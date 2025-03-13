Fenerbahçe’de Ortalık Karıştı: Allan Saint-Maximin, Jose Mourinho’ya Gece Yarısı Cevap Verdi
Fenerbahçe’de Ortalık Karıştı: Allan Saint-Maximin, Jose Mourinho’ya Gece Yarısı Cevap Verdi
Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak Glasgow Ranger maçının kamp kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin ile teknik direktör arasında büyük gerilim yaşanıyor. Kadroya alınmamasının ardından sosyal medya hesabından Portekizli teknik adama gönderme yapan Allan Saint-Maximin’e Mourinho’dan basın toplantısında cevap gelmişti.
Şimdi Allan Saint-Maximin’den yeni bir hamle geldi. Yıldız futbolcu gece yarısı yaptığı paylaşımda Jose Mourinho’nun açıklamaların yönelik olarak “Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez' ifadelerini kullandı.
İşte Fenerbahçe’deki futbolcu - teknik direktör geriliminin detayları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe’de Allan Saint-Maximi - Jose Mourinho gerilimi yaşanıyor. Rangers maçının kadrosuna dahil edilmeyen oyuncu sosyal medyadan göndermeli bir paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maç öncesi basın toplantısında kendisine bu paylaşım sorulan Mourinho da Maximin hakkında konuştu.
Saint-Maximin’den gece yarısı Mourinho’ya yönelik bir paylaşım daha geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın