"Her Gün Bizim!": 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Ünlü İsimlerin Yaptığı Paylaşımlar
"Her Gün Bizim!": 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Ünlü İsimlerin Yaptığı Paylaşımlar
Dünya çapında her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik başarılarını kutlamak ve cinsiyet eşitliği için farkındalık yaratmak adına büyük bir öneme sahip.
Bu özel günde, ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından kadınların eşitliğini savunan haklar konusunda duygu yüklü mesajlar paylaşmayı ihmal etmiyor. Biz de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ünlülerin kalplerinden geçen anlamlı sözleri ve paylaşımlarını sizler için bir araya getirdik!
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların eşitlik, özgürlük ve hakları peşindeki mücadelesinin sembolü olsa da, unutulmamalı ki bu mücadele yalnızca bir gün değil, her gün devam ediyor.
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Gülben Ergen
Demet Akalın
Sibel Can
Kerem Alışık
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Ebru Gündeş
Zeynep Bastık
Pelin Akil
Kenan Doğulu
Sıla
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Bennu Yıldırımlar
Nebahat Çehre
Ezhel
Seda Sayan
Deniz Seki
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Eda Ece
Demet Evgar
Berfu Yenenler
Birce Akalay
Mustafa Sandal
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Şevval Şahin
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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