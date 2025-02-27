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Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ve Umut Evirgen: Magazin Tarihine Geçen Aşk Üçgeni!

Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ve Umut Evirgen: Magazin Tarihine Geçen Aşk Üçgeni!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.02.2025 - 15:36

Magazin dünyası, aşkın bazen yalnızca iki kişilik bir hikaye olmadığını defalarca kanıtladı. Kimi zaman aldatma iddiaları, kimi zaman eski aşklar, kimi zaman ise reklamatik yakınlaşmalar derken, ortaya çıkan aşk üçgenleri yıllarca konuşuldu. 

İşte bu üçgenlerden biri de, Tuğba Büyüküstün, Onur Saylak ve Umut Evirgen arasında yaşanan ve magazin tarihine kazınan ilişki dinamikleri… 

Gelin, bu çalkantılı süreci birlikte hatırlayalım!

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Her şey 2011 yılında başladı.

Her şey 2011 yılında başladı.

Tuğba Büyüküstün ve Onur Saylak, “Gönülçelen” dizisinin setinde tanıştı. Kısa sürede sette başlayan yakınlaşma, aşka dönüştü ve ikili Paris’te sessiz sedasız nikah masasına oturdu. O dönem çiftin büyük bir aşk yaşadığı konuşuluyordu.

Bu mutlu evlilik, 2012 yılında ikiz kızları Toprak ve Maya’nın dünyaya gelmesiyle taçlandı.

Bu mutlu evlilik, 2012 yılında ikiz kızları Toprak ve Maya’nın dünyaya gelmesiyle taçlandı.

Dışarıdan bakıldığında tam bir peri masalı gibiydi; başarılı iki oyuncu, kariyerlerini dengeleyerek mutlu bir aile hayatı sürüyordu. Ancak bu masal sonsuza kadar sürmedi…

Yıl 2015…

Yıl 2015…

Tuğba Büyüküstün, uzun ve dalgalı saçlarını aniden kısacık kestirdi. Bu sıradan bir imaj değişikliği miydi, yoksa altında başka bir mesaj mı vardı? Magazin kulislerinde, “Bir kadın durduk yere saçını kestirmez” teorileri konuşulmaya başlanmıştı. Büyüküstün’ün bu radikal değişimi, evliliğinde çalkantılar yaşadığının ilk sinyali olarak yorumlandı.

Tam da bu dönemde, çiftin ilişkilerinde soğuk rüzgarlar estiği konuşuluyordu.

Tam da bu dönemde, çiftin ilişkilerinde soğuk rüzgarlar estiği konuşuluyordu.

Ortaya atılan iddialara göre, Tuğba Büyüküstün ve Onur Saylak, çocuklarına daha fazla vakit ayırmak için sırayla projelerde yer alma kararı almıştı. Bir yıl Tuğba Büyüküstün, bir yıl Onur Saylak dizi tekliflerini değerlendiriyordu.

Ancak 2016 yılında bu plan bozuldu.

Ancak 2016 yılında bu plan bozuldu.

Tuğba Büyüküstün “Cesur ve Güzel” dizisinde başrolü kabul ederken, Onur Saylak da “Vatanım Sensin” kadrosuna katıldı. Bu durum, çift arasında gerilime sebep oldu. Evde dönüşümlü olarak kalan, çocuklarla ilgilenen sistem bozulmuştu ve evlilikleri ciddi bir sınavdan geçiyordu.

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2017’ye gelindiğinde ayrılık söylentileri ayyuka çıktı.

2017’ye gelindiğinde ayrılık söylentileri ayyuka çıktı.

Önce ayrı evlerde yaşadıkları konuşuldu, ardından 6 Nisan 2017’de Onur Saylak’ın Beşiktaş’taki bir otelde kaldığı görüntülendi. Artık evlilikleriyle ilgili inkar süreci bitmişti. Ve beklenen oldu…

5 Haziran 2017’de, Marmara Ereğlisi Aile Mahkemesi’nde tek celsede boşandılar.

5 Haziran 2017’de, Marmara Ereğlisi Aile Mahkemesi’nde tek celsede boşandılar.

Tuğba Büyüküstün ve Onur Saylak, boşanma sonrası magazin gündeminde kalmak istemediklerini belirten açıklamalar yaptı. Ancak işin aslı öyle olmadı… Çünkü bu ayrılık, beraberinde büyük iddiaları da getirdi!

Boşanmadan kısa bir süre sonra, Tuğba Büyüküstün’ün ünlü işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Boşanmadan kısa bir süre sonra, Tuğba Büyüküstün’ün ünlü işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Magazin kulisleri bu haberi konuşuyordu: “Bu ilişki boşandıktan sonra mı başladı, yoksa Onur Saylak ile evliyken mi?”

Bazı kaynaklar, Tuğba Büyüküstün ve Umut Evirgen’in yasak aşk yaşadığını, Saylak’ın bu ilişkiyi öğrendiğini ve boşanma sürecini hızlandırdığını iddia ediyordu.

Bazı kaynaklar, Tuğba Büyüküstün ve Umut Evirgen’in yasak aşk yaşadığını, Saylak’ın bu ilişkiyi öğrendiğini ve boşanma sürecini hızlandırdığını iddia ediyordu.

Öyle ki Tuğba Büyüküstün ve Umut Evirgen ilk kez Temmuz 2017’de birlikte görüntülenmişti. Ancak ilişkinin çok daha önce başladığına dair fısıltılar vardı.

Onur Saylak ise bu söylentiler karşısında uzun süre sessiz kaldı.

Onur Saylak ise bu söylentiler karşısında uzun süre sessiz kaldı.

Ancak 2020’de bir magazin haberine bomba gibi düşen sözleriyle gündeme geldi. “Biz Tuba’nın sevgilisi var diye boşanmadık. Böyle bir saçmalık olmaz. Bu hem ona hem bana hakarettir. Bizim ilişkimiz zaten bitmişti. Çocuklarımız için denedik ama olmadı.” diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

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Saylak’ın açıklamaları üzerine, “Aldatıldı mı? Aldatılmadı mı?” tartışmaları bir süre daha devam etti.

Saylak’ın açıklamaları üzerine, “Aldatıldı mı? Aldatılmadı mı?” tartışmaları bir süre daha devam etti.

Ancak oyuncu, konunun uzamasını istemediğini belirterek “Tuba çocuklarımın annesi. Artık bu konunun konuşulmasını istemiyorum.” dedi ve konuya noktayı koydu.

Öte yandan Umut Evirgen ile Tuğba Büyüküstün’ün ilişkisi tam 3 yıl sürdü.

Öte yandan Umut Evirgen ile Tuğba Büyüküstün’ün ilişkisi tam 3 yıl sürdü.

Ancak 2021 yılında yollarını ayırdılar. Tuba Büyüküstün Evirgen ile ayrılığı hakkında 'Benim hayatımdaki varlığı ve değeri büyük. Mahremiyetimize saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum' açıklamasını yaptı.

Ayrılığın perde arkasında Defne Samyeli'nin olduğu iddia edilmişti.

Ayrılığın perde arkasında Defne Samyeli'nin olduğu iddia edilmişti.

Çiftin birlikteliği kadar ayrılığı da gündem olmuştu. Çünkü iddiaya göre Tuba Büyüküstün sevgilisi Umut Evirgen'i Defne Samyeli ve kızlarını evinde konuk ettiği için terk etti.

Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu, Umut Evirgen'in evinden fotoğraflar paylaşınca, Tuba Büyüküstün bu duruma çok sinirlenmiş ve çıkan tartışma sonucu ikili ilişkilerine noktayı koymaya karar vermiş.

Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu, Umut Evirgen'in evinden fotoğraflar paylaşınca, Tuba Büyüküstün bu duruma çok sinirlenmiş ve çıkan tartışma sonucu ikili ilişkilerine noktayı koymaya karar vermiş.

Bu iddialar üzerine ise adeta çıldıran Büyüküstün Instagram hesabından şöyle bir mesaj yayınladı ve resmen öfkesini döktü:

'Magazin basınında yine asılsız haberler torbasına bir haber daha eklenmiş, torba bayağı bir ağırlaştı. Bir birey özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayı sevmiyor diye fütursuzca at koşturma anlayışını algılamakta maalesef zorlanıyorum. ‘Aldattılar, aldattı, aldatıldı! Yok onunla değil, bununla aldatmış. Aa aldatma yokmuş. Dayanamadılar, barıştılar’ ve daha neler neler. ‘Haber yok, kimi yazsak okunur’ diye belli kişiler üzerinden haber devamlılığı yaratılmaya çalışılıyor sanırım. Bırakın sanatçı olmayı, insan olarak mahremiyetimize saygıyı hak etmiyor muyuz? Halka ‘mâl olmak’ deyimi düzeltme (inceltme) işareti kaldırılınca yanlış anlaşılmaya sebep oldu galiba. Yeni algıda, halka ‘mal olmuş’ bir sanatçı olarak özel hayatımla ilgili görevim olan açıklamayı yapayım. Umut ile birkaç ay önce ayrıldık. Benim hayatımdaki varlığı ve değeri büyük. Mahremiyetimize saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Saygı duymayı bilmek zenginliktir. Anlamlar kaybolmasın diye inceltme işaretlerine ihtiyacımız var. Herkese sevgiler.'

Kısacası tüm bu detaylarla Tuğba Büyüküstün, Onur Saylak ve Umut Evirgen arasındaki bu karmaşık ilişki süreci magazin dünyasının unutulmaz aşk üçgenlerinden biri olarak tarihe geçti.

Kısacası tüm bu detaylarla Tuğba Büyüküstün, Onur Saylak ve Umut Evirgen arasındaki bu karmaşık ilişki süreci magazin dünyasının unutulmaz aşk üçgenlerinden biri olarak tarihe geçti.

Kim kimi ne zaman sevdi? İlişkiler ne zaman başladı, ne zaman bitti? Aldatma var mıydı, yok muydu? gibi sorular, yıllar geçse de hala tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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