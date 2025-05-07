Ümit Karan Kimdir, Kaç Yaşında? Eski Futbolcu Ümit Karan Tutuklandı mı

Ümit Karan, futbol kariyerine Almanya'nın Berlin takımı Hertha Zehlendorf'da başladı. Ardından yine Berlin'de bulunan Türkiyemspor'da forma giydi. Kısa bir süre sonra ise Gençlerbirliği'ne geçiş yaparak Süper Lig'e geçiş yaptı.

Karan, 2001 yılında Galatasaray'a transfer oldu ve bu dönem takımına şampiyonluğu getiren oyuncular arasında yer aldı. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı. Sezonun ikinci yarısında gerçekleşen transferin sebebi ise Galatasaray'ın o dönemki antrenörü Gheorghe Hagi ile arasındaki anlaşmazlık oldu.

2005 - 2006 sezonunda Galatasaray'a dönen Karan, 17 gole imza atarak gol krallığına aday oldu. 2009-2010 sezonunda ise Eskişehirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu. 2012 yılının Mayıs ayına kadar burada sözleşmesi olan Ümit Karan, 2011-2012 sezonunda ise sportif direktörlük görevine geldi.

Ümit Karan, futbol kariyeri boyunca Türkiye Kupası'nda 43 maçta forma giydi ve 26 gol attı. Süper Lig'de 136 gole, Avrupa Şampiyonası'nda ise 1 gole imza attı. Türkiye A Milli Takımı'nda 10 maçta forma giyen Karan, milli takım kariyerinde ise 3 gol attı.

Ümit Karan'ın Teknik Direktörlük Kariyeri

Ümit Karan, sportif direktörlüğün ardından teknik direktörlük kariyerine 2017 yılında ABD'nin Cosmopolitan 1. Ligi'ndeki Malatyaspor USA takımında başladı. 2018'de Kuzey Makedonya'nın 1. Lig takımı Shkupi'nin teknik direktörlüğünü üstlendi.

2020 yılında Bölgesel Amatör Lig'deki Vefa'nın teknik direktörü oldu. 2020 yılının sonunda ise 1. Lig takımı Menemenspor'un teknik direktörlüğü görevine geçti. Sezon sonunda bu görevinden de ayrıldı.