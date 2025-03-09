Ve O Gün Geldi: Danla Bilic "Favori Ex'im" Dediği Çakal'a Verdiği Sinema Sözünü Tuttu
Ve O Gün Geldi: Danla Bilic "Favori Ex'im" Dediği Çakal'a Verdiği Sinema Sözünü Tuttu
Danla Bilic’in “favori exim” dediği Emirhan Çakal, geçtiğimiz günlerde Danla Cast programına konuk olmuştu. İkili arasındaki samimi sohbet, “Aşk yeniden mi?” sorusunu gündeme getirmişti. Programda Çakal, Danla’ya birlikte sinemaya gitme teklifinde bulunmuş, bu teklif sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
O gün geldi çattı! Emirhan Çakal, Danla Bilic’le birlikte aldıkları sinema biletini paylaştı ve takipçilerine “Bakalım kimler bize denk gelecek?” mesajını verdi.
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Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, özel hayatıyla da magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
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Diğer yandan Emirhan Çakal, son dönemde dijital dünyada büyük başarılar elde etti ve geçtiğimiz günlerde “En İyi Dijital İçerik Üreticisi” ödülünü kazandı.
Danla Cast programında ikilinin arasında geçen diyaloglar da gündeme bomba gibi düştü.
Programda en çok konuşulan detaylardan biri de Çakal’ın Danla’ya yaptığı sinema teklifi olmuştu.
Ve o gün geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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