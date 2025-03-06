Halit Ergenç Gizem Soysaldı ve Bergüzar Korel'in Karıştığı İhanet İddialarını Baştan Sona Anlatıyoruz!

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, şimdilerde mutlu bir evlilik sürdürdüğü Bergüzar Korel ile birlikteliğinin başlangıcında büyük iddialarla anılmıştı. Yıllar önce Ergenç’in ilk eşi Gizem Soysaldı ile evliliğinin bitiş süreci, aldatma söylentileriyle magazin gündemini sarsmıştı. O dönem Korel’in de balet Tan Sağtürk ile evlilik yolunda ilerleyen bir ilişkisi vardı.

Peki gerçekten ne olmuştu? Halit Ergenç, Gizem Soysal'ı Bergüzar Korel'le aldattı mı? Gizem Soysaldı’nın can yakan açıklamaları, Halit Ergenç’in yıllar sonra yaptığı itiraflar ve Bergüzar Korel’in sessizliği… Gelin bu olaylı süreci birlikte hatırlayalım!