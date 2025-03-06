Emirhan Topçu'nun Annesinden Danla Bilic Hakkındaki Aşk İddialarına Tek Kelimelik Yanıt

Günlerdir Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile ünlü fenomen Danla Bilic’in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemini meşgul ediyordu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu iddia hayranları tarafından sürekli olarak gündemde tutuldu. Hem Danla Bilic’in hem de Emirhan Topçu’nun sosyal medya hesaplarına yorum yağdı, takipçileri ikiliye “Sevgili misiniz?” sorusunu yöneltti.

Herkesin merakla beklediği açıklama önce Danla Bilic’ten geldi. Ünlü fenomen iddiaları kesin bir dille reddederken, en ilginç yorum ise Emirhan Topçu’nun annesinden geldi. Pınar Topçu’nun yanıtı magazin gündemine bomba gibi düştü.

İşte detaylar…