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Yakıştırdık mı? Demet Özdemir'in Peruklu Kısa Saç Denemesi Görenlere Ufak Çaplı Bir Şok Geçirtti!

Yakıştırdık mı? Demet Özdemir'in Peruklu Kısa Saç Denemesi Görenlere Ufak Çaplı Bir Şok Geçirtti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.03.2025 - 12:40

Demet Özdemir, hem oyunculuğu hem de tarzıyla her zaman gündemde olmayı başarıyor. Hem ekranlarda hem de sosyal medya platformlarında büyük bir takipçi kitlesi bulunan Özdemir, her adımıyla hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün kaküllü, küt saçlarıyla paylaşım yapan Demet Özdemir görenlere ufak çaplı bir şok geçirtirken, yeni dizisi Eşref Rüya için imaj değişikliğine gittiği düşünüldü! Peruk taktığını açıklayan Demet Özdemir tanınmakta zorlandı!

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Türk televizyonlarının sevilen ve başarılı oyuncularından Demet Özdemir, ekranlarda uzun bir aradan sonra yeni bir projeyle geri dönmeye hazırlanıyor.

Türk televizyonlarının sevilen ve başarılı oyuncularından Demet Özdemir, ekranlarda uzun bir aradan sonra yeni bir projeyle geri dönmeye hazırlanıyor.

Her zaman zarif ve şık tarzıyla dikkat çeken Özdemir, oyunculuk kariyerine 'Sana Bir Sır Vereceğim' dizisiyle başlamış, ancak gerçek çıkışını 'Çilek Kokusu've 'No: 309' gibi projelerle yakalamış sevilen oyuncularımızdan biri.

Özellikle "Erkenci Kuş" dizisindeki Sanem karakteriyle büyük bir çıkış yakalayarak, Türkiye'de olduğu kadar dünya çapında da tanınan bir isim haline geldi.

Özellikle "Erkenci Kuş" dizisindeki Sanem karakteriyle büyük bir çıkış yakalayarak, Türkiye'de olduğu kadar dünya çapında da tanınan bir isim haline geldi.

Hem oyunculuğu hem de ekranlarda sergilediği doğal güzellik ile birçok kişinin beğenisini kazanmış, sosyal medya üzerinden de büyük bir takipçi kitlesi oluşturmuştu.

Dans videoları ve şaşırtan yetenekleriyle sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla beğeni toplayan Demet Özdemir manşetlere sık sık yerleşiyor.

Dans videoları ve şaşırtan yetenekleriyle sosyal medya hesabından yaptığı her paylaşımla beğeni toplayan Demet Özdemir manşetlere sık sık yerleşiyor.

Son olarak Adım Farah dizisiyle izlediğimiz Demet Özdemir oyunculuğu ve özel hayatıyla dikkat çekmesinin yanında dans yetenekleriyle de adından bahsettiriyor.

Tarzı, aşk hayatı ve yer aldığı dizilerle görenleri şaşırtan Demet Özdemir ödül törenlerinde boy gösteren ve yurt dışında da popülaritesini koruyan isimlerden biri.

Tarzı, aşk hayatı ve yer aldığı dizilerle görenleri şaşırtan Demet Özdemir ödül törenlerinde boy gösteren ve yurt dışında da popülaritesini koruyan isimlerden biri.

DIAFA Ödül Töreni'nde boy gösteren Demet Özdemir, 'En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu' ödülü almış ve kırmızı halıya damga vurmuştu.

Başrollerini Çağatay Ulusoy'la paylaştığı Eşref Rüya isimli diziyle birlikte ekranlara geri dönmeye hazırlanan Demet Özdemir sevenlenirini heyecanlandırıyor.

Başrollerini Çağatay Ulusoy'la paylaştığı Eşref Rüya isimli diziyle birlikte ekranlara geri dönmeye hazırlanan Demet Özdemir sevenlenirini heyecanlandırıyor.

Daha fragmanıyla görenlerde merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosu da beğeni toplamış yayın tarihi ise henüz netleşmemişti.

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Yıllardır kullandığı upuzun saçları imajının bir parçası haline gelen Demet Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Yıllardır kullandığı upuzun saçları imajının bir parçası haline gelen Demet Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Radikal imaj değişiklerine gitmeyen ve saçlarını koyu renklerde uzun kullanmasına alışık olduğumuz Demet Özdemir son paylaşımıyla takipçilerine ufak çaplı bir şok geçirtti!

Peruklu fotoğraflarını paylaşan ismin önce saçlarına kıydığı düşünüldü! Ardından yeni dizisi Eşref Rüya için imaj değişikliğine gittiği akıllara geldi!

Peruklu fotoğraflarını paylaşan ismin önce saçlarına kıydığı düşünüldü! Ardından yeni dizisi Eşref Rüya için imaj değişikliğine gittiği akıllara geldi!

Kısa saçlarıyla önümüze çıkan Demet Özdemir peruk açıklamasıyla bazı takipçilerini sevindirdi.

"Belki bir gün" notuyla imaj değişikliklerine açık olduğuna belirten Demet Özdemir'in alışılagelmedik saçları sosyal medyaya damga vurdu.

"Belki bir gün" notuyla imaj değişikliklerine açık olduğuna belirten Demet Özdemir'in alışılagelmedik saçları sosyal medyaya damga vurdu.

Kimileri güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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