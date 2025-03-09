Yılmaz Güney'le Yaşadığı Toksik İlişkisi ve Gizli Kalmış Aşk-ı Memnu Gerçeğiyle Dünden Bugüne Nebahat Çehre

Aşk-ı Memnu’daki ikonik Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalarımıza kazınan Nebahat Çehre, sadece bu rolle değil yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de hep gündemde kaldı. “Aptallık etme Bihter!” repliğiyle sosyal medyada hala konuşulan usta oyuncu, aslında kariyer yolculuğuna bir güzellik yarışmasıyla başladı.

127 filmde rol alan, Yeşilçam’ın altın çağını yaşayan ve Yılmaz Güney’le yaşadığı olaylı aşkla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nebahat Çehre’nin hayatına gelin birlikte bakalım…