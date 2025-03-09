Yılmaz Güney'le Yaşadığı Toksik İlişkisi ve Gizli Kalmış Aşk-ı Memnu Gerçeğiyle Dünden Bugüne Nebahat Çehre
Yılmaz Güney'le Yaşadığı Toksik İlişkisi ve Gizli Kalmış Aşk-ı Memnu Gerçeğiyle Dünden Bugüne Nebahat Çehre
Aşk-ı Memnu’daki ikonik Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalarımıza kazınan Nebahat Çehre, sadece bu rolle değil yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de hep gündemde kaldı. “Aptallık etme Bihter!” repliğiyle sosyal medyada hala konuşulan usta oyuncu, aslında kariyer yolculuğuna bir güzellik yarışmasıyla başladı.
127 filmde rol alan, Yeşilçam’ın altın çağını yaşayan ve Yılmaz Güney’le yaşadığı olaylı aşkla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nebahat Çehre’nin hayatına gelin birlikte bakalım…
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Nebahat Çehre 1944 yılında Samsun’da dünyaya geldi.
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1959 yılında henüz 15 yaşındayken Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Türkiye Güzellik Yarışması’nda birinci seçildi ve 1960 Türkiye Güzeli oldu.
Nebahat Çehre’nin sinemaya adım atması ise 1961 yılında gerçekleşti.
1964 yılında Yeşilçam’ın yükselen isimlerinden Yılmaz Güney ile Kamalı Zeybek filminde başrolleri paylaştı.
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Yılmaz Güney’in kıskançlığı Nebahat Çehre’ye yazdığı mektuplarda bile kendini belli ediyordu.
Ancak en korkunç olay bir film setinde yaşandı.
Hatta Yılmaz Güney’in kıskançlık krizleri yüzünden Çehre’yi arabayla ezdiği bile iddia edildi.
1970’li yıllarda sinemadan uzaklaşan Nebahat Çehre, müzik kariyerine yönelmeye karar verdi.
1976 yılında milli basketbolcu Yavuz Demir ile evlenen Çehre, evliliği boyunca sahnelerden uzak kaldı.
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Nebahat Çehre, uzun yıllar boyunca sinemadan uzak kaldıktan sonra 2000’li yıllarda tekrar ekranlara döndü.
Peki Aşk-ı Memnu'da Nebahat Çehre'in kendi sesinin kullanılmadığını biliyor muydunuz?
Aşk-ı Memnu’nun ardından 2011-2014 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde de izlediğimiz Çehre, Hafsa Sultan rolüyle yine ekrana damga vurdu.
Güzellik kraliçesi olarak başladığı kariyerinde 127 film, sayısız dizi ve şarkıcılık macerası sığdıran Nebahat Çehre, Yeşilçam’ın efsaneleri arasında yerini çoktan aldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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