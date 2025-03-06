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Halit Ergenç Gizem Soysaldı ve Bergüzar Korel'in Karıştığı İhanet İddialarını Baştan Sona Anlatıyoruz!

Halit Ergenç Gizem Soysaldı ve Bergüzar Korel'in Karıştığı İhanet İddialarını Baştan Sona Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.03.2025 - 15:16

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, şimdilerde mutlu bir evlilik sürdürdüğü Bergüzar Korel ile birlikteliğinin başlangıcında büyük iddialarla anılmıştı. Yıllar önce Ergenç’in ilk eşi Gizem Soysaldı ile evliliğinin bitiş süreci, aldatma söylentileriyle magazin gündemini sarsmıştı. O dönem Korel’in de balet Tan Sağtürk ile evlilik yolunda ilerleyen bir ilişkisi vardı. 

Peki gerçekten ne olmuştu? Halit Ergenç, Gizem Soysal'ı Bergüzar Korel'le aldattı mı? Gizem Soysaldı’nın can yakan açıklamaları, Halit Ergenç’in yıllar sonra yaptığı itiraflar ve Bergüzar Korel’in sessizliği… Gelin bu olaylı süreci birlikte hatırlayalım!

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Halit Ergenç ve Gizem Soysaldı’nın hikayesi 2007 yazında İzmir Foça’da başladı.

Halit Ergenç ve Gizem Soysaldı’nın hikayesi 2007 yazında İzmir Foça’da başladı.

Halit Ergenç ve Gizem Soysaldı’nın hikayesi 2007 yazında İzmir Foça’da başladı. O dönem Ergenç bir film çekimi için oradaydı ve Gizem Soysaldı ise bir arkadaşıyla sahilde oturuyordu. Ünlü çiftin tanışmasını ise Foça’nın meşhur Garson Mehmet’i sağladı. İkili birbirine ilk görüşte aşık oldu, o kadar ki Ergenç 10 dakika görüşebilmek için uçaklara atlayıp Foça’ya gidiyordu. Büyük bir tutku ve hızla gelişen bu aşk kısa sürede evliliğe dönüştü.

Gizem Soysaldı, o dönem Amerika’ya gidip oyunculuk eğitimi alma hayalini tamamen bir kenara bırakmış, hayatını Halit Ergenç için değiştirmişti.

Gizem Soysaldı, o dönem Amerika’ya gidip oyunculuk eğitimi alma hayalini tamamen bir kenara bırakmış, hayatını Halit Ergenç için değiştirmişti.

Çift, 2007 yılında evlendi. Evliliğin ilk aylarında her şey mükemmeldi. Halit Ergenç, eşine aşk notları bırakıyor, sabahları “İyi ki seni buldum” diyerek uyandırıyordu. Ancak peri masalı kısa sürdü.

Gizem Soysaldı, evliliğinin neden bittiğini yıllar sonra şöyle anlattı:

Gizem Soysaldı, evliliğinin neden bittiğini yıllar sonra şöyle anlattı:

“Evliliğimizin 9. ayında felaket bir şey oldu. Halit babasını kaybetti. Ardından mutsuzluklar, ölümler, depresyonlar… En son yeğeni Melis’in intiharı onu tamamen yıktı. Halit depresyona girdi, her şey altüst oldu. Onu ayakta tutmaya çalıştım ama geçmişiyle kavgalıydı, hayatla kavgalıydı ve tüm hırsını en yakınına, en sevdiğine, yani benden çıkardı.”

Gizem Soysaldı, Halit Ergenç’in kendisini psikolojik olarak yıprattığını da şu sözlerle ifade etti:

Gizem Soysaldı, Halit Ergenç’in kendisini psikolojik olarak yıprattığını da şu sözlerle ifade etti:

“Psikiyatristim bunu ‘self-destruction’ olarak açıkladı. Yani insanın kendini yok etme eğilimi… Beni yıktı, kendi iyileşti. Bir şeyin kurban edilmesi gerekiyordu ve o da evliliğimiz oldu.”

Soysaldı, boşanma sürecinde yaşadığı en büyük hayal kırıklığını ise şu sözlerle anlattı:

Soysaldı, boşanma sürecinde yaşadığı en büyük hayal kırıklığını ise şu sözlerle anlattı:

“Halit beni aldı, gökdelenin en tepesine çıkardı, sonra da oradan attı. O kadar yüksekten düşmenin acısını tarif bile edemem. Tüm hayatımı değiştirmiştim, karşılığında paramparça oldum.”

Bu dönemde hamile kaldığını da anlatan Soysaldı, “Ama böyle bir ortama çocuk dünyaya getirmemeye karar verdim. Zaten Halit de istemedi.” diyerek gebeliğini sonlandırdığını açıkladı.

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Gelelim Halit Ergenç ile Bergüzar Korel hakkında çıkan "aldatma" iddiasına...

Gelelim Halit Ergenç ile Bergüzar Korel hakkında çıkan "aldatma" iddiasına...

O dönem Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, reyting rekorları kıran Binbir Gece dizisinde başrolleri paylaşıyordu. Set ortamında başlayan yakınlığın zamanla başka bir boyuta taşındığı iddia edilmeye başlandı. İkili boşanmanın hemen ardından birlikte görüntülendiği için de ihanet iddiaları güçlendi.

Gizem Soysaldı, bu konuda şunları söyledi:

Gizem Soysaldı, bu konuda şunları söyledi:

“Bergüzar hikayeye ne zaman girdi bilmiyorum. Çok da ilgilenmiyorum. Evliliğimiz devam ederken, ilişkilerinin başlamış olması beni etkilemez, daha doğrusu daha fazla üzemez. Zaten o kadar üzüldüm ki. Sonradan bir sürü dedikodu duydum ama önemi yok, ben ilişkilerin üçüncü kişiler tarafından bitirildiğine inanmam.”

Ancak boşanma gerçekleştikten sonra bile Ergenç'in kendisini bir kaç kez aradığını ve buluştuklarını söyledi.

Ancak boşanma gerçekleştikten sonra bile Ergenç'in kendisini bir kaç kez aradığını ve buluştuklarını söyledi.

Öte yandan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in ilişkilerinin Ceyda Düvenci'nin düğününde başladığı da yazılıp çizilenler arasında. Gizem Soysaldı, bu iddiaya “Hayır o yalan, ben o düğüne gitmedim bile. Halit de bir 10 dakika gitti geri döndü.” yanıtını verdi. Ergenç ile Korel'in sevgili olduklarını öğrendiğinde de şaşırdığını şu sözlerle ifade etti:

“Benim için o, Halit’in rol arkadaşıydı. Aramızda da hakkında konuşuyorduk. Bizim düğünümüze gelemeyenler, sonradan kutlamak için aradı. O da aradı. 'Haberlerde izledim, ikiniz de birbirinize çok yakışmıştınız' dedi. Ben de 'Keşke gelebilseydin, düğünümüz parti gibiydi, çok eğlendik' dedim.”

Ayşen Arman'ın bir röportajında “Beni değil de onu tercih etti" gibi şeyler geçiyor mu içinizden, en çok bu mu acıtıyor? sorduğu soruya ise Soysal şöyle yanıt verdi:

Ayşen Arman'ın bir röportajında “Beni değil de onu tercih etti" gibi şeyler geçiyor mu içinizden, en çok bu mu acıtıyor? sorduğu soruya ise Soysal şöyle yanıt verdi:

“Hayır, benim Halit’le yaşadığım iki kişilik bir süreçti. O süreç bitti. Onlar sonra istediklerini yaptılar. Bergüzar’ın benim çemberimle alakası yok, ben buna inanıyorum. İşin aslı şu: Biz daha tanışmadan, Halit’le Bergüzar flört ediyormuş, daha Tan (Sağtürk) filan da yok ortada. Ama Halit, 'Ben adapte olamıyorum, rol arkadaşı olacağım insanla sevgili olmak istemiyorum' diyor. Sonra zaten benimle tanışıp bana áşık oluyor. Bergüzar’ın halini düşün, istediği adam, sıradan bir kızı seçiyor. Sonra biz evleniyoruz, onlar da Tan’la birlikte oluyor. Yani asıl problem, Halit’in zamanında onu değil beni seçmiş olması...”

Ancak Halit Ergenç ise 2009 yılında yaptığı bir açıklamada aldatma iddialarını kesin bir dille reddetti:

Ancak Halit Ergenç ise 2009 yılında yaptığı bir açıklamada aldatma iddialarını kesin bir dille reddetti:

“Hayatım boyunca sadece bir kez aldatma yaşadım, o da 18 yaşındayken. Gizem Hanım’ı asla aldatmadım.”

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Öte yandan Bergüzar Korel yıllar sonra katıldığı bir programda Halit Ergenç ile 2004 yılında tanıştıklarını itiraf etti.

Öte yandan Bergüzar Korel yıllar sonra katıldığı bir programda Halit Ergenç ile 2004 yılında tanıştıklarını itiraf etti.

Halit Ergenç ile 'Binbir Gece' dizisinden önce tanıştığını açıklayan Korel, '2001’de Halit, annem ve babamın rol aldığı dizide oynuyordu. Biz de 2004’te tanıştık. 2004’te 27 Mart sabahı Dünya Tiyatrolar Günü’nde annemle kahvaltıya gittik. Güvercinler'i çekerken iki ayak kadraja girdi ve o Halit’ti. Ondan önce de arkadaşımla bir kafede hocamın dedikodusunu yaparken Halit’e yakalandım. Hayat bizi başka yerlere götürdü' dedi.

Peki o dönem Bergüzar Korel iki yıllık sevgilisi Tan Sağtürk’ten neden ayrılmıştı?

Peki o dönem Bergüzar Korel iki yıllık sevgilisi Tan Sağtürk’ten neden ayrılmıştı?

Paris dönüşü ayrılan çiftin aslında evlilik planları yaptığı konuşuluyordu. Olaylar patlak verince herkes Korel’in Halit Ergenç ile aşk yaşamak için Sağtürk’ten ayrıldığını düşündü.

Ancak Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt’a göre gerçek çok başkaydı:

Ancak Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt’a göre gerçek çok başkaydı:

“Tan Sağtürk, koreograflığını yaptığı ‘Romantika’ müzikalindeki dansçılardan biri olan Alora adlı Rus bir kızla ilişki yaşamaya başlamıştı. Bergüzar bunu fark ettiğinde ayrılık kaçınılmaz oldu.”

Tan Sağtürk ise bu iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

Tan Sağtürk ise bu iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

“Eğer o zaman bazı şeyleri hissetmeseydim, neden ayrılacaktım ki? İstisnai bir durum yaşandı ve ayrıldık. Ama Bergüzar’ı her zaman korurum. O benim için özel bir insandı.”

Sonrası malum: Mutlu bir evlilik ve üç çocuk...

Sonrası malum: Mutlu bir evlilik ve üç çocuk...

Bütün bu olayların ardından Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, 2009 yılında evlendi. Çiftin Ali, Han ve Leyla adında üç çocukları oldu. Yıllar geçtikçe geçmişteki iddialar unutulsa da magazin tarihine damga vuran bu aşk üçgeni hala konuşulmaya devam ediyor. 

Peki sizce ortada bir aldatma var mıydı? Yoksa her şey anlattıkları kadar mıydı? Yorumlarınızı bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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garibann

kral kaybederse de kendini oynuyormuş :))))))