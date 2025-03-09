Ve O Gün Geldi: Danla Bilic "Favori Ex'im" Dediği Çakal'a Verdiği Sinema Sözünü Tuttu

Son dönemde yakın arkadaşı İbrahim Tilaver namıdeğer Ebo ile çektiği videolarla sık sık gündem olan Çakal bu kez Danla Bilic’in Danla Cast programına konuk oldu. Hatırlarsanız ikili yaşadıkları aşk ve aralarındaki 7 yaş farkı ile uzun süre magazin dünyasında konuşulmuştu.

Çiftin ayrılık nedeni ise net bir şekilde açıklanmamıştı. Ancak Danla Bilic, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, “Birlikte yaşamak, evde uzun süre vakit geçirmek aramızdaki farkı daha da belirgin hale getirdi” diyerek ayrılığın perde arkasına ışık tutmuştu.