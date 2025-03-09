Usta Oyuncu Macit Koper’in Acı Kaybı: Eşi Senarist Hülya Koper Hayatını Kaybetti!
Usta Oyuncu Macit Koper’in Acı Kaybı: Eşi Senarist Hülya Koper Hayatını Kaybetti!
Usta oyuncu Macit Koper, yeni dizisi “Eşref Rüya” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken büyük bir acıyla sarsıldı. Eşi, 55 yaşındaki ünlü senarist Hülya Koper, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.
Acı haberi yakın dostu Hülya Şen duyurdu.
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Usta oyuncu Macit Koper’in eşi, senarist Hülya Koper hayatını kaybetti.
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Acı haberi yakın arkadaşı Hülya Şen sosyal medya hesabından duyurdu.
Cenaze töreninin bugün ikindi namazına müteakip Çengelköy Güzeltepe Birlik Camii’nde gerçekleştiği öğrenildi.
Hülya Koper'in birçok dizinin senaryosunda imzası vardı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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