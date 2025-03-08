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"Her Gün Bizim!": 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Ünlü İsimlerin Yaptığı Paylaşımlar

"Her Gün Bizim!": 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Ünlü İsimlerin Yaptığı Paylaşımlar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.03.2025 - 12:56

Dünya çapında her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadınların toplumsal, ekonomik, kültürel ve politik başarılarını kutlamak ve cinsiyet eşitliği için farkındalık yaratmak adına büyük bir öneme sahip. 

Bu özel günde, ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından kadınların eşitliğini savunan haklar konusunda duygu yüklü mesajlar paylaşmayı ihmal etmiyor. Biz de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ünlülerin kalplerinden geçen anlamlı sözleri ve paylaşımlarını sizler için bir araya getirdik!

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların eşitlik, özgürlük ve hakları peşindeki mücadelesinin sembolü olsa da, unutulmamalı ki bu mücadele yalnızca bir gün değil, her gün devam ediyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların eşitlik, özgürlük ve hakları peşindeki mücadelesinin sembolü olsa da, unutulmamalı ki bu mücadele yalnızca bir gün değil, her gün devam ediyor.

Ünlü isimler, sosyal medya paylaşımlarında ve etkinliklerde kadınların toplumsal hayattaki yerini her zaman savunuyor ve 8 Mart'ta verdiği mesajları, yıl boyunca seslendiriyorlar. Çünkü onlar da biliyor ki, kadınların hakları ve eşitlik mücadelesi sadece bir günle sınırlı kalmamalı...

Gelin ünlü isimlerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yaptıkları paylaşımlara birlikte bakalım.

Gülben Ergen

Gülben Ergen

Demet Akalın

Demet Akalın

Sibel Can

Sibel Can

Kerem Alışık

Kerem Alışık
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Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Pelin Akil

Pelin Akil

Kenan Doğulu

Kenan Doğulu

Sıla

Sıla
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Bennu Yıldırımlar

Bennu Yıldırımlar

Nebahat Çehre

Nebahat Çehre

Ezhel

Ezhel

Seda Sayan

Seda Sayan

Deniz Seki

Deniz Seki
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Eda Ece

Eda Ece

Demet Evgar

Demet Evgar

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler

Birce Akalay

Birce Akalay

Mustafa Sandal

Mustafa Sandal
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Şevval Şahin

Şevval Şahin
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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