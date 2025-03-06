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Emirhan Topçu'nun Annesinden Danla Bilic Hakkındaki Aşk İddialarına Tek Kelimelik Yanıt

Emirhan Topçu'nun Annesinden Danla Bilic Hakkındaki Aşk İddialarına Tek Kelimelik Yanıt

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.03.2025 - 13:28

Günlerdir Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile ünlü fenomen Danla Bilic’in aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemini meşgul ediyordu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu iddia hayranları tarafından sürekli olarak gündemde tutuldu. Hem Danla Bilic’in hem de Emirhan Topçu’nun sosyal medya hesaplarına yorum yağdı, takipçileri ikiliye “Sevgili misiniz?” sorusunu yöneltti. 

Herkesin merakla beklediği açıklama önce Danla Bilic’ten geldi. Ünlü fenomen iddiaları kesin bir dille reddederken, en ilginç yorum ise Emirhan Topçu’nun annesinden geldi. Pınar Topçu’nun yanıtı magazin gündemine bomba gibi düştü. 

İşte detaylar…

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Son zamanlarda DanlaCanst adlı yeni YouTube programıyla tekrar gündeme gelen Danla Bilic, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Son zamanlarda DanlaCanst adlı yeni YouTube programıyla tekrar gündeme gelen Danla Bilic, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Eğlenceli içerikleri ve kendine has tarzıyla dikkat çeken ünlü fenomen özellikle aşk hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Bilic’in ismi daha önce milli futbolcu Doğan Alemdar ile anılmıştı. Ondan önce ise rapçi Çakal ile kısa süreli bir birlikteliği olmuştu.

Fenomen isim geçtiğimiz haftalarda da jokey Berk Çetin ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Ancak son günlerde gündeme gelen en yeni aşk dedikodusu bu sefer de Beşiktaş’ın genç oyuncusu Emirhan Topçu ile ilgiliydi.

Fenomen isim geçtiğimiz haftalarda da jokey Berk Çetin ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Ancak son günlerde gündeme gelen en yeni aşk dedikodusu bu sefer de Beşiktaş’ın genç oyuncusu Emirhan Topçu ile ilgiliydi.

Her şey ünlü magazin programı Gel Konuşalımda gazeteci Mehmet Üstündağ’ın yaptığı açıklamalarla başladı. Üstündağ, Danla Bilic’in bu kez Emirhan Topçu ile aşk yaşadığını iddia etti.

Hatta ikilinin her hafta sonu Batum’da birlikte vakit geçirdiğini öne sürdü. İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf, aşk dedikodularını iyice alevlendirdi. Söz konusu karede yer alan kişinin Danla Bilic ve Emirhan Topçu olduğu iddia edilince sosyal medya adeta çalkalandı.

Takipçiler, Danla Bilic ve Emirhan Topçu’nun Instagram’da birbirlerini takip etmediğini fark etti.

Takipçiler, Danla Bilic ve Emirhan Topçu’nun Instagram’da birbirlerini takip etmediğini fark etti.

Ancak buna rağmen, ikilinin son paylaşımlarına “Birlikte misiniz?”, “Yeni çift mi?” gibi yüzlerce yorum yapıldı. Magazinciler ve hayranlar taraflardan bir açıklama beklerken önce Danla Bilic sessizliğini bozdu.

Sosyal medya kullanıcıları Emirhan Topçu ve Danla Bilic arasında gerçekten bir şey olup olmadığını sorgularken, ünlü fenomen X hesabından iddialara yanıt verdi.

Sosyal medya kullanıcıları Emirhan Topçu ve Danla Bilic arasında gerçekten bir şey olup olmadığını sorgularken, ünlü fenomen X hesabından iddialara yanıt verdi.

Bilic, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk meşk yok. Şimdi herkes sakinleşsin ve beni yavaşça TT’den düşürelim, baydı dünden beri!”

Hatta paylaşımının altına “Silerim birazdan, okuyacak olan okusun uykumdan uyandım” notunu da ekledi. Nitekim dediğini yaptı ve birkaç saat sonra bu tweetleri sildi.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Danla Bilic, daha önce de sık sık aşk dedikodularına konu olmuştu. Ancak bu kez olay iyice büyüyünce Emirhan Topçu’nun annesi de devreye girdi!

Danla Bilic, daha önce de sık sık aşk dedikodularına konu olmuştu. Ancak bu kez olay iyice büyüyünce Emirhan Topçu’nun annesi de devreye girdi!

İkilinin aşk yaşadığına dair söylentiler sürerken bir sosyal medya kullanıcısı Emirhan Topçu’nun annesi Pınar Topçu’ya doğrudan “Oğlunuz Danla Bilic’le sevgili mi?” diye sordu. Tüm bu iddialar karşısında Emirhan Topçu’nun annesi sadece “Komik” demekle yetindi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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