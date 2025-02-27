Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ve Umut Evirgen: Magazin Tarihine Geçen Aşk Üçgeni!

Magazin dünyası, aşkın bazen yalnızca iki kişilik bir hikaye olmadığını defalarca kanıtladı. Kimi zaman aldatma iddiaları, kimi zaman eski aşklar, kimi zaman ise reklamatik yakınlaşmalar derken, ortaya çıkan aşk üçgenleri yıllarca konuşuldu.

İşte bu üçgenlerden biri de, Tuğba Büyüküstün, Onur Saylak ve Umut Evirgen arasında yaşanan ve magazin tarihine kazınan ilişki dinamikleri…

Gelin, bu çalkantılı süreci birlikte hatırlayalım!