrenörü Gheorghe Hagi ile arasındaki anlaşmazlık oldu. 

2005 - 2006 sezonunda Galatasaray'a dönen Karan, 17 gole imza atarak gol krallığına aday oldu. 2009-2010 sezonunda ise Eskişehirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu. 2012 yılının Mayıs ayına kadar burada sözleşmesi olan Ümit Karan, 2011-2012 sezonunda ise sportif direktörlük görevine geldi. 

Ümit Karan, futbol kariyeri boyunca Türkiye Kupası'nda 43 maçta forma giydi ve 26 gol attı. Süper Lig'de 136 gole, Avrupa Şampiyonası'nda ise 1 gole imza attı. Türkiye A Milli Takımı'nda 10 maçta forma giyen Karan, milli takım kariyerinde ise 3 gol attı.  

Ümit Karan'ın Teknik Direktörlük Kariyeri 

Ümit Karan, sportif direktörlüğün ardından teknik direktörlük kariyerine 2017 yılında ABD'nin Cosmopolitan 1. Ligi'ndeki Malatyaspor USA takımında başladı. 2018'de Kuzey Makedonya'nın 1. Lig takımı Shkupi'nin teknik direktörlüğünü üstlendi. 

2020 yılında Bölgesel Amatör Lig'deki Vefa'nın teknik direktörü oldu. 2020 yılının sonunda ise 1. Lig takımı Menemenspor'un teknik direktörlüğü görevine geçti. Sezon sonunda bu görevinden de ayrıldı.

Ümit Karan Evli mi? Eşi Kim?

Ümit Karan Evli mi? Eşi Kim?

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan, 2005 yılında Zeynep Karan ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten çiftin Ümit Can adında bir oğulları dünyaya geldi.

Ümit Karan Survivor'a Ne Zaman Katıldı?

Ümit Karan Survivor'a Ne Zaman Katıldı?

Ümit Karan, Temmuz 2011'de gündeme gelen şike davasının ardından işletmecilik kariyerine yöneldi. 2013 yılında ise Acun Ilıcalı'nın daveti ile TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de yerini aldı. Karan, Survivor'da 3'üncü oldu.  

Ümit Karan'ın Katıldığı Yarışmalar: 

  • 2013 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 

  • 2018 - Survivor 2018 - Bu kez ise yarışmadan 12. olarak ayrıldı. 

  • 2022 - Maske Kimsin Sen? - Gözcü

Ümit Karan Cezaevine mi Girdi? Tutuklandı mı?

Ümit Karan Cezaevine mi Girdi? Tutuklandı mı?

Ümit Karan hakkında, 2015 yılında güvenlik görevlisi İ.A.'ya “Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı” suçlamasıyla dava açılmıştı. Karan'ın delil yetersizliği ile beraat ettiği dava üst mahkemeye taşınmış, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi ise kararı bozmuş ve Karan’a 1 yıl 8 ay hapis cezası vermişti. 

Mahkemede suçlamaları reddeden Ümit Karan'ın Yargıtay’ın mahkemenin verdiği cezayı onamasının ardından 7 Mayıs 2025 tarihinde Bakırköy Adliyesi’ne gelerek teslim olduğu ve ardından İstanbul’daki Metris Cezaevi’ne gönderildiği iddia edildi. 

Kısa bir süre sonra arabada video çekip paylaşan Ümit Karan, 'Tutuklu değilim' dedi. Adliyede, 2015 yılından kalma davaya ilişkin avukatları ile birlikte işlemlerini tamamladığını duyurdu.

Karan'ın cezası az olduğu için denetimli serbestlik kapsamında serbest kaldığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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