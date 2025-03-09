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Usta Oyuncu Macit Koper’in Acı Kaybı: Eşi Senarist Hülya Koper Hayatını Kaybetti!

Usta Oyuncu Macit Koper’in Acı Kaybı: Eşi Senarist Hülya Koper Hayatını Kaybetti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.03.2025 - 10:57

Usta oyuncu Macit Koper, yeni dizisi “Eşref Rüya” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken büyük bir acıyla sarsıldı. Eşi, 55 yaşındaki ünlü senarist Hülya Koper, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. 

Acı haberi yakın dostu Hülya Şen duyurdu.

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Usta oyuncu Macit Koper’in eşi, senarist Hülya Koper hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Macit Koper’in eşi, senarist Hülya Koper hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Koper, ne yazık ki verdiği savaşı kaybetti ve 55 yaşında hayata veda etti.

Acı haberi yakın arkadaşı Hülya Şen sosyal medya hesabından duyurdu.

Acı haberi yakın arkadaşı Hülya Şen sosyal medya hesabından duyurdu.

Şen, paylaşımında 'Arayan, soran, mesaj atan, camide beni yalnız bırakmayan, sarıp sarmalayan bütün dostlarıma, sevdiklerime teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Mesajlara ve telefonlara dönemedim. Gücüm yok. Birkaç gün affınıza rica ediyorum. 41 yıllık dostumu uğurladım.' dedi.

Cenaze töreninin bugün ikindi namazına müteakip Çengelköy Güzeltepe Birlik Camii’nde gerçekleştiği öğrenildi.

Cenaze töreninin bugün ikindi namazına müteakip Çengelköy Güzeltepe Birlik Camii’nde gerçekleştiği öğrenildi.

Sevenleri ve dostları, bu zor gününde Macit Koper’in yanında oldu. Sanat dünyasından birçok isim de vefat haberi sonrası taziye mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

Hülya Koper'in birçok dizinin senaryosunda imzası vardı.

Hülya Koper'in birçok dizinin senaryosunda imzası vardı.

“Gurbet Kuşları”, “Hayat Yolunda”, “Derin Sular”, “Hasret”, “Hayat Sevince Güzel” ve “Hırçın Kız Kadife” gibi sevilen dizilerin senaristliğini üstlenmişti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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