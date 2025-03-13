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Fenerbahçe’de Ortalık Karıştı: Allan Saint-Maximin, Jose Mourinho’ya Gece Yarısı Cevap Verdi

Fenerbahçe’de Ortalık Karıştı: Allan Saint-Maximin, Jose Mourinho’ya Gece Yarısı Cevap Verdi

Jose Mourinho Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.03.2025 - 08:37 Son Güncelleme: 13.03.2025 - 08:53

Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak Glasgow Ranger maçının kamp kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin ile teknik direktör arasında büyük gerilim yaşanıyor. Kadroya alınmamasının ardından sosyal medya hesabından Portekizli teknik adama gönderme yapan Allan Saint-Maximin’e Mourinho’dan basın toplantısında cevap gelmişti. 

Şimdi Allan Saint-Maximin’den yeni bir hamle geldi. Yıldız futbolcu gece yarısı yaptığı paylaşımda Jose Mourinho’nun açıklamaların yönelik olarak “Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez' ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe’deki futbolcu - teknik direktör geriliminin detayları…

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Fenerbahçe’de Allan Saint-Maximi - Jose Mourinho gerilimi yaşanıyor. Rangers maçının kadrosuna dahil edilmeyen oyuncu sosyal medyadan göndermeli bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe’de Allan Saint-Maximi - Jose Mourinho gerilimi yaşanıyor. Rangers maçının kadrosuna dahil edilmeyen oyuncu sosyal medyadan göndermeli bir paylaşım yaptı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe’de karşılaşmanın kadrosuna alınmayan Saint-Maximin, Jose Mourinho'ya gönderme yaptığı paylaşımında 'Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda gelir' ifadelerini kullanmıştı.

Maç öncesi basın toplantısında kendisine bu paylaşım sorulan Mourinho da Maximin hakkında konuştu.

Maç öncesi basın toplantısında kendisine bu paylaşım sorulan Mourinho da Maximin hakkında konuştu.

Saint-Maximin'in bu paylaşımını değerlendiren Mourinho, 'Saint Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bu konuda ben de fena sayılmam. Bir futbolcu iyi çalıştığında, çok çalıştığında, her gün antrenman yaptığında fit olup merdivenleri çıkabilir. Asansöre ihtiyaç duymaz. Ancak bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse, kilosu fazlaysa, maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çabuk yorulur' demişti.

Saint-Maximin’den gece yarısı Mourinho’ya yönelik bir paylaşım daha geldi.

Saint-Maximin’den gece yarısı Mourinho’ya yönelik bir paylaşım daha geldi.

Saint-Maximin, 2022 yılındaki ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu paylaştı. Allan Saint-Maximin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 'Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez' ifadelerini kullandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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