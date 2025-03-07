Gören Herkes Photoshop Sandı: Irina Shayk'ın İlginç Tasarımlı Büstiyeri Sosyal Medyanın Diline Düştü!

Ancak o popülerliğini sadece bu başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da zirveye taşıdı. Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan Shayk, şıklığı ve zarafetiyle sadece moda dünyasında değil, günlük yaşamında da ilham verici bir figür. Paylaşımları, güzellik anlayışı ve sade ama etkileyici tarzıyla takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Bunun dışında, Shayk'ın son dönemdeki özel hayatı da sürekli magazin gündemini meşgul ediyor. Özellikle Tom Brady ile yeniden yakınlaştığına dair söylentiler, birçok dedikoduyu beraberinde getirdi. Şu an bu söylentilerle ilgili kesin bir açıklama yapmamış olsa da, iddialar ortalığı yıkıp geçiyor.