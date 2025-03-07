Gören Herkes Photoshop Sandı: Irina Shayk'ın İlginç Tasarımlı Büstiyeri Sosyal Medyanın Diline Düştü!
Gören Herkes Photoshop Sandı: Irina Shayk'ın İlginç Tasarımlı Büstiyeri Sosyal Medyanın Diline Düştü!
Irina Shayk, geçtiğimiz günlerde Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen Rio Karnavalı'nda boy gösterdi. 28 Şubat'ta başlayan ve 8 Mart'a kadar devam edecek olan bu renkli festivalde, dünyaca ünlü model, karnavala özgü kostümüyle dikkatleri üzerine toplarken kendisinin son paylaşımı yine sosyal medyanın odağı oldu! Brezilya'da plajda verdiği pozla dikkat çeken Shayk, giydiği ilginç tasarımlı büstiyerle şaşkınlık yarattı. Fotoğrafı gören birçok kişi, büstiyerin tasarımını photoshop sandı! O kareler kısa sürede dillere düştü!
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Rusya'nın küçük bir kasabasından çıkıp, dünyanın en ünlü markalarıyla çalışan, podyumlarda ve dergilerde boy gösteren Irina Shayk, Hollywood'un en çok konuşulan ünlülerinden biri.
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Irina'nın kariyeri de fazlasıyla dikkat çekici. Victoria's Secret defilelerinden Sports Illustrated'a kadar pek çok prestijli projede yer alan isim hala podyumları sallamayı sürdürüyor.
Irina Shayk, podyumlarda giydiği ilginç tasarımlı kostümlerle de dikkat çekiyor. Bu sıradışı ve bazen cesur kombinasyonlar, onu hem modanın hem de magazinin odağı yapıyor.
Irina Shayk, güzelliği ve cesur tarzıyla olay olurken kendisinin son plaj pozunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Gelin yorumlara birlikte bakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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