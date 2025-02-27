Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ve Umut Evirgen: Magazin Tarihine Geçen Aşk Üçgeni!
Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ve Umut Evirgen: Magazin Tarihine Geçen Aşk Üçgeni!
Magazin dünyası, aşkın bazen yalnızca iki kişilik bir hikaye olmadığını defalarca kanıtladı. Kimi zaman aldatma iddiaları, kimi zaman eski aşklar, kimi zaman ise reklamatik yakınlaşmalar derken, ortaya çıkan aşk üçgenleri yıllarca konuşuldu.
İşte bu üçgenlerden biri de, Tuğba Büyüküstün, Onur Saylak ve Umut Evirgen arasında yaşanan ve magazin tarihine kazınan ilişki dinamikleri…
Gelin, bu çalkantılı süreci birlikte hatırlayalım!
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Her şey 2011 yılında başladı.
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Bu mutlu evlilik, 2012 yılında ikiz kızları Toprak ve Maya’nın dünyaya gelmesiyle taçlandı.
Yıl 2015…
Tam da bu dönemde, çiftin ilişkilerinde soğuk rüzgarlar estiği konuşuluyordu.
Ancak 2016 yılında bu plan bozuldu.
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2017’ye gelindiğinde ayrılık söylentileri ayyuka çıktı.
5 Haziran 2017’de, Marmara Ereğlisi Aile Mahkemesi’nde tek celsede boşandılar.
Boşanmadan kısa bir süre sonra, Tuğba Büyüküstün’ün ünlü işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
Bazı kaynaklar, Tuğba Büyüküstün ve Umut Evirgen’in yasak aşk yaşadığını, Saylak’ın bu ilişkiyi öğrendiğini ve boşanma sürecini hızlandırdığını iddia ediyordu.
Onur Saylak ise bu söylentiler karşısında uzun süre sessiz kaldı.
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Saylak’ın açıklamaları üzerine, “Aldatıldı mı? Aldatılmadı mı?” tartışmaları bir süre daha devam etti.
Öte yandan Umut Evirgen ile Tuğba Büyüküstün’ün ilişkisi tam 3 yıl sürdü.
Ayrılığın perde arkasında Defne Samyeli'nin olduğu iddia edilmişti.
Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu, Umut Evirgen'in evinden fotoğraflar paylaşınca, Tuba Büyüküstün bu duruma çok sinirlenmiş ve çıkan tartışma sonucu ikili ilişkilerine noktayı koymaya karar vermiş.
Kısacası tüm bu detaylarla Tuğba Büyüküstün, Onur Saylak ve Umut Evirgen arasındaki bu karmaşık ilişki süreci magazin dünyasının unutulmaz aşk üçgenlerinden biri olarak tarihe geçti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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