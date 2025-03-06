Halit Ergenç Gizem Soysaldı ve Bergüzar Korel'in Karıştığı İhanet İddialarını Baştan Sona Anlatıyoruz!
Halit Ergenç Gizem Soysaldı ve Bergüzar Korel'in Karıştığı İhanet İddialarını Baştan Sona Anlatıyoruz!
Ünlü oyuncu Halit Ergenç, şimdilerde mutlu bir evlilik sürdürdüğü Bergüzar Korel ile birlikteliğinin başlangıcında büyük iddialarla anılmıştı. Yıllar önce Ergenç’in ilk eşi Gizem Soysaldı ile evliliğinin bitiş süreci, aldatma söylentileriyle magazin gündemini sarsmıştı. O dönem Korel’in de balet Tan Sağtürk ile evlilik yolunda ilerleyen bir ilişkisi vardı.
Peki gerçekten ne olmuştu? Halit Ergenç, Gizem Soysal'ı Bergüzar Korel'le aldattı mı? Gizem Soysaldı’nın can yakan açıklamaları, Halit Ergenç’in yıllar sonra yaptığı itiraflar ve Bergüzar Korel’in sessizliği… Gelin bu olaylı süreci birlikte hatırlayalım!
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Halit Ergenç ve Gizem Soysaldı’nın hikayesi 2007 yazında İzmir Foça’da başladı.
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Gizem Soysaldı, o dönem Amerika’ya gidip oyunculuk eğitimi alma hayalini tamamen bir kenara bırakmış, hayatını Halit Ergenç için değiştirmişti.
Gizem Soysaldı, evliliğinin neden bittiğini yıllar sonra şöyle anlattı:
Gizem Soysaldı, Halit Ergenç’in kendisini psikolojik olarak yıprattığını da şu sözlerle ifade etti:
Soysaldı, boşanma sürecinde yaşadığı en büyük hayal kırıklığını ise şu sözlerle anlattı:
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Gelelim Halit Ergenç ile Bergüzar Korel hakkında çıkan "aldatma" iddiasına...
Gizem Soysaldı, bu konuda şunları söyledi:
Ancak boşanma gerçekleştikten sonra bile Ergenç'in kendisini bir kaç kez aradığını ve buluştuklarını söyledi.
Ayşen Arman'ın bir röportajında “Beni değil de onu tercih etti" gibi şeyler geçiyor mu içinizden, en çok bu mu acıtıyor? sorduğu soruya ise Soysal şöyle yanıt verdi:
Ancak Halit Ergenç ise 2009 yılında yaptığı bir açıklamada aldatma iddialarını kesin bir dille reddetti:
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Öte yandan Bergüzar Korel yıllar sonra katıldığı bir programda Halit Ergenç ile 2004 yılında tanıştıklarını itiraf etti.
Peki o dönem Bergüzar Korel iki yıllık sevgilisi Tan Sağtürk’ten neden ayrılmıştı?
Ancak Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt’a göre gerçek çok başkaydı:
Tan Sağtürk ise bu iddialara şu sözlerle yanıt verdi:
Sonrası malum: Mutlu bir evlilik ve üç çocuk...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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kral kaybederse de kendini oynuyormuş :))))))