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Ve O Gün Geldi: Danla Bilic "Favori Ex'im" Dediği Çakal'a Verdiği Sinema Sözünü Tuttu

Ve O Gün Geldi: Danla Bilic "Favori Ex'im" Dediği Çakal'a Verdiği Sinema Sözünü Tuttu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.03.2025 - 13:10

Danla Bilic’in “favori exim” dediği Emirhan Çakal, geçtiğimiz günlerde Danla Cast programına konuk olmuştu. İkili arasındaki samimi sohbet, “Aşk yeniden mi?” sorusunu gündeme getirmişti. Programda Çakal, Danla’ya birlikte sinemaya gitme teklifinde bulunmuş, bu teklif sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. 

O gün geldi çattı! Emirhan Çakal, Danla Bilic’le birlikte aldıkları sinema biletini paylaştı ve takipçilerine “Bakalım kimler bize denk gelecek?” mesajını verdi.

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Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, özel hayatıyla da magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Danla Bilic, özel hayatıyla da magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

YouTube ve Instagram’daki başarılı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Bilic, geçtiğimiz günlerde “favori ex”i Emirhan Çakal’ı Danla Cast programına konuk etti.

Diğer yandan Emirhan Çakal, son dönemde dijital dünyada büyük başarılar elde etti ve geçtiğimiz günlerde “En İyi Dijital İçerik Üreticisi” ödülünü kazandı.

Diğer yandan Emirhan Çakal, son dönemde dijital dünyada büyük başarılar elde etti ve geçtiğimiz günlerde “En İyi Dijital İçerik Üreticisi” ödülünü kazandı.

Son dönemde yakın arkadaşı İbrahim Tilaver namıdeğer Ebo ile çektiği videolarla sık sık gündem olan Çakal bu kez Danla Bilic’in Danla Cast programına konuk oldu. Hatırlarsanız ikili yaşadıkları aşk ve aralarındaki 7 yaş farkı ile uzun süre magazin dünyasında konuşulmuştu. 

Çiftin ayrılık nedeni ise net bir şekilde açıklanmamıştı. Ancak Danla Bilic, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, “Birlikte yaşamak, evde uzun süre vakit geçirmek aramızdaki farkı daha da belirgin hale getirdi” diyerek ayrılığın perde arkasına ışık tutmuştu.

Danla Cast programında ikilinin arasında geçen diyaloglar da gündeme bomba gibi düştü.

Danla Cast programında ikilinin arasında geçen diyaloglar da gündeme bomba gibi düştü.

Emirhan Çakal, Danla’nın bir arkadaşını sevmediğini itiraf etmiş ve söz konusu kişinin kimliği hakkında ipuçları vermişti. Yayında ismi biplenmesine rağmen, Çakal’ın “Cemal” dediği an izleyicilerin gözünden kaçmamıştı. O kişinin Cemal Can Canseven olduğu iddia edilince sosyal medya bu konuyla çalkalanmıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Programda en çok konuşulan detaylardan biri de Çakal’ın Danla’ya yaptığı sinema teklifi olmuştu.

Programda en çok konuşulan detaylardan biri de Çakal’ın Danla’ya yaptığı sinema teklifi olmuştu.

Çakal, program sırasında Danla’ya “Gel, benim filmimi izlemeye gidelim. Ama hangi sinemaya gittiğimizi kimse bilmeyecek. Story atıp takipçilerimize ipucu vereceğiz, bizi bulmaya çalışsınlar” demişti. Danla Bilic de bu teklife “Tamam, geleceğim, söz” yanıtını vererek sosyal medyada yeni bir heyecanın fitilini ateşlemişti.

Ve o gün geldi.

Ve o gün geldi.

Emirhan Çakal, bugün Instagram hesabından Danla Bilic’le birlikte aldığı sinema biletini paylaştı. “16:00 - 17:00 arası bir seansa aldım biletleri, bakalım kimler bize denk gelecek?” notuyla yaptığı paylaşım,sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

Hayranları ikilinin hangi sinema salonuna gideceğini tahmin etmeye çalışırken, bu buluşmanın yeni bir aşkın habercisi olup olmadığı da merak konusu oldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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