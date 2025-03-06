Emirhan Topçu'nun Annesinden Danla Bilic Hakkındaki Aşk İddialarına Tek Kelimelik Yanıt
Emirhan Topçu'nun Annesinden Danla Bilic Hakkındaki Aşk İddialarına Tek Kelimelik Yanıt
Günlerdir Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile ünlü fenomen Danla Bilic’in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemini meşgul ediyordu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu iddia hayranları tarafından sürekli olarak gündemde tutuldu. Hem Danla Bilic’in hem de Emirhan Topçu’nun sosyal medya hesaplarına yorum yağdı, takipçileri ikiliye “Sevgili misiniz?” sorusunu yöneltti.
Herkesin merakla beklediği açıklama önce Danla Bilic’ten geldi. Ünlü fenomen iddiaları kesin bir dille reddederken, en ilginç yorum ise Emirhan Topçu’nun annesinden geldi. Pınar Topçu’nun yanıtı magazin gündemine bomba gibi düştü.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda DanlaCanst adlı yeni YouTube programıyla tekrar gündeme gelen Danla Bilic, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen isim geçtiğimiz haftalarda da jokey Berk Çetin ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Ancak son günlerde gündeme gelen en yeni aşk dedikodusu bu sefer de Beşiktaş’ın genç oyuncusu Emirhan Topçu ile ilgiliydi.
Takipçiler, Danla Bilic ve Emirhan Topçu’nun Instagram’da birbirlerini takip etmediğini fark etti.
Sosyal medya kullanıcıları Emirhan Topçu ve Danla Bilic arasında gerçekten bir şey olup olmadığını sorgularken, ünlü fenomen X hesabından iddialara yanıt verdi.
Danla Bilic, daha önce de sık sık aşk dedikodularına konu olmuştu. Ancak bu kez olay iyice büyüyünce Emirhan Topçu’nun annesi de devreye girdi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın