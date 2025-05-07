Ümit Karan Kimdir, Kaç Yaşında? Eski Futbolcu Ümit Karan Tutuklandı mı
Berlin'de başlayan futbol kariyerine Gençlerbirliği'nde devam eden eski futbolcu Ümit Karan, 2001-2002 sezonundan itibaren Galatasaray'daki başarılarıyla adından söz ettirdi. Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan, futbol kariyerinin ardından Survivor ile de ekranlardaki yerini aldı. Peki, Ümit Karan kimdir? Ümit Karan evli mi? Ümit Karan tutuklandı mı?
İşte, detaylar...
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Ümit Karan Kimdir?
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Ümit Karan'ın Futbol Kariyeri
Ümit Karan Evli mi? Eşi Kim?
Ümit Karan Survivor'a Ne Zaman Katıldı?
Ümit Karan Cezaevine mi Girdi? Tutuklandı mı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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