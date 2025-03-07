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Gören Herkes Photoshop Sandı: Irina Shayk'ın İlginç Tasarımlı Büstiyeri Sosyal Medyanın Diline Düştü!

Gören Herkes Photoshop Sandı: Irina Shayk'ın İlginç Tasarımlı Büstiyeri Sosyal Medyanın Diline Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.03.2025 - 23:16

Irina Shayk, geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen Rio Karnavalı'nda boy gösterdi. 28 Şubat'ta başlayan ve 8 Mart'a kadar devam edecek olan bu renkli festivalde, dünyaca ünlü model, karnavala özgü kostümüyle dikkatleri üzerine toplarken kendisinin son paylaşımı yine sosyal medyanın odağı oldu! Brezilya'da plajda verdiği pozla dikkat çeken Shayk, giydiği ilginç tasarımlı büstiyerle şaşkınlık yarattı. Fotoğrafı gören birçok kişi, büstiyerin tasarımını photoshop sandı! O kareler kısa sürede dillere düştü!

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Rusya'nın küçük bir kasabasından çıkıp, dünyanın en ünlü markalarıyla çalışan, podyumlarda ve dergilerde boy gösteren Irina Shayk, Hollywood'un en çok konuşulan ünlülerinden biri.

Rusya'nın küçük bir kasabasından çıkıp, dünyanın en ünlü markalarıyla çalışan, podyumlarda ve dergilerde boy gösteren Irina Shayk, Hollywood'un en çok konuşulan ünlülerinden biri.

Irina Shayk, kariyerine hızla devam eden ve özellikle son yıllarda adından sıkça söz ettiren bir model. Özellikle kendisinin Bradley Cooper ile olan ilişkisi, şüphesiz ikilinin en çok konuşulan çiftlerden biri olmasını sağlamıştı. Çift, uzun süre birlikte olduktan sonra 2019 yılında yollarını ayırmıştı, ancak oğulları Leo’nun velayeti konusunda hala dostane ilişkilerini koruyorlar.

Irina'nın kariyeri de fazlasıyla dikkat çekici. Victoria's Secret defilelerinden Sports Illustrated'a kadar pek çok prestijli projede yer alan isim hala podyumları sallamayı sürdürüyor.

Irina'nın kariyeri de fazlasıyla dikkat çekici. Victoria's Secret defilelerinden Sports Illustrated'a kadar pek çok prestijli projede yer alan isim hala podyumları sallamayı sürdürüyor.

Ancak o popülerliğini sadece bu başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da zirveye taşıdı. Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan Shayk, şıklığı ve zarafetiyle sadece moda dünyasında değil, günlük yaşamında da ilham verici bir figür. Paylaşımları, güzellik anlayışı ve sade ama etkileyici tarzıyla takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Bunun dışında, Shayk'ın son dönemdeki özel hayatı da sürekli magazin gündemini meşgul ediyor. Özellikle Tom Brady ile yeniden yakınlaştığına dair söylentiler, birçok dedikoduyu beraberinde getirdi. Şu an bu söylentilerle ilgili kesin bir açıklama yapmamış olsa da, iddialar ortalığı yıkıp geçiyor.

Irina Shayk, podyumlarda giydiği ilginç tasarımlı kostümlerle de dikkat çekiyor. Bu sıradışı ve bazen cesur kombinasyonlar, onu hem modanın hem de magazinin odağı yapıyor.

Irina Shayk, podyumlarda giydiği ilginç tasarımlı kostümlerle de dikkat çekiyor. Bu sıradışı ve bazen cesur kombinasyonlar, onu hem modanın hem de magazinin odağı yapıyor.

Özellikle son dönemde, giydiği tasarımları görenler neye uğrağını şaşırıyor! Kimileri bu tasarımları 'yeni bir tarz' olarak yorumlasa da, sosyal medya kullanıcıları anlamakta güçlük çekiyor.

Irina Shayk, güzelliği ve cesur tarzıyla olay olurken kendisinin son plaj pozunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Irina Shayk, güzelliği ve cesur tarzıyla olay olurken kendisinin son plaj pozunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Brezilya'da bir plajda verdiği pozda, giydiği ilginç tasarımlı üstüyle adeta olay yaratan Irina Shayk görenleri dumura uğrattı! Sosyal medyada Shayk'ın farklı tarzı dillere düşerken görenler fotoğrafları photoshop sandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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