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Sivas'ta Abisiyle Birlikte Öldürülen 16 Yaşındaki Genç Kızın Milli Sporcu Melisa Şimşek Olduğu Ortaya Çıktı

Sivas'ta Abisiyle Birlikte Öldürülen 16 Yaşındaki Genç Kızın Milli Sporcu Melisa Şimşek Olduğu Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.05.2025 - 14:25

Sivas’ta geçtiğimiz gece abisi Umutcan Şimşek ile birlikte evlerinde öldürülen 16 yaşındaki Melisa Şimşek’in milli kayak sporcu olduğu ortaya çıktı.

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Olay gece yarısı, Kılavuz Mahallesi 44. Sokak'taki İdil Apartmanı'nda yaşandı.

Olay gece yarısı, Kılavuz Mahallesi 44. Sokak'taki İdil Apartmanı'nda yaşandı.

Umutcan Şimşek (22) Melisa Şimşek (16) anneleri tarafından ikametlerinde öldürülmüş olarak bulundu. Melisa Şimşek’in öldürülmeden önce elleri bağlanmıştı. Olayın ardından polis ekipleri, katil yada katillerin bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. Şüpheli olarak, çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kar maskeli bir kişinin üzerinde duruluyor.

Melisa Şimşek’in milli sporcu olduğu ortaya çıktı.

Melisa Şimşek’in milli sporcu olduğu ortaya çıktı.

Öldürülen kardeşlerden Melisa Şimşek’in milli sporcu olduğu, kayak alanında birçok müsabakada dereceler elde ettiği anlaşıldı. 

Şimşek son olarak Bursa’da Uludağ’da yapılan Kayak Türkiye Şampiyonasında 5. olmuştu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Şimşek’in Kongre Lisesi öğrencisi olduğu, başarı sıralamasında ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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